Jachtaření je nový golf, míní instruktor Radek Sloup

Byla doba, kdy se každý potápěl, pak se hrál squash či bowling. A teď je v popředí jachting, říká instruktor jachtaření Radek Sloup, který o svých podnikatelských zkušenostech promluví 18. října na konferenci Boost your business! Tu spolupořádá server newstream.cz.

Reklama

Kam jste v poslední době vyrazil?

Pro mě osobně je nejpřívětivější Středozemní moře. Pokud mohu porovnat s jinými moři a oceány, je to poměrně bezpečná lokalita s příjemným klimatem. Poslední má plavba byla kolem Azurového pobřeží a Francouzské riviéry. Projeli jsme nejznámější města, jako jsou Monte Carlo, Nice, Cannes nebo Saint Tropez. Nezapomenutelné pobřeží a skvělý servis na každém kroku. Nicméně za kvalitním plachtěním se vždy budu vracet do Jaderského moře. Má to tam pro mě sportovní hodnotu.

Jaké destinace na jachtaření jsou u Čechů nejoblíbenější?

Čeští jachtaři mají především zájem o Chorvatsko a Řecko. Složitější pro ně pak je Itálie, Korsika a Francie, kde je spousta omezení, na které v Chorvatsku a Řecku nenarazí. Exponované Chorvatsko je na příval jachtařů turistů skvěle připraveno svými téměř 5000 loděmi připravenými k pronájmu. Ve Francii to bude maximálně desetina tohoto množství.

Nevidomý masér živnostníkem roku: Cesta k úspěchu? Touha a spousta testování Leaders Karlu Giebischovi se podařilo navzdory hendikepu rozjet úspěšné podnikání. Na Olomoucku patří k nejvyhledávanějším masérům, což mu vyneslo i titul živnostníka roku 2020. „Být sám za sebe je náročnější, ale můžete vymýšlet a zkoušet nové možnosti, experimentovat,“ říká nevidomý masér Karel Giebisch, který se o své podnikatelské zkušenosti podělí 18. října na konferenci Boost your business! Tu spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Jak jsou na tom Češi s učením lodních dovedností? Platí, že jsme suchozemci a nemáme k tomu vztah? Nebo se naopak snažíme a jsme dobří?

Myslím, že neexistuje osudové předurčení. Ester Ledecká vyrostla také mimo alpské svahy a dnes je pro mnoho lidí modlou. Jde o píli, o zájem, o cit. Když se chcete něčemu naučit, naučíte se to. Největší překážku na cestě k dobrým návykům a zkušenostem tvoří instruktoři. Jejich kvalifikací bývá často buď historicky odžitá doba na palubách šífů Plavby Labsko-Oderské, nebo napojení na některou jachtařskou školu. Pak nemusíte umět o moc víc než kurzisté a už jim můžete svým kázáním pokřivit pohled na jachting obecně. V mnoha českých školách jachtingu neexistuje nic jako kodex kvality, a tak je vždy otázkou jakému instruktorovi budou uchazeči vystaveni. Existuje mnoho skvělých jachtařů, ale to z nich nedělá skvělé učitele.

Osobně jsem si dělal kapitánské zkoušky někdy před sedmi lety. Jak se zájem Čechů o kapitánské kurzy za posledních deset patnáct let proměnil?

Populace zažívá vlny zájmů, takové hobby trendy. Byla doba, kdy se každý potápěl, pak se hrál squash, pak se prosadil významně bowling, poslední dekádu je to golf a teď je v popředí jachting. Vždy se ta bublina nafoukne a následně oplaskne a je vystřídána něčím jiným. Covid přinesl například zvýšený zájem o cyklistiku. Osciluje to a není žádný jednoznačný impuls pro skokové zvýšení popularity jachtingu jako sportu či jako hobby.

Jiří Beran z mistoprodeje.cz: Slováci nás v retailu výrazně předběhli Leaders Nejdřív pandemie, nyní inflace a šokující dopady války na Ukrajině. To vše mění nákupní návyky Čechů a Slováků a musejí na to reagovat také obchodníci a prodejci. Jak se jim daří naplňovat představy dlouhodobě sleduje Jiří Beran, zakladatel mistoprodeje.cz. „Vidíme velké změny zejména u nákupních center, která se mění v zábavní centra. A i menší prodejny se snaží zážitek z nakupování obohatit například přidruženým prodejem kávy,“ vysvětluje Jiří Beran. O své zkušenosti se podělí 18. října na konferenci Boost your business!, kterou spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Přistupme k praktickým věcem. Předpokládám, že se prodej kapitánských zkoušek odehrává v současnosti hlavně online a prostřednictvím sociálních sítí. Takže platba kartou je pro vás ideální, že?

Kurzy jsou kategorie sama pro sebe. Přes online umíme vyvolat potřebu, ale u takto komplikovaného produktu, který v sobě obsahuje mnoho technických součástí dochází jen zřídka k nákupu online. Pro nás je to tak dobře, protože naším úkolem je naplnit běhy, tedy obsadit lodě. V samoobslužném procesu by se to nepodařilo. Přes online se dá uskutečnit nákup dárkových poukazů, studijních pomůcek nebo doplňkového zboží z e-shopu. Tam je karta jednoznačně preferovanou formou platby.

Stává se, že třeba někdo je sice odhodlaný, ale nakonec z kurzu vycouvá? Přeci jen to je docela stres a nemalé peníze. Vracel jste někdy někomu peníze?

Nikdy se mi to nestalo. Ale přisuzuji to pouze tomu, že ten prodej je díky tomu, jak probíhá, vlastně asistovanou formou, kde klient vždy získá všechny potřebné informace a na základě nich zvažuje zaplacení kurzu. To pak probíhá prostřednictvím bankovního převodu.

Celodenní konference Boost your business! již v říjnu v Praze Money Jaká je budoucnost placení? Řítí se retail ekonomická krize? Jak pomoci byznysu a posílit prodej? Nad tím budou diskutovat podnikatelé, odborníci z byznysu, veřejné sféry i zájemci z řad spotřebitelů na celodenní konferenci pořádané společností Global Payments a zpravodajským webem Newstream.cz. nst Přečíst článek

A jaká je vůbec úspěšnost u zkoušek?

Netuším, jak je tomu u ostatních škol jachtingu, ale my máme 100 %. Dost si zakládáme na kvalitě informací i atraktivitě formy, kterou je doručujeme. Značně k tomu přispívá i skutečnost, že jsme vydali vlastní učebnici i navigační pomůcky, se kterými se pracuje snadno a rychleji. Už v počátku výuky v podstatě eliminujeme chyby, které by mohly vzniknout při závěrečných zkouškách nebo následně na moři.

Radek Sloup vystoupí 18. října na konferenci Boost Your Business!, kterou spolupořádá server newstream.cz. Přihlaste se zde.