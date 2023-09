Uznávaný umělec Refik Anadol oživil Dvořákovy sny. Pracovali jsme na tom rok, říká

Refik Anadol patří k nejúspěšnějším digitálním umělcům světa. Jeho díla se prodávají za miliony dolarů, vystavují je nejprestižnější muzea světa včetně newyorského MoMA, patřil k hvězdám letošního předávání hudebních cen Grammy. Nyní Anadol díky investici Karla Komárka z KKCG připravil speciální instalaci pro festival Dvořákova Praha nazvanou Dvořák Dreams. „S AI pracuji posledních sedm let a hlavní je si uvědomit, že AI nic ani nikoho nenahradí. Ale spolupráce člověka s AI změní všechno,“ říká úspěšný umělec v exkluzivním rozhovoru pro portál newstream.cz.

Jak se vám líbí v Praze?

Praha je úžasná. Jsem tu poprvé na delší dobu. Dříve jsem tu byl z akademických důvodů. Takže teď tu jsem poprvé dostatečně na to, abych se alespoň trochu spojil s městem. Je to tu fantastické. Historie, architektura, jídlo, setkal jsem se s celou řadou zajímavých osobností. A hlavně: já jsem ohromný fanda klasické hudby a octnout se v Praze na začátek festivalu Dvořákova Praha je pro milovníka klasiky nesmírný zážitek.

Dnešní mladší generace se k oblibě klasiky moc nehlásí. Jak vás ovlivňuje?

Vážnou hudbu poslouchám od střední školy a nějakých 15 let se věnuju programování. A vážnou hudbu poslouchám vždy, když programuju. Krásně vás srovná, inspiruje, má neuvěřitelný vliv na mozkovou činnost. Vážná hudba vás dostane do nesmírně povznášející nálady. A díky tomu jste velmi kreativní. Během těch let jsem naposlouchal opravdu hodně nahrávek, dostal jsem se k velkým raritám například v losangeleské knihovně. Ale samozřejmě ani nejlepší nahrávka se nevyrovná živému koncertu. Nic se nevyrovná tomu, když člověk něco naživo tvoří.

Přesto právě vaše tvorba může být někým považována za méně lidskou, když využíváte AI a tvoříte digitální umění.

Žijeme v mimořádné době, kdy se rodí spojení mezi člověkem a umělou inteligencí. Toto spojení má obří potenciál pro kreativitu. Já s AI pracuji posledních sedm let a po té době už toho o spolupráci mezi lidmi a stroji vím poměrně dost. A hlavní je si uvědomit, že AI nic ani nikoho nenahradí. Ale spolupráce člověka s AI změní všechno. Ostatně projekty jako Dvořák Dreams ukazují, co z takové spolupráce může vzejít.

Jak vlastně instalace Dvořák Dreams vznikla? Jak pracujete s AI?

Proces začíná sběrem dat. Za těch sedm let, co s AI pracuji, jsme využili zhruba miliardu obrázků. Takže z tohoto hlediska patříme k největším data studiím na světě. Pak se upravuje algoritmus. Pro Dvořák Dreams jsme zpracovávali kolem 400 nahrávek.

S takovými daty byste dokázali vytvořit desátou Dvořákovu symfonii.

Nejspíš ano, ale to není náš cíl. Nás zajímalo něco úplně jiného. Jak Dvořák chodil, jak se pohyboval, co vnímal, co viděl, co by se mohlo odrážet v jeho snění. Využili jsme 40 milionů obrázků Prahy a české přírody. Ale Dvořák žil také v New Yorku, tak jsme použili také 130 milionů obrázků New Yorku. V takových datech pak hledáme vzorce a propojujeme je se vzorci z jeho díla. Poté jsme ještě využili znalosti toho, jak dirigoval, jak se pohyboval. A samozřejmě jeho portréty. Z toho všeho jsme vytvořili zcela unikátní AI model, kterým jsme pak rekonstruovali Dvořákovy sny.

Jak dlouho jste na tomto projektu pracoval?

Skoro celý rok. Lidé si pořád myslí, že práce s AI je něco jednoduchého, že to je nějaký black box, kterému dáte nějaký povel, a čekáte. Ale tak to opravdu není. To není umění. Umění je vždy práce s nástrojem. Ať už ten nástroj je cokoli. V mém případě to je programování, práce s daty, software.

Co vás vlastně inspiruje?

Mě? Hlavně lidské emoce. Spojení. Protože jinak by to byly jen chladné stroje, algoritmy. Já vlastně hledám lidskost tam, kde na první pohled žádná není. Pokaždé nějakou najdete.

Co nyní chystáte?

Nyní budeme čtyři měsíce pracovat na vizuálech pro obří instalaci v Las Vegas, kde vytvořili největší světovou kulovitou budovu, která funguje jako jeden obří display. S jejími možnostmi si chceme trochu pohrát. To je nyní největší výzva.

Refik Anadol

Jeden z nejvýraznějších a nejvlivnějších umělců současnosti. Ve své tvorbě využívá umělou inteligenci, využívá ji pro tvorbu obřích digitálních videoinstalací. Jeho tvorba se představovala mimo jiné v Muzeu moderního umění v New Yorku, jeho dílo Machine Hallucinations se v roce 2021 prodalo v aukci za pět milionů dolarů.

