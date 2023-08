Anna Pulkertová: Spoluvlastnictví umění bývá první krok k vlastní sbírce

Investice do umění jsou v současnosti stále populárnější. To však šponuje ceny děl nahoru a zejména pro začínající sběratele může být čím dál méně dostupné získat kvalitní umění za rozumnou cenu. Jednou z variant, jak tomu čelit, je ve světě čím dál populárnější společné vlastnictví umění. První klub věnovaný frakčnímu vlastnictví umění Art Part Club nyní otevírá odbornice na aukční trh Anna Pulkertová. A chce se orientovat na díla současné mladší a střední generace umělců ze střední Evropy.

Reklama

Proč právě teď zakládáte takový klub?

Už několik let zaznamenávám zvyšující se zájem o umění a o investice do něj. Stále častěji za mnou lidé chodí a chtějí poradit, jak se zorientovat ve světě umění, jak najít umění svého srdce, jaké ukazatele sledovat, jak rozpoznat, co je skutečně kvalitní umění, a ne jen produkt marketingu, jak funguje trh s uměním či v poslední době čím dál častěji: jak do umění investovat. Cítím, že je momentálně velmi vibrující doba, která dává prostor podobným projektům. Nastavení společnosti i trh je tomu velmi otevřený. A to není jen má dojmologie, ale potvrzují to i čísla. Podle aktuálního Hiscox reportu koncem loňského roku více než polovina dotazovaných sběratelů potvrdila, že chce začít investovat v následujícím roce do podílového vlastnictví umění. Mezi nejmladšími sběrateli pak toto číslo vystoupalo na více než tři čtvrtiny dotazovaných.

FOTOGALERIE: Anna Pulkertová spouští Art Part Club

Jaký rozdíl je mezi klubem a fondem, který to může připomínat?

Díky klubu a měsíčnímu poplatku za členství se lidé dostávají ke spoluvlastnictví pečlivě kurátorsky vybraného umění z mladé a střední generace umělců z oblasti střední Evropy, nákupy pak probíhají přímo mezi umělcem a novými vlastníky, není tedy potřeba žádná prvotní minimální vstupní investice. Zde je první rozdíl oproti klasickému fondu kvalifikovaných investorů, do kterých člověk může vstoupit s minimální počáteční investicí 1 milion korun a prokázáním kvalifikovaných investičních znalostí. Klub, stejně jako fond, následně díla spravuje. Rozdíl je zde ale v tom, že si členové Art Part Clubu mohou díla ze společné sbírky zapůjčit i do vlastních domovů a žít s nimi. A za rok pak třeba zase jiné dílo, které přinese nové kreativní podněty do jejich žitého prostoru. Klub také nabízí vzdělávání v oblasti umění, sbírání a investic do umění, návštěvy ateliérů, vytváření komunity zajímavých lidí z různých oborů, které spojuje zájem o umění a také individuální poradenství při nastolování strategie vlastní sbírky.

Luxus, který se letos vyplatil. Investice do luxusních komodit vydělaly více než akcie i zlato Enjoy Vedle klasických obrazů slavných i méně známých mistrů, které patří už k tradičně oblíbeným sběratelským aktivům, se může vyplácet investovat i do vybraných luxusních předmětů. Je třeba ale vědět do čeho a za jakých podmínek, protože ani tento trh luxusních komodit není stabilní. Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) proto dlouhodobě sleduje vývoj zhodnocení desítky luxusních aktiv a nyní hlásí, že na rozdíl od zlata či akcií tato aktiva za posledních 12 měsíců rostla mnohem více. Podívejte se, která to byla a kam se dají také dát přebytečné miliony. Věra Tůmová Přečíst článek

Umělecká díla stojí desítky, spíše stovky tisíc korun. Kolik stojí členství?

Jedná se o privátní klub, proto prvním krokem je osobní setkání se mnou, kde si s potenciálním členem řekneme vzájemná očekávání. Cílem je vytvořit diverzní komunitu, která kromě spoluvlastnictví umění si také bude rozumět lidsky. Aktuálně existují tři druhy členství. Vzdálený člen, který má zájem jen o přístup k nabídkám spoluvlastnictví umění, klasický člen, který kromě spoluvlastnictví získává i vzdělávání v oblasti umění, přístup na akce klubu, návštěvy ateliérů či zápůjčky umění ze sdílené sbírky. Třetí možností je pak individuální členství, které kromě všech výše zmíněných možností umožňuje členovi i individuální poradenství při nastolování strategie vlastní sbírky.

Frakční vlastnictví uměleckých děl sice ve světě někde funguje, ale jsou na to Češi připravení?

Věřím, že ano. A soudě podle aktuálního zájmu o Art Part Club to vypadá, že se nepletu. Ve světě zájem potvrzují i čísla za první pololetí roku 2023. Hlavními motivacemi pro spoluvlastnictví umění je rozšíření investičních portfolií a čelení nejistým ekonomickým vyhlídkám. Dalším benefitem je pak přístup k možnostem investic do umění, které by si jinak daní sběratelé nemohli dovolit. Téměř třetina dotazovaných v rámci zmíněného Hiscox reportu uvedla, že tyto investice jim pomohou dozvědět se, jak trh s uměním funguje, aniž by museli investovat obrovské částky peněz.

Umělá inteligence přináší revoluci jako pazourek, říká módní návrhářka Enjoy „Umělá inteligence je skvělý nástroj a pomocník. Doba, kdy pochopíme, co všechno umí, teprve přijde. Je to podle mě nový pazourek,” říká Lucie Marková, módní návrhářka, která ji ve své práci aktivně používá. Fashion designérka s její pomocí vytvořila například zlatou kolekci Nebula či bílé nebeské šaty pro Olgu Menzlovou na slavnostní večer nedožitých 85. narozenin Jiřího Menzela. Patrik Borýsek Přečíst článek

A funguje tato forma vlastnictví jako opravdový start pro vlastní sbírání?

Když člověk začne poznávat svět umění, tak začne mít i potřebu některá umělecká díla vlastnit. Mnoho lidí zde ale narazí na to, že si ve velké škále uměleckých přístupů dneška, mezi mnoha umělci, umělkyněmi a jejich díly, nemohou vybrat. Pokud to navíc vnímají i jako investici, často se bojí, že koupí něco, co nemá takový potenciál se zhodnotit. Další skupina lidí pak už nějaké umění doma má, ale začíná mít plné stěny a nechce další díla začít strkat pod postel. Pro ty všechny je spoluvlastnictví uměleckých děl výhodné.

Kde díla budou?

Stará se o ně klub, vlastník se nemusí bát o prostor či o pojištění, ale může si ze společné sbírky pravidelně díla doma obměňovat. Neméně důležitou výhodou takové formy vlastnictví je pak i snížení částky, kterou člověk chce do umění investovat, ale naopak zvýšení potenciálu, že nakoupí dobře, protože je spoluvlastnictví širší palety umění méně riskantní, připomíná to trochu takový artový venture fond.

Úspěšný umělec Martin Krajc: Ke statisícovým částkám za obraz vede dlouhá cesta Enjoy Patří ke komerčně nejúspěšnějším umělcům mladší generace. Martinu Krajcovi teprve „táhne“ na 40, ale již nyní se jeho plátna prodávají za statisícové částky. Potvrdil to na aktuálně vrcholící výstavě Nymphae Perspicuae, na níž se objevila plátna z posledního roku. A většina z nich již našla cestu do sbírek českých milovníků umění. „Stojí hodně úsilí vytvořit dílo a pak poptávku po něm,“ říká Martin Krajc, jehož obraz se před dvěma lety vydražil i v prestižní aukční síni Sotheby’s v Londýně. Stanislav Šulc Přečíst článek

Slibujete i setkávání s umělci v ateliérech a přednášky. Čeho se budou týkat?

Návštěvy ateliérů jsou rozhodně jednou z nejzajímavějších věcí při poznávání světa umění. Člověk se z každodenního života dostane do míst, kde může objevit zcela nová témata, motivy, ale i emoce, které to v něm samotném vyvolává. V rámci klubu budeme navštěvovat zejména ateliéry těch umělců, od kterých se pak budou nakupovat společná díla. Ne však výhradně. Důležitá bude i rozmanitost uměleckých přístupů. Kromě umělců a umělkyň, kteří se věnují klasickým malbám a závěsným obrazům, navštívíme také ty, kteří tvoří skleněná umělecká díla, videoart, sochy či fotografie.

Jaké umělce máte ve hledáčku?

Při společných nákupech půjde zejména o mladší a střední generaci současných umělců z oblasti střední Evropy. Jako první dílo budeme kupovat velké plátno od umělkyně Anny Ruth. Ta je sice chvíli po škole, ale už nyní začíná být silně viditelná nejen v ČR, ale i v zahraničí. Čeká ji několik sólových výstav, začíná jezdit na veletrhy, její dílo putuje i do sbírek za oceán. A další umělce a umělkyně v hledáčku si zatím ještě nechám pro sebe.

Draze nakoupili, teď litují. Investoři do Bored Apes tvrdí, že naletěli Paris Hilton, chtějí soud Money Skupina investorů žaluje aukční síň Sotheby's a další společnosti kvůli aukci a propagaci NFT Bored Ape Yacht Club v roce 2021, která následovala po propadu cen tohoto digitálního umění podporovaného celebritami jako jsou Paris Hilton nebo Justin Bieber. nst Přečíst článek

Umělkyně jsou nyní hodně v kurzu, čím to je?

V rámci historie umění bylo umění žen dlouhou dobu přehlíženo, resp. se o něm ve většině případů vůbec nevědělo. Ženám nebylo umožněno se formálně vzdělávat, jejich role podle tehdejší společnosti byla někde jine. Pouze ženské tělo se v umění vyskytovalo a to v dílech umělců - mužů. Až 20. století umožnilo, aby se ženy i na tomto poli etablovaly a svět zjistil, že jejich umění má silný náboj, hloubku a často řeší témata, která se v mužské polovině populace neobjevují. V posledních letech pak umění spjaté se ženami a ženskou energií prorazilo i na trh s uměním a stalo se velkým trendem. To, co bylo dlouho přehlíženo, je nyní v hledáčku a otevírá nová témata. V rámci celosvětových trendů na tomto poli je například práce s textilem, výšivkou, návrat ke tkaní a gobelínům, rukodělnost, témata vnímání ženské nahoty či vnitřní svět.

Jak bude prakticky fungovat nákup díla, případný prodej díla a případné vystoupení z klubu?

V rámci klubu člověk získá každý měsíc možnost podílet se na společném nákupu kurátorsky pečlivě vybraného uměleckého díla. Nákup probíhá přímo mezi umělcem a novými vlastníky. Klub pak na základě smlouvy dílo přebírá do správy. Při prodeji je pak klub oprávněn jednat v zájmu vlastníků a přicházet s výhodnými nabídkami na odprodej. Pokud se shodne nadpoloviční většina vlastníků, tak se dílo prodává a vyplácí se podíly. Členství je vždy podepisováno na rok s automatickým prodloužením, společná díla pak však i po skončení členství zůstávají ve správě klubu. Výpovědní doba po roce je pak dva měsíce.

Investice do umění bývala hodně dlouhodobá, i na generace. Jak to je nyní? Zrychluje se to?

Ano, je potřeba si uvědomit, že u investice do umění je třeba počítat s dlouhodobějším investičním horizontem. To platí dvojnásob u nákupu současného umění. Odpadá zde riziko falz, zase je ale v tomto segmentu potřeba opravdu pečlivě vybírat, na koho vsadit. V rámci současného a mladého umění mluvíme o době kolem 10 - 15 let, je třeba počítat i s tím, že likvidita je zde složitější a při prodeji člověk musí vědět, kam se obrátit, jak získat zajímavé nabídky. Proto je zde velmi důležité pohlídat si zde spolehlivého partnera, který investora do této oblasti zasvětí. Co se týče ale rychlosti, tak ano, můžeme říci, že jsou i příklady, kdy se horizonty i u toho nejmladšího umění významně zkracují. Celý trh s uměním zaznamenává přísun nových sběratelů, a to už často i z nejmladší generace Z, právě ta pak velmi tíhne k umělcům a dílů, která reagují na aktuální svět, aktuální situaci. Jako příklad si můžeme použít například mladého českého umělce Vojtu Kovaříka, teprve nedávno dokončil uměleckou vysokou školu v Ostravě, brzy si jej však na Instagramu všimly dvě pařížské galerie, kterým se jeho ceny podařilo na trhu vyšponovat v kontextu českého současného umění do závratných výšin ve výši statisíců dolarů. Pokud by tedy člověk vlastnil díla Vojty Kovaříka z období, než se dostal do světového hledáčku, dnes by díla prodal s opravdu velkým zhodnocením a to jen v řádu několika málo let.

Anna Pulkertová je odbornicí na trh s uměním a investice do něj. Členka Art Servisu J&T Banky, kurátorka galerie Magnus Art.