Trump by jako prezident pověřil Muska, aby škrtal výdaje na veterány a zdravotnictví

Nebohatší člověk světa Elon Musk předpověděl, že by mohl ušetřit nejméně dva biliony dolarů z amerického federálního rozpočtu, což je obrovský cíl, který by od konce druhé světové války neměl obdoby.

Muskův úsporný záměr, o kterém hovořil na shromáždění Donalda Trumpa v Madison Square Garden, přesahuje částku, kterou Kongres ročně vynakládá na operace vládních agentur, včetně obrany. Pravděpodobně by to vyžadovalo výrazné škrty v nárokových programech, jako je sociální zabezpečení, Medicare, Medicaid a dávky pro veterány.

Jenže to se snáze řekne, než udělá – dokonce i pro nejbohatšího muže světa, o kterém Trump řekl, že by ho jmenoval šéfem vládní komise pro efektivitu, pokud by vyhrál druhé funkční období v Bílém domě, uvádí agentura Bloomberg.

V minulém roce vláda utratila více než 6,75 bilionu dolarů, přičemž více než 5,3 bilionu dolarů z toho šlo právě na sociální zabezpečení, zdravotní péči, obranu a dávky pro veterány.

Muskovy společnosti – včetně Tesly a SpaceX – mají federální kontrakty v hodnotě miliard dolarů a těží z vládních výdajů, včetně daňových úlev na elektrická vozidla a investic do infrastruktury, což dále podtrhuje obtížnost snížení výdajů o dva biliony dolarů.

Trumpovo první funkční období ukázalo, jak nepolapitelné mohou být škrty ve výdajích. Jeho snahy o snížení výdajů na dotace na pojištění podle zákona o cenově dostupné péči selhaly v Senátu a Kongres odmítl mnoho z jeho dalších navrhovaných škrtů ve výdajích domácím agenturám.

Nejblíže zmíněným Muskovým úsporným opatřením by byl rozpočet navržený republikánským senátorem Randem Paulem, který by každoročně po dobu pěti let snižoval výdaje o šest procent ročně, dokud nebude rozpočet USA vyrovnaný. Tento plán byl však minulý měsíc zablokován při hlasování v Senátu.

