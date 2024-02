Spojené státy napadenému členovi NATO pomohou, ujišťovala v Mnichově Harrisová

Spojené státy se jasně hlásí k závazku Severoatlantické aliance, kdy je útok na jednoho člena považován za útok na všechny. V projevu na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to prohlásila viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová. Řekla také, že vedoucí postavení USA ve světě je v zájmu Američanů a že Spojené státy pod vedením prezidenta Joea Bidena budou bránit demokratické hodnoty doma i v zahraničí. Dodala, že Biden je odhodlán dál stát na straně Ukrajiny v její obraně před ruskou invazí.

Reklama

„Závazek kolektivní obrany NATO je neměnný,” zdůraznila Harrisová. Očividně tak reagovala na nadcházející prezidentské volby v USA, kdy o republikánskou prezidentskou nominaci usiluje někdejší hlava státu Donald Trump. Jeho postoj k NATO je vnímán jako kontroverzní. Trump sám nedávno zpochybnil americké spojenecké závazky, když na předvolebním shromáždění naznačil, že by USA pod jeho vedením nepřišly na pomoc alianční zemi, která na vlastní obranu nevydává dostatečné finanční prostředky.

V projevu v Mnichově dnes Harrisová řekla, že otázky a pochybnosti o budoucím zapojení USA do světového dění plně chápe. „Tuto otázku si musí odpovědět i sami Američané. Musí si odpovědět, zda je v jejich zájmu bránit mír a prosperitu ve světě,” řekla o listopadových prezidentských volbách v USA.

„Já i prezident Biden jsme přesvědčeni, že je v zájmu Američanů, aby si Spojené státy udržely ve světě vedoucí postavení,” zdůraznila. Varovala, že uzavření se do sebe pro USA nebude znamenat zajištění bezpečnosti.

Který americký prezident je lepší volba pro vztahy s Ruskem? Putin ukázal na Bidena Politika Současný americký prezident Joe Biden je zkušenější a předvídatelnější než jeho předchůdce Donald Trump, řekl v rozhovoru šéf Kremlu Vladimir Putin podle agentury TASS. Na dotaz, kdo by byl v čele Spojených států pro Rusko lepší, Putin odvětil, že Biden. Moskva je podle slov ruské hlavy státu připravena spolupracovat s kýmkoliv, koho si Američané letos na podzim do Bílého domu zvolí. ČTK Přečíst článek

Podpora Ukrajiny má pokračovat

Harrisová ocenila evropskou podporu Ukrajině, která se dva roky brání ruské invazi. Slíbila, že Spojené státy za prezidenta Bidena zůstanou na straně napadené země. „Rusko na Ukrajině zaznamenalo značné ztráty,” uvedla s tím, že ruská armáda přišla o dvě třetiny tanků, 300 000 vojáků a několik lodí černomořské flotily. Dodala, že Rusko musí za škody, které na Ukrajině spáchalo, zaplatit.

V proslovu se americká viceprezidentka věnovala také dění na Blízkém východě, kde Izrael po loňském teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás podniká vojenskou operaci v Pásmu Gazy. USA podle Harrisové usilují o mírovém řešení, které zaručí Izraeli bezpečnost a znemožní Hamásu ovládat Pásmo Gazy.

Netanjahu se mýlí. Izrael má do zničení Hamásu daleko, tvrdí tajné služby Politika Izraelská armáda v Pásmu Gazy od října omezila bojové schopnost palestinského hnutí Hamás, není ale tak blízko jeho zničení, jak o tom ve středu hovořil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odkazem na zdroje z americké tajné služby. Netanjahu chce dosáhnout úplného zničení Hamásu, což mnozí označují za nereálné. ČTK Přečíst článek

Eskalace konfliktu na Blízkém východě? Do bojů je připraven vstoupit Írán Politika Konflikt, který se nyní odehrává v Pásmu Gazy a na celém Blízkém východě, je sice konfliktem vedeným prostřednictvím spojenců, ale Írán oznámil světu - a konkrétně Izraeli - že je ochoten sám vstoupit do boje, když k tomu bude dotlačen. V souvislosti s rolí Teheránu v době sílícího napětí mezi blízkovýchodními, ale i dalšími zeměmi, to napsala agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek