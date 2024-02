Historický krok. Scholz a Zelenskyj podepsali dohodu o bezpečnostní spolupráci

Německý kancléř Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Berlíně podle očekávání podepsali bilaterální dohodu o bezpečnostní spolupráci. Informuje o tom agentura Reuters. Podobnou dohodu zřejmě ukrajinský prezident dnes večer podepíše také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži.

„Historický krok. Německo bude pokračovat v podpoře Ukrajiny proti ruské útočné válce,“ uvedl Scholz na sociální síti X. Podrobnosti k dohodě se Zelenským nezveřejnil.

Jde o druhou dvoustrannou bezpečnostní dohodu, kterou Ukrajina v poslední době uzavřela. V lednu ji se Zelenským během návštěvy Kyjeva podepsal britský premiér Rishi Sunak. Platí deset let s možností prodloužení. Dohoda nezavazuje Británii vstoupit do války v případě opětovného útoku Ruska na Ukrajinu v budoucnu, Londýn ale slíbil Kyjevu konzultace a poskytnout pomoc ve formě moderní výzbroje, uvalení sankcí na Rusko a těsné spolupráce se spojenci.

Agentura AP píše, že účelem těchto dohod je podle všeho vyjádřit v první řadě solidaritu s Ukrajinou, která byla nucena přejít ve válce proti Rusku do defenzivy v situaci, kdy se potýká s nedostatkem munice i vojáků.

Po schůzce se Scholzem Zelenského přijme německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jeho cesta bude pokračovat do Paříže, kde podobnou dohodu jako s Německem zřejmě ukrajinský prezident dnes večer podepíše také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Německo navýší výdaje na obranu

Německo musí výrazně navýšit investice na obranu, a to na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) ročně, a ne na dvě procenta, jak zní dohoda států Severoatlantické aliance. Dnes to na úvod třídenní Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil bavorský premiér Markus Söder. Chce také, aby Německo dodalo Ukrajině střely s plochou dráhou Taurus, o které Kyjev žádá.

„Je jasné, že Německo ve svém závazku (vůči NATO) musí masivně posílit bundeswehr,“ řekl Söder o německé armádě. Poznamenal, že dvouprocentní cíl, kterého letos Německo dosáhne, zdaleka nestačí. Zdůraznil, že splněn bude jen díky triku v podobě zvláštního zbrojního fondu na obranu o objemu 100 miliard eur (2,54 bilionu korun). „My jako Křesťansko-sociální unie (CSU) chceme, aby Německo bez triků a stabilně vydávalo ročně na obranu tři procenta HDP,“ řekl bavorský premiér, který je zároveň šéfem CSU, což je bavorská sestra celoněmecké opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Podle Södera je potřeba zajistit budoucnost NATO bez ohledu na to, jak nadcházející volby ve Spojených státech dopadnou. O prezidentskou kandidaturu za republikány se letos znovu uchází bývalá hlava státu Donald Trump, jehož postoj k NATO je považován za kontroverzní. Söder poznamenal, že členství v NATO v konečném součtu nezáleží na tom, kolik kdo zaplatí. „NATO je totiž společenství hodnot. Proto také mezi sebou nemáme autokraty,“ řekl.

Söder rovněž varoval před možností, že by Ukrajina bránící se ruské invazi prohrála kvůli neochotě investovat do zbrojení. Dodal, že rovněž podporuje to, aby ukrajinská armáda dostala střely s plochou dráhou letu Taurus. Ty Kyjev od Německa žádá několik měsíců, ale Scholz se zatím k dodávkám těchto pokročilých střel neodhodlal.

