Staří pokračují a mladí mlčí. Osmdesátník Biden není v americké politice unikátem

Americkému prezidentovi Bidenovi by bylo na konci druhého funkčního období 86 let. Sílí názory, že na druhou kandidaturu je to již příliš. Mezi demokraty ale nemá vážného konkurenta – a v americké společnost se navíc z vrcholu neodchází.

Reklama

Minulý pátek 29. září zemřela v devadesáti letech americká senátorka Dianne Feinsteinová. Za sebou měla zářnou politickou kariéru. „Dianne Feinsteinovou si budeme právem pamatovat jako průkopnici - první ženu, která se stala starostkou San Francisca, a první ženu zvolenou do Senátu za Kalifornii,“ vzdal političce hold bývalý prezident Barrack Obama. V čele města stála mezi lety 1978 a 1988. Senátorkou se stala na začátku devadesátých let a své křeslo držela až do smrti.

Několik desetiletí pak patřila mezi vlivné demokraty, zasazovala se například o kontrolu držení zbraní, byla ve vysokých politických funkcích symbolem pro ženy. V posledních letech se však do popředí dostávaly spíše zmínky o tom, že na svou funkci v úctyhodném věku už úplně nedostačuje. Nešlo přitom o nic, co by se v jejím věku nedalo očekávat. Začala se opakovat nebo někdy prý pořádně nevěděla, jaký zákon zákonodárci horní komory zrovna projednávají. Nebyla ale zdaleka jediným vrcholným politikem, o němž se v souvislosti s vysokým věkem hovořilo.

Pro republikány je Reagan legendou. Zvláště pro mladé demokraty je zase hrdinou Obama Politika Úcta amerických republikánů k Ronaldu Reaganovi přežívá i trumpovskou dobu. Zatím. Biden, ačkoli je hegemonem primárek, na své demokratické předchůdce v hodnocení úspěšnosti mezi spolustraníky ztrácí. Karel Pučelík Přečíst článek

Například šéfovi senátních republikánů Mitchi McConnelovi je už přes osmdesát let. V poslední době minimálně dvakrát při tiskové konferenci „zamrzl“ a jeho kolegové ho museli odvést z místnosti. Za chvíli byl opět v pořádku a řeč dokončil, o nejlepší formě to ale nevypovídá. Demokratka a bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů své křeslo v posledních volbách neobhájila, ale nedávno mnohé překvapila tím, že se napříště chystá znovu kandidovat. V 83 letech, přestože o stejné místo má zájem její vlastní dcera.

Křehký Biden

Součástí této kultury je pochopitelně i úřadující prezident a horký favorit na demokratickou nominaci Joe Biden. Britský historik a publicista Timothy Garton Ash se prý během letního dvouměsíčního pobytu ve Spojených státech ptal novinářů, akademiků a dalších lidí, kdo podle nich bude dalším prezidentem. „Odpověď byla obvykle stejná. Nejdřív se objevilo zřetelné zaváhání, pak řekli: ‚No, asi Joe Biden, ale…,‘“ uvádí v komentáři pro The Guardian oxfordský profesor. Dotazovaní se prý obávaly hlavně křehkosti osmdesátiletého prezidenta.

Cenný skalp pro rebely. Republikán McCarthy přišel o funkci předsedy americké Sněmovny reprezentantů Leaders Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy americké Sněmovny reprezentantů, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany. ČTK Přečíst článek

„Biden je dobrým prezidentem Spojených států. Přestože ústup z Afghánistánu byl chaotický, dobře se vypořádal s koronavirovou pandemií a poměrně dobře zvládá válku na Ukrajině. Stojí v čele pozoruhodně živé ekonomiky, jejíž veřejné výdaje ve stylu New Dealu urychlují ekologickou transformaci a vytvářejí pracovní místa,“ hodnotí Garton Ash. „Pokud však během vyčerpávajícího maratonu, kterým je americká prezidentská kampaň, klopýtne - fyzicky, mentálně nebo politicky - a pustí Trumpa zpět do hry, bude to jediná věc, kvůli které si Bidena budou lidé pamatovat,“ dodává.

Podle nedávného průzkumu si tři ze čtyř Američanů myslí, že prezident je pro další kandidaturu příliš starý. Obavy nejsou nepochopitelné, vždyť v případě zvolení by Bidenovi bylo na konci druhého volebního období 86 let. Jenže v jeho případě nejde jen kritizovat. Vždyť koho by jeho spolustraníci chtěli v primárkách raději volit? Marianne Williamsonovou, ezoteričku bez politických zkušeností? Konspiračního teoretika a antivaxera Roberta Kennedyho? Boj o demokratickou nominaci nevygeneroval (a patrně už ani nevygeneruje, ledaže by se nakonec rozhoupal kalifornský guvernér Gavin Newsom) žádného kandidáta mladších generací.

Karel Pučelík: Našli američtí republikáni „nového Trumpa“? Názory V průzkumech před republikánskými primárkami se takřka z ničeho nic na předních příčkách objevuje jméno miliardáře a biotechnologického podnikatele Viveka Ramaswamyho, který se prezentuje jako Trumpův skandály nezatížený dědic. Třeba skončí jako jeho viceprezidentský kandidát. Pro USA by však jeho úspěch byl znepokojující, pro Evropu špatný – a pro Ukrajinu dost možná katastrofální. Karel Pučelík Přečíst článek

Z vrcholu se neodchází

U republikánů to není jiné. S Bidenem se velmi pravděpodobně utká dnes sedmasedmdesátiletý Donald Trump, přičemž příští volby nebudou výjimkou, spíš svědectvím o americké společnosti. Americe prostě vládnou osobnosti v důchodovém věku, a často vedou firmy, hlásí zprávy nebo vysílají i mezi mladými oblíbené podcasty.

„Pokud se dostanete na vrchol, zpravidla tam můžete zůstat. Najdete zde apartmá. Soukromou kancelář. Chevrolet Suburban, který vás večer odveze domů. Nic na práci, ale spousta ‚zaměstnanců‘, kteří vám s tím pomohou. Respekt: záře, která svítí ještě dlouho poté, co oheň vyhasne,“ uvažuje bývalý severoamerický zpravodaj BBC Justin Webb.

Část viny pak nesou i mladé generace. „Staří většinou pokračují a mladí mlčí, protože nevěří, že se jejich generace chopí budoucnosti a učiní Ameriku lepší,“ dodává. Není tedy nic překvapivého, že průměrný věk aktuálních senátorů je přes 65 let.

Prezident Biden je na druhé období příliš starý, shodla se většina amerických voličů Politika Většina amerických voličů se domnívá, že současný prezident Joe Biden je příliš starý, než aby se znovu ucházel o Bílý dům, vyplývá ze sondáže deníku The Wall Street Journal. ČTK Přečíst článek