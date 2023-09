Prezident Biden je na druhé období příliš starý, shodla se většina amerických voličů

Většina amerických voličů se domnívá, že současný prezident Joe Biden je příliš starý, než aby se znovu ucházel o Bílý dům, vyplývá ze sondáže deníku The Wall Street Journal.

Osmdesátiletý Biden se podle předvolebních průzkumů nyní jeví jako nejpravděpodobnější oponent Donalda Trumpa, lídra v průzkumech před republikánskými primárkami. Voliči podle WSJ nejčastěji neschvalují, jak Biden přistupuje k ekonomice, bezpečnosti hranic a vztahům s Čínou.

Negativní vnímání Bidenova věku a jeho politiky mezi voliči se odráží v jeho nízké celkové popularitě. Bidena jako prezidenta pozitivně vnímá jen 39 procent voličů. V odpovědi na dotaz, zda dobře dělá svoji práci, pak odpovědělo kladně 42 procent dotázaných.

Ačkoliv republikánský uchazeč Trump je pouze o tři roky mladší než Biden, jeho věk jako překážku vnímá jen 47 procent dotázaných, tedy o 26 procentních bodů méně než u Bidena. Bidena však voliči celkově vnímají jako důvěryhodnějšího, upřímnějšího a sympatičtějšího člověka. Pokud by oba dotyční kandidáti zvítězili ve stranických primárkách a volby se konaly nyní, Trump i Biden by podle průzkumu získali shodně 46 procent hlasů.

Primárky Demokratické i Republikánské strany se budou v amerických státech konat nejpozději od února příštího roku postupně až do června. Finále volebního klání mezi demokratickým a republikánským kandidátem je pak naplánované na 5. listopadu 2024.

Voliči chtějí změnu

„Voliči prahnou po změně, ale ani jeden z vedoucích kandidátů není tou změnou, kterou by si představovali,“ uvedl Michael Bocian z Demokratické strany, který společně s republikánským kolegou Tonym Fabrizioem dotyčný průzkum provedl.

Průzkum vychází poté, co Biden strávil měsíce cestováním po Spojených státech a propagováním své ekonomické politiky známé jako Bidenomics, legislativních změn, investic do infrastruktury a čisté energie a technologií. Demokratický prezident se chlubí také nárůstem počtu pracovních míst a výše mezd, snížením inflace a nejnižší americkou nezaměstnaností za posledních téměř 50 let, píše americký list.

Trump se na druhou stranu potýká se čtvrtým trestním stíháním, které však neškodí jeho popularitě mezi republikánskými voliči, a se svým týmem připravuje podrobné plány pro případ, že by se stal příštím americkým prezidentem; hovoří o reformě státní správy, větší bezpečnosti hranic a konci války na Ukrajině. WSJ průzkum provedl na konci srpna mezi 1500 registrovanými voliči.

