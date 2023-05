Miliardová Zásilkovna hledá investora. Důvodem je zájem trhu i snaha zajistit rozvoj

Skupina Packeta, která vlastní českou logisticko-technologickou společnost Zásilkovna, začala hledat nové investory. Důvodem je dlouhodobý zájem trhu o firmu i snaha zajistit další růst firmy s miliardovými obraty, uvedla v prohlášení zaslaném médiím firma, v níž téměř poloviční podíl drží manželé Simona a Jaromír Kijonkovi.

„Skupina Packeta se rozhodla využít dlouhodobě vysokého zájmu investorů a zjistit podmínky, za kterých by mohla využít jejich finanční prostředky a know-how k dalšímu růstu a posílení své tržní pozice, podobně, jako to v posledních letech uskutečnila celá řada dalších českých technologických firem,“ uvedla firma v prohlášení.

„Můžeme potvrdit, že v současné době probíhají přípravy k oslovení vybraných investorů. Detaily zatím nebudeme více komentovat a ani výsledky nelze v této chvíli jakkoliv předjímat,“ uvedla Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

V době poklesu e-commerce stouply tržby firmy

V roce 2022, navzdory poklesu celého segmentu e-commerce, dosáhla Packeta konsolidovaných tržeb ve výši 6,1 miliardy korun, což byl nárůst o 23 procent proti roku 2021. Celkový počet přepravených zásilek loni dosáhl 90 milionů, v meziročním srovnání šlo o navýšení o 22,8 procenta. Udržet dvojciferný růst tržeb plánuje Packeta také v dalších letech. Na konci loňska měla skupina Packeta více než 15 tisíc výdejních míst ve čtyřech zemích.

Packeta si dosud financovala svůj rozvoj a expanzi z vlastních finančních zdrojů, v dubnu letošního roku získala díky své velikosti financování ve výši jedné miliardy korun od konsorcia tří bank.

Hospodářské noviny dnes uvedly, že Packeta je na prodej. Z prohlášení Packety médiím to ale nevyplývá.

Kijonkovi mají téměř polovinu

Manželé Kijonkovi drží v Packetě 48,6 procenta, svůj podíl loni zvýšili o dvě procenta díky penězům od slovenského miliardáře Martina Kúšika. Téměř 21 procent v Packetě patří e-shopu s parfémy a kosmetikou Notino.

Desetiprocentní podíly mají bývalý klíčový programátor Zásilkovny Lukáš Bílek a jindřichohradecký podnikatel Martin Kukačka, který jej dostal výměnou za zapojení svého e-shopu a hostingové služby. Podobným způsobem se před lety ke svému čtyřprocentnímu podílu dostal i dodavatel Štěpán Chytka. Malý podíl v současné struktuře patří také jednateli firmy Petru Vytiskovi.

