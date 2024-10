Rusové verbují do armády už i vysloužilé vojáky

Téměř dvě desítky let poté, co naposledy sloužil v ruské armádě, je Mara opět v uniformě. Bývalý řidič a dělník ve slévárně, který se představil svým volacím znakem, podepsal kontrakt s armádou v pondělí. A od pátku běhá po cvičišti, kde trénuje střelbu z útočné pušky a cvičí dobývání budov, píše agentura Reuters v reportáži z Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska.

Rusko, které už déle než dva a půl roku vede válku proti Ukrajině, nyní nabízí dobrovolníkům za upsání se armádě jednorázovou odměnu, která dosahuje až výše 1,9 milionu rublů (asi 460 tisíc korun), což představuje 22 průměrných ruských platů.

Přilákat lidi, jako je Mara, je klíčové pro schopnost Moskvy doplňovat své jednotky a vyhnout se dalšímu kolu nucené mobilizace. Povolání 300 tisíc záložníků do armády na podzim 2022 se ukázalo být velice nepopulárním krokem a přimělo statisíce lidí k úprku ze země.

Prezident Vladimir Putin minulý měsíc nařídil zvýšit velikost ruské armády o 180 tisíc vojáků na 1,5 milionu v aktivní službě, čímž se má stát druhou největší na světě po Číně. V červenci exprezident Dmitrij Medveděv, který je teď místopředsedou Putinovy bezpečnostní rady, prohlásil, že od začátku roku skoro 200 tisíc lidí podepsalo kontrakty s armádou.

„Pracoval jsem do této chvíle šest měsíců a přemýšlel jsem nad rozhodnutím, protože nepřítel nespí a překročil naše hranice,“ řekl Mara o přestávce ve výcviku v narážce na srpnový vpád ukrajinských sil do Kurské oblasti na západě Ruska. „Vyrůstá nová generace, můj syn se má letos taky dát k armádě. Ale je lepší, aby do války šel jeho otec, než naše děti,“ dodal.

Mara, který v letech 2003 až 2005 sloužil u ženistů, tvrdí, že rodina jeho rozhodnutí podporuje: „Všichni mi říkali, že jsem se rozhodl správně.“

Jiný rekrut, s volacím znakem Gul (rusky hukot, dunění, halas), tvrdil, že peníze nerozhodovaly. „Sedět v kanceláři či pracovat v továrně je taky ušlechtilá věc. Ale jsem přeci chlap. Myslím, že tam (na frontě) budu užitečnější než tady. Každou hodinou jsem ještě víc přesvědčen, že jsem se rozhodl správně,“ řekl.

„Vidíte, každý jsme pokrytý prachem, špínou, škrábanci. Ale trénujeme, dáváme ze sebe všechno,“ prohlásil.

Jeden z instruktorů, Miťa (zdrobnělina jména Dmitrij), řekl, že všichni se snaží, ale jsou na rozdílné úrovni. „Někteří jsou ochotní víc, jiní o trošku míň. Někdo má za sebou více fyzické přípravy, jiný méně. Ale v zásadě je během výcviku dostaneme na stejnou úroveň,“ řekl.

