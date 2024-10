Šéf CzechInvest: Češi si potřebují vypěstovat kulturu úspěchu

Český vzdělávací systém dostatečně nepovzbuzuje mladé lidi k tomu, aby jednou začali podnikat. Je založený na memorování a hledání chyb, méně se pak zajímá o to, jak žák o věcech přemýšlí a jak dokáže rozvíjet probíraná témata, uvedl na konferenci Podnikavá budoucnost Česka generální ředitel státní agentury CzechInvest Jan Michal. Podnikat podle něj chtějí zhruba dvě pětiny mladých lidí, kolem 55 procent upřednostňuje být zaměstnanci.

Michal nicméně poukázal na to, že někteří zaměstnavatelé si důležitost povzbuzovat podnikatelského ducha v mladých lidech uvědomují, a se školami vyvíjí spolupráci. „V České republice jsme poměrně dobří v tom, jak spoustu věci děláme špatně a co všechno nám nejde. Já si myslím, že to, co tady potřebujeme pěstovat, je opravdu kultura úspěchu,“ uvedl Michal. Například v Izraeli je podle něj běžné považovat neúspěch za součást podnikání.

Státní tajemník ministerstva školství Ondřej Andrys na konferenci uvedl, že rozvíjet schopnosti důležité pro podnikání by se měly už v předškolním vzdělávání. „Musíme začít v mateřské škole s rozvojem kreativity, s rozvojem tvořivosti, s rozvojem dovedností orientovaných na spolupráci lidí ve světě,“ uvedl. Uvědomit si důležitost těchto snah ale podle něj v prvé řadě musí samotní učitelé.

Češi podnikání nevnímají pozitivně

Problémem je podle Michala také to, že česká společnost podnikání stále nevnímá zcela pozitivně. „Ještě jsme v takové fázi, kdy si k tomu vztah budujeme, byť si myslím, že více než 30 let od těch velkých společenských změn na přelomu let 1989 a 1990 je dostatečně dlouhá doba na to, abychom u nás ten rozvinutý podnikatelský systém a tržní ekonomiku měli,“ řekl.

Podpora podnikání je podle vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací na ministerstvu průmyslu a obchodu Petra Očka součástí nové hospodářské strategie. Vysoké školy chce například motivovat k tomu, aby zakládaly podnikatelské inkubátory na univerzitách či podporovaly zahraniční praxe. Má rovněž zavést start-up víza pro zahraniční podnikatele, kteří usilují o založení firmy v ČR.

