Na pracovním trhu probíhá radikální proměna. Jak na něm uspět?

Pracovat znamená žít. Žít znamená pracovat. Ne kvůli penězům. Kvůli realizaci sebe sama, svého nejlepšího já. To je stále častějším motivem lidí k práci. A tato radikální změna na pracovním trhu bude mít stále větší dopad na společnost a její fungování. Odpovědi přináší hlavní téma nového magazínu Newstream CLUB, který již nyní seženete v trafikách.

Proč lidé vlastně pracovali a pracují? Zdánlivě nesmyslná otázka, protože nad odpovědí panuje relativně široká shoda. Přece kvůli obživě. Jenomže za touto banální pravdou se skrývá pravda mnohem bohatší, pestřejší a složitější. Protože kdyby to první byla skutečně realita, přece by lidé přestali pracovat ve chvíli, kdy by již měli dostatek majetku. To se ale neděje. Bohatí lidé jsou pracovití, přemýšlejí, jak nejlépe nakládat se svým majetkem, i jak pomáhat komunitě, jak pomáhat vyrůst dalším generacím. Investují, podnikají, pracují. Denně.

Taktéž celá řada lidí pracuje i poté, co vstoupí do důchodového věku. Nepracují kvůli obživě. Pracují, protože jim to dává společenský status, dává jim to důvod vstát a upravit se, pohybovat se mezi lidmi, aktualizovat se.

Když mluvíte s úspěšnými lidmi, aniž by přeháněli, pracují takřka neustále. Jejich cíl je totiž jiný než obživa. Pochopili, že jejich činností se mění jejich okolí. Tu menší, tu větší. Investorka Andrea Ferancová Bartoňová například investuje do vzdělávacích projektů, protože věří, že se to nakonec vyplatí všem. A dává také růst mladým podnikatelům.

„Je důležité, aby tu vznikalo hodně firem, aby lidé byli podnikaví a aby firmy přerůstaly české hranice. Česká republika je malá a je nutné, aby místní firmy získávaly bohatství za hranicemi státu a přivážely je zpět. Jinak to bude opačně a z Česka dál bude jen montovna,“ vysvětluje investorka. „Vidíme, že to má velký dopad na celou společnost.“

Ale stejně měnit svět kolem sebe mohou lidé i na relativně obyčejnějších pozicích. Nemusejí mít stovky milionů na investice. Stačí si najít práci, zaměstnání, povolání, které naplno využije jejich potenciál. Může to být doslova cokoli.

Využít talentů

Současná doba je v jednom velmi sympatická: snaží se u lidí vyhledat ten správný talent a na něm stavět jeho individuální úspěch. Namísto dřívějšího „musíš se naučit to to a to, abys uspěl“, je dnes úspěch daleko demokratičtější.

Opět tomu do velké míry napomáhají technologie. Vznikly různé platformy, na nichž lidé mohou prodávat svůj talent či jen schopnost dělat nějakou věc. Může to být kreativní komunikace na YouTube, Instagramu, TikToku, třeba HeroHero či dokonce OnlyFans. Může to být Aukro nebo úspěšný projekt Flér.cz, kde lidé prodávají své výrobky. Může to být aplikace vytvořená pro AppStore.

Hranice mezi profesionálním a amatérským se setřela. Vše je dáno jen nabídkou a poptávkou. Dokonalý trh.

I tato demokratizace však má své limity.

Jaké limity to jsou? Co musejí lidé obětovat, aby uspěli v současném světě plném možností? A jak na tuto radikální změnu bude muset zareagovat stát?

