Kdo vyhraje Oscara? Anora je jistota, Demi Moore ne

Již po sedmadevadesáté se letos v Los Angeles vyhlásí ceny americké filmové akademie, kterým se přezdívá Oscar. Letošní ročník po delší době nabízí silnou a skutečně filmovou nabídku nominovaných. Po létech pandemie a politických agitek tak mohou vyhrát filmy, které oslňují zejména režijními nápady, silnými příběhy a mimořádnými hereckými výkony. Který si tedy nakonec odnese hlavní ceny? Zde jsou kvalifikované odhady na základě dosavadních hlasování jednotlivých profesních asociací a také podle nepsaných pravidel akademie.

Anora získá nejvyšší pocty

Bude to završení jednoho velkého příběhu nezávislého tvůrce, který diváky zve do neutěšeného světa sexuálních pracovníků. Sean Baker se svou Anorou však skutečně stvořil mimořádné dílo, které mistrně vystihuje současnost v celé její rozbitosti, morální i estetické neukotvenosti a vyhrocené emocionalitě.

Anora získala již vloni Zlatou palmu na festivalu v Cannes, a pokud skutečně získá Oscara pro nejlepší film, bude to teprve třetí snímek ocenění oběma nejprestižnějšími filmovými cenami světa (v padesátých letech to byl snímek Marty, v roce 2019 pak korejský Parazit).

A že Anora uspěje, naznačují úspěchy snímku při hlasování několika hollywoodských profesních asociací, jejichž členové jsou masivně zastoupeni také v akademii. Anoru za nejlepší film zvolili zároveň režiséři, producenti i scenáristé. Z nejvlivnějších asociací jí cenu nepřiřkla jen herecká asociace. Ta upřednostnila druhého největšího favorita, kterým je snímek Konkláve. Ten zároveň získal britskou cenu BAFTA. Nicméně jeho tvůrci nezískali důležité nominace (za režii ani kameru).

Sean Baker vs. Brutalista

V boji o nejlepšího režiséra velmi pravděpodobně získá cenu opět Sean Baker. Také tomu odpovídá hlasování jednotlivých asociací (zejména ta režisérská, jejíž členové, kteří jsou zároveň členy kategorie mají velký vliv na výsledek v této kategorii). Druhým důvodem je nepsané pravidlo hlasování akademie, že nejlepší film většinou natočil také nejlepší režisér.

Právě toto pravidlo v posledních letech velmi často akademie cíleně porušuje. Používá se pro to termín „rozšířit lásku“, což znamená situaci, kdy se akademici snaží upozornit na fakt, že mimořádných filmů na podobné úrovni vzniklo víc. A právě rozdělení kategorie nejlepší film a nejlepší režie se k tomu často používá.

Letošní ročník tak pravděpodobně ovládne Sean Baker, nicméně hned v závěsu za ním je režisér Brady Corbet, tvůrce snímku Brutalista.

Vedle objektivních kvalit jednotlivých snímků v očích akademiků soutěží také dva velké příběhy. Baker ztělesňuje autentického nezávislého tvůrce, který uspěl navzdory tématům, jež zpracovává. Naopak Corbet s Brutalistou završuje cestu od solidního herce po velkého filmaře.

Herecké jistoty

Již dlouhá léta diváci napjatě sledují, jak dopadne klání v hereckých kategoriích. Nicméně ta přitom bývají dopředu nejjistější. Ostatně letošní ročník tomu odpovídá.

Největší jistoty tradičně panují v kategoriích vedlejších hereckých výkonů, kde letos jistě zvítězí Zoe Saldaña za výkon ve snímku Emilia Pérez. Mužský herecký ve vedlejší roli opanuje Kieran Culkin za snímek Opravdová bolest. Vedle všech dosavadních cen, které tito dva umělci za své výkony sklidili, tomu odpovídají například i kurzy sázkových kanceláří. Například Tipsport na Saldañu vypsal kurz 1,04, na Culkina dokonce jen 1,02. Takže pokud chcete vydělat 20 tisíc, neváhejte na Culkina vsadit milion korun. Mělo by to klapnout.

Téměř jistota panuje také v mužské herecké kategorii pro hlavní výkon, který opět téměř jistě ovládne Adrien Brody za snímek Brutalista. Hlavním konkurentem mu je fenomenální Timothée Chalamet za roli Boba Dylana ve snímku Úplně neznámý. Nicméně, jak poukázal Kyle Buchanan z The New York Times, tuto cenu ještě nikdy nezískal herec pod 30 let. Tedy s jedinou výjimkou, když Adrien Brody dostal Oscara za Pianistu. Chalamet, který má v posledních letech mimořádně silné období si tak bude muset počkat.

Vyhraje Demi?

A pak tu je kategorie nejlepší herečka v hlavní roli. Konsensus nad konečnou vítězkou neexistuje, ale všichni se shodnou, že cenu může získat kdokoli z trojice Demi Moore (The Substance), Mikey Madison (Anora) a Fernanda Torres (Navždy s vámi). A konsensus je také na tom, že ať už vyhraje kterákoli, bude to správně udělený Oscar.

Podíváme-li se do výsledků cen v průběhu takzvané oscarové sezony (tedy udílení menších cen od ledna do Oscarů), mohlo by se zdát, že Demi Moore má náskok. Získal totiž cenu herecké asociace (SAG).

Nicméně Mickey Madison získala cenu BAFTA (kde hlasuje hodně členů i americké akademie), navíc se objevila ve snímku, který se pravděpodobně stane filmem roku.

Již citovaný Kyle Buchanan z The New York Times pak upozorňuje, že na základě debat s celou řadou členů akademie on sám tipuje právě Fernandu Torres. A to i z důvodu, že její snímek nepatří k největším hitům loňského roku a akademici jej ve větším nakoukávali až před druhým kolem hlasování.

Co získá Emilia Pérez?

Součástí příběhu letošních Oscarů je také osud snímku Emilia Pérez. Ten se totiž se 13 nominacemi okamžitě stal největším favoritem letošního ročníku, navíc za ním stál vlivný Netflix, který stále čeká na svého hlavního Oscara (na rozdíl od Applu, který produkoval snímek CODA označený za film roku 2021).

Nicméně před zahájením ostré kampaně nad podporu filmu se na veřejnost dostaly staré tweety představitelky hlavní role Karly Sofíi Gascón, v nichž rasisticky urážela některé části evropské populace. Netflix se po krátké chvíli od herečky zcela distancoval a zastavil také veškeré promo akce na podporu snímku před udílením Oscarů. Muzikál francouzského nestora Jacquese Audiarda se tak musí smířit s tím, že na Oscarech získá jen několik cen a na úspěch v hlavních kategoriích si musí nechat zajít chuť. Náplastí mu může být, že ovládl udílení francouzských výročních cen Caesar.

Výroční ceny americké filmové akademie Oscar se budou udílet v noci z neděle na pondělí CET.