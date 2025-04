V centru letošního EXPO v Osace jsou inovace. A myšlenka sdílení dobrých nápadů, uvedl ministr Lipavský

O český pavilon je zájem. Ačkoli první den letošní výstavy EXPO v japonské Osace poznamenal výrazný déšť, zahájení si nenechaly ujít tisíce lidí. Po Ódě na radost si mohli zajít na plzeňské pivo, které je jedním z lákadel českého pavilonu. Zahájení jeho činnosti se krom dalších hostů zúčastnil také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Podobné akce jsou důležité pro sdílení nápadů a inovací,“ uvedl ministr. Podle testovacího dne českého pavilonu pak půjde také o „sdílení“ piva. Ještě před oficiálním otevřením se totiž za jeden den vypilo 1200 piv. A první oficiální den to vypadalo na minimálně vyrovnání tohoto rekordu.

Reklama České republiky, kultury, byznysu a trendů. To je letošní česká prezentace na výstavě EXPO, která se koná v japonské Osace. A z této myšlenky v českém pavilonu vychází vlastně úplně všechno. Uspořádání prostoru, použité materiály, hosté, lidé, kteří celý pavilon chystali. Od první myšlenky po otevření to trvalo tři roky příprav a téměř rok realizace, uvedl při slavnostním otevření generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška. „Nyní nás čeká 184 dní, kdy tu můžeme představovat naši zemi, kulturu a novinky, které dokážou české firmy,“ dodal při slavnostním zahájení Soška.

Podívejte se na atmosféru letošího EXPO

Český ministr zahraničí Jan Lipavský připomněl, že mezi Japonskem a Českou republikou jsou dlouhodobé vztahy, a to zejména v kulturní oblasti. „Na Alfonse Muchu nebo českou tradiční hudbu zde můžete narazit téměř kdekoli,“ uvedl Lipavský. Ale důležité je podle ministra také to, že roste spolupráce mezi firmami, které mohou sdílet nové nápady. A to potvrdil také Remon Vos, zakladatel a hlavní akcionář developerské společnosti CTP, která je národním partnerem letošního EXPO. „V dnešní době je sdílení nápadů a utužování přátelství zvlášť nutné.“

Český byznys i kultura

Právě na český byznys a kulturu tak vsadili tvůrci českého pavilonu na EXPO. Dům navrhl architekt Michal Gabaš a využil k tomu dva klíčové materiály typické pro české řemeslníky – tedy dřevo a sklo. Češi pak spolupracovali s japonskou společností Daisue. „České technologie jsou velice přesné, opravdu mě oslnily,“ uvedl CEO společnosti Kazunori Murao.

Vedle českého piva však největší místo na výstavě má tuzemská kultura. Na multimediální instalaci uvnitř galerijní cesty se podíleli renomovaní čeští vizuální umělci. Výstava začíná monumentálním křišťálovým sousoším Stromy rostou do nebe od Ronyho Plesla. Hlavním vizuálním prvkem je kresebně-malířský narativ Jakuba Matušky aka Maskera, který se táhne po celém obvodu pavilonu. Jeho více než 200 metrů dlouhá kompozice se metaforicky roztáčí do spirály jako odraz lidského úsilí.

Jak vypadá český pavilon

Působivý audiovizuální zážitek umocňuje multimediální instalace od Lunchmeat Studia, která propojuje celý prostor. Cesta, spojující historické dědictví s inovativním uměním, zahrnuje také bronzovou sochu Akt na skále od Alfonse Muchy a fascinující skleněnou instalaci Herbarium od firmy Lasvit.

