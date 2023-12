Miliardář Frolík: Česko brzdí absence dlouhodobé strategie dohodnuté napříč politickým spektrem

České republice podle podnikatele a zakladatele výrobce zdravotnických lůžek Linet Zbyňka Frolíka chybí dlouhodobá strategie dohodnutá napříč politickým spektrem. Týkat by se měla především infrastruktury, digitalizace, míry zadlužení či reforem důchodů a zdravotnictví. Absence dlouhodobých základních společných jmenovatelů brání rozvoji české ekonomiky i její konkurenceschopnosti, řekl Frolík, zakladatel firmy na výrobu zdravotnických lůžek Linet, který 26. prosince oslaví 70. narozeniny. Působil například také jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, od roku 2016 je také členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj.

„Nevidím to jako katastrofu, ale vidím to jako promarněnou příležitost,“ okomentoval Frolík současný vývoj české ekonomiky. Strany by se podle Frolíka měly umět shodnout na hlavních cílech třeba i ještě před volbami, aby nenastávaly protichůdné kroky a postupy, což pak negativně ovlivňuje celou tuzemskou ekonomiku. „Je třeba mít stanoveno, kde by český stát měl být za deset patnáct let a jak by se toho měl dosáhnout,“ podotkl Frolík. Navíc žádné ze čtyřletých vládních období podle něj reálně zdaleka nestačí na prosazení a uskutečnění zásadních kroků, stěžejní je i jejich návaznost na další období. Podnikatel také zdůraznil potřebu oprostit se od osobních antipatií. „Život je o tom, že kompromisy se musí dělat,“ uvedl.

video Zbyněk Frolík: Přiletělo příliš mnoho černých labutí Newstream TV Na podzim se na trhu objeví řada příležitostí k investicím, říká zakladatel Linetu a investor Zbyněk Frolík. „Černé labutě dopadnou na řadu odvětví - někdo jede z rezerv. Neříkám, že to bude nějaká národní katastrofa, ale budou podniky, které budou potřebovat investici, budou ochotny prodat část svého majetku, část firmy, než se to uklidní,“ říká v další epizodě pořadu Jiný peníze na newstream.cz. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Jedním z Frolíkových hesel pro byznys i politiku je: Co neměřím, to neřídím. Platit by to podle něj mělo pro školství, vědu, výzkum i zdravotnictví a politici by měli rozhodovat o podobě podpory podle dat, nikoliv na základě emocí či předvolební strategie. „Data, která máme nasbíraná, nejsou efektivně používaná,“ míní Frolík. Dodal, že bez dat se nedá ani objektivně posoudit, které aktivity například z výzkumu i podnikání přinášejí přidanou hodnotu, což je zásadní ekonomický ukazatel.

Smysl vidí v podpoře průmyslu a exportu, což přináší do České republiky zásadní objemy peněz. I proto by cena energií v ČR měla být podle něj nastavená tak, aby české firmy mohly konkurovat těm v okolních státech, třeba v Německu, kam míří zásadní podíl tuzemského exportu. Firmám podle podnikatele působí z krátkodobého i dlouhodobého hlediska problémy málo předvídatelné změny zákonů.

Z vedení Linetu, který založil v roce 1990, odešel Frolík v roce 2019. Nadále vlastní velkou část jeho akcií, zároveň spolupracuje s řadou investičních firem a fondů. Linet je evropskou jedničkou, celosvětově patří mezi největší čtyřku největších výrobců zdravotnických lůžek. Má 20 dceřiných společností ve všech významných regionech po celém světě. Na distributorech nezávislá síť společnosti zajišťuje prodej, servis i případné poskytování dalších služeb, jako je třeba pronájem. Zatímco v období pandemie obrat společnosti rostl a v obchodním roce 2021/2022 přesáhl osm miliard korun, v uplynulém obchodním roce kvůli poklesu poptávky poklesl. Letos už opět podle Frolíka Linet očekává růst.

Frolík žije ve Slaném, denně v průměru dvě hodiny pracuje. Je ženatý, má tři děti. Nyní říká, že si chce především se svou manželkou užít léta, kdy jsou ještě relativně zdraví, a vynahradit si tak roky věnované hlavně byznysu, který nyní postupně přechází na další rodinné příslušníky. Kromě různých fondů se angažuje rovněž ve filantropických aktivitách.

Linet posiluje na australském trhu. Za stovky milionů tam kupuje distributora zdravotnických matrací Zprávy z firem Výrobce zdravotnických lůžek Linet Group kupuje australskou distributorskou společnost Pegasus Health Group. Hodnota obchodu činí nižší stovky milionů korun. Linet by tak měl posílit pozici na australském trhu, především ve státě Nový Jižní Wales. Austrálie je pro Linet stále důležitějším trhem, uvedl mluvčí společnosti Michal Uryč. ČTK Přečíst článek