Norsko opouští alarmující počet milionářů. Levicová vláda na ně chystá daňovou past

Mnohonásobný olympijský vítěz a mistr světa v běhu na lyžích Bjorn Daehlie (na snímku uprostřed) nebo čtvrtý nejbohatší Nor, miliardář Kjell Inge Rokke. To jsou jen dva příklady movitých Norů, kteří opustili svou rodnou zemi po nástupu levicové vlády premiéra Jonase Gahra Støreho v říjnu loňského roku. Norský kabinet proto chystá opatření, kterými chce exodu bohatých Norů zamezit, napsala agentura Bloomberg.

Zrušena bude při odchodu ze země pětiletá lhůta pro daň z nerealizovaných zisků z akcií a jiných aktiv. Pravidla se rozšíří tak, aby se vztahovala i na převod akcií na blízké rodinné příslušníky žijící v zahraničí, a to s okamžitou platností. V úterý se na tom dohodly vládní koaliční strany, napsal Bloomberg.

Vinařský miliardář léta tajil identitu před švýcarským berňákem. Teď musí doplatit stovky milionů franků Leaders Francouzský miliardář žijící ve Švýcarsku a zakladatel jedné z největších světových vinařských firem Pierre Castel dostal platební příkaz zaplatit stovky milionů franků na daních na základě soudního rozhodnutí, které zjistilo, že po desetiletí ve Švýcarsku záměrně skrýval svou identitu šéfa globálního nápojového impéria. Daňová ruka zákona přitom dostihla Castela po téměř třiceti letech, napsala agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Levicově smýšlející vláda zvyšuje daně nejbohatším Norům od loňského nástupu k moci, podobně jako je tomu od začátku pandemie v jiných zemích, například ve Španělsku či Kolumbii. Přibývá zároveň důkazů, že nejbohatší obyvatelé severského národa podnikají kroky, aby se vyhnuli vyšší finanční zátěži.

Exodus boháčů je alarmující

„Zaznamenala jsem značný nárůst žádostí movitých lidí o radu ohledně emigrace,” řekla Bloombergu Bettina Banounová, partnerka advokátní kanceláře Wiersholm. „Počet miliardářů, kteří uvažují o přesídlení, je alarmující, a počet lidí, kteří již emigrovali, výrazně vzrostl,“ řekla s odkazem na lidi, jejichž čisté jmění přesahuje miliardu norských korun (asi 2,5 miliardy korun).

Norská média již dříve informovala, že po změně vlády na podzim loňského roku se několik bohatých Norů přestěhovalo. Mezi nimi je lyžařská legenda Bjorn Daehlie nebo miliardář a podnikatel v rybářském průmyslu Kjell Inge Rokke, jenž se usídlil ve švýcarském Luganu.

Kde se cizincům žije nejlépe? Ve Valencii. Paříž je opačný extrém a Praze sluší průměr Enjoy Miliony lidí brázdí kvůli práci svět. A pokud někdo uvažuje o práci v zahraničí, měl by pozornost zaměřit na španělskou Valencii. Město zvítězilo v žebříčku metropolí s nejlepšími podmínkami pro expaty před Dubají a možná překvapivě Mexico City. Praha obsadila 21. příčku a Paříž – v minulosti tolik vzývaná umělci a intelektuály – se naopak krčí u dna žebříčku pěti desítek měst od společnosti InterNations, který zveřejnil server CNBC. duk Přečíst článek

Vláda bude mít také za úkol prozkoumat změny, které zajistí, že „nerealizované zisky nashromážděné v Norsku do doby přesídlení zde budou skutečně zdaněny“. Členové koalice se již dohodli na zvýšení efektivní daňové sazby z dividend a kapitálových výnosů z akcií na 37,8 procenta, což je nárůst o šest procentních bodů nárůst oproti stavu před dvěma lety před nástupem současné koalice.

Podle Guttorma Schjelderupa, profesora na Norské ekonomické škole, někteří z nejbohatších Norska také zřejmě vyčerpali možnosti, které jim po léta umožňovaly neplatit žádnou daň z dividend tím, že odepsali kapitál ve svých společnostech na zákonné minimum. Norsko nezdaňuje příjmy akcionářů, které jsou považovány za splátku zaplaceného akciového kapitálu, podotkl Bloomberg.

Na Bělehrad! Rusové našli i v protiruské Evropě útočiště, do Srbska jich přišlo sto tisíc Politika Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu mnoho Rusů opustilo svůj domov a hledalo útočiště ve světě. Míst, kde by je ve velké míře protikremelsky naladěný svět přijal, není zase tak mnoho. Ti movitější ve velkém zamířili do Dubaje, mnozí další našli konečně nové působiště i v Evropě. Do srbského Bělehradu s 1,4 miliony obyvatel jich po únorovém začátku invaze až dosud zavítalo na sto tisíc – a mnozí z nich se nyní rozhodli v Srbsku zůstat a shánějí trvalé bydliště a práci, napsal server Bloomberg. duk Přečíst článek