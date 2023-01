Klíčové příběhy českého byznysu 2022: Kellnerová převzala rodinnou firmu, Komárek vyrazil dobýt svět

Příběhy nejbohatších Čechů v roce 2022 naznačují zásadní změny na českém byznysovém nebi. Po smrti Petra Kellnera růst jeho impéria zbrzďuje, naopak apetit Karla Komárka stát se skutečným globálním hráčem se projevil hned několikrát. A téměř úspěšně. Renáta Kellnerová a Karel Komárek tak jsou dalšími osobnostmi roku 2022 podle byznysového portálu newstream.cz.

Jaké dopady na české podnikatelské prostředí bude mít tragická smrt Petra Kellnera, zatím ještě stále není jisté. Ale leccos naznačil loňský rok, který přinesl několik klíčových, byť zatím možná teprve dílčích kroků v impériu PPF. Konkrétně jde o trojici momentů, které do velké míry určí další směřování největší tuzemské finanční skupiny.

První je finální ukončení dědického řízení, které přerozdělilo obří majetek, který magazín Forbes odhaduje na téměř 400 miliard korun. A jak dopadlo dělení více než 98 procent PPF, které do své smrti držel Petr Kellner?

Nejvíce zdědila vdova Renáta

„Dědicové Petra Kellnera, manželka Renáta a jeho čtyři děti, tak nabyli majoritní (přímý i nepřímý) podíl 98,93 procenta na společnosti PPF Group N.V., která je hlavní holdingovou společností skupiny PPF,“ citoval v září server Seznam Zprávy z rozhodnutí o dědickém řízení.

„Majoritním akcionářem skupiny PPF s podílem 59,358 procenta se tak stala paní Renáta Kellnerová, přičemž každé ze čtyř dětí Petra Kellnera je vlastníkem podílu ve výši 9,893 procenta. Všichni noví akcionáři se dohodli, že ve vztahu k veřejnosti budou zastupováni paní Renátou Kellnerovou,“ dodal server. Kellnerová tak zaujala místo svého zesnulého manžela v žebříčcích největších miliardářů na světě – podle Bloombergu jí nyní patří 153. místo s majetkem ve výši 11,8 miliardy dolarů (asi 237 miliard korun)

Do vedení Šmejc a Křetínský

Možná ještě důležitější změny v PPF však nastaly ještě před formálním ukončením dědického řízení. Předně PPF získala nového CEO. Stal se jím Jiří Šmejc, bývalý spolumajitel PPF a Home Creditu. Byl to již Šmejc v nové roli, kdo zavelel k přeorientování se na tradičnější trhy poté, co PPF nejprve minimalizovala aktivity v Číně a později také v Rusku. A ohlásila obří ztrátu.

Ale do čela správy rodinného jmění se dostala také další mimořádná osobnost českého byznysu – Daniel Křetínský. Také on měl s PPF dříve čilé vztahy (PPF byla investorem holdingu EPH). A později se stal životním partnerem dcery Petra Kellnera Anny, reprezentantky České republiky v parkurovém skákání.

V průběhu letošních změn ve vedení PPF se pak právě Křetínský stal jedním ze členů Advisory Board to Family, která se má podílet na správě rodinného jmění. Vedle Křetínského a Šmejce je v ní ještě Ladislav Bartoníček, bývalý CEO PPF. Bude zajímavé sledovat, jak se nové přeskupené vedení investičního kolosu začne projevovat a kterým směrem se vydá. Po výprasku na východních trzích PPF potřebuje nový příběh úspěchu.

Komárek vydělal 70 miliard za rok

To na nedostatek úspěchu si nemůže stěžovat Karel Komárek. Podle Forbesu to byl právě energetický (ale také hazardní a cestovkový) král, komu se v uplynulém roce dařilo vůbec nejlépe. Za 12 měsíců se Komárkův majetek rozrostl o neuvěřitelných 72 miliard korun a s celkovým jměním ve výši 190 miliard obsadil v aktuálním žebříčku Forbesu druhou příčku za dědici Petra Kellnera.

Komárkova společnost Allwyn se stává jednou z obřích sázkových firem, která operuje na čím dál více trzích. Od roku 2024 bude dokonce pořádat britskou národní loterii, za miliardu na jaře přikoupila podíl v řecké Kaizen Gaming. Na druhé straně Atlantiku však zkrachovaly snahy upsat akcie Allwynu na tamní burze.

Jinak se ale Komárkovi daří náramně. Energetická krize přivála všem energetickým společnostem mimořádné zisky, česká vláda pak bude tyto zisky dodatečně danit až od roku 2023, tedy zisky za rok 2022 půjdou stále z větší části vlastníkům. A daří se také Komárkovým IT investicím spadající pod společnost Aricoma či soukromým investicím, jako té do výrobce luxusních chytrých prstenů Oura.