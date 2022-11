Komárkova Allwyn uzavřela akvizici společnosti provozovatele britské loterie Camelot

Společnost Allwyn Entertainment ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka uzavřela akvizici společnosti Camelot, která vlastní licenci na provoz prestižní britské Národní loterie. Informovala KKCG. Majitelem Camelotu byl doposud kanadský penzijní fond Ontario Teachers' Pension Plan.

Převzetí ještě musí schválit příslušné úřady včetně britské Komise pro hazardní hry, jeho dokončení se tak dá čekat v prvním čtvrtletí příštího roku. Společnost Allwyn získala letos v září desetiletou licenci na provoz britské loterie, platit začne v únoru 2024. Současným provozovatelem je už od založení loterie v roce 1994 právě Camelot.

„Allwyn se zavázal, že zlepší Národní loterii, zvýší její přínos pro dobročinné účely a zlepší ochranu hráčů,“ uvedl generální ředitel Allwynu Robert Chvátal. Převzení podle něj společnosti pomůže naplnit její představy o budoucnosti Národní loterie.

Britská Národní loterie patří k největším na světě

Už na konci října server Sky News s odvoláním na informované zdroje uváděl, že dohoda o převzetí Camelotu by mohla být uzavřena v nadcházejících týdnech a hodnota transakce by měla činit 100 milionů liber (2,9 miliardy korun).

Desetiletá licence na provozování Národní loterie je největší zakázkou veřejného sektoru v Británii. Allwyn zvítězil mimo jiné díky příslibu, že na dobročinné účely vybere podstatně více než Camelot, slíbil také vysoké investice do nových digitálních produktů.

Britská Národní loterie patří k největším na světě. Od jejího vzniku v roce 1994 hráči dohromady získali více než 46 miliard liber na 670 tisíc dobročinných účelů po celé Británii.

Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment.

Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům. Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.

