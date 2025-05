Přehlídka zbraní startuje. Miliardář Strnad v Brně představí české bojové vozidlo Pandur 8x8 EVO

Letošní ročník zbrojního veletrhu IDET v Brně uvede ve světové premiéře pancéřované vozidlo nové generace Pandur 8x8 EVO z produkce české společnosti Tatra Defence Vehicle. Ta je součástí skupiny CSG miliardáře Michala Strnada.

Na vývoji Panduru 8x8 EVO Tatra Defence Vehicle spolupracovala s firmou GDELS, která výrábí pozemní vojenskou techniku a je evropskou součástí americké skupiny General Dynamics. Od GDELS skupina CSG již dříve získala licenci na vývoj a výrobu osmikolové varianty platformy Pandur, kterou využila pro projekty v ČR i v zahraničí.

Nový pandur

Osmikolový stroj představuje novou generaci pancéřovaného vozidla a konstruktéři jej navrhli s ohledem na možnosti exportu i na potřeby Armády České republiky. Vůbec poprvé se do českého obranného průmyslu přenesla i výroba zbraňová stanice díky spolupráci s izraelským partnerem.

„Vývoj vozidla a přenesení výroby některých komponent pro nás znamenaly významné investice, které by nebylo možné realizovat, pokud by vozidlo nemělo značný exportní potenciál. To je ale přínosem i pro potenciální produkci pro českou armádu. Český výrobce znamená jistotu dodávek a servis i v krizových mezinárodních situacích. Zatímco zahraniční dodavatelé můžou nabídnout maximálně montáž v českém průmyslu, my jsme plnohodnotní vývojáři i výrobci.“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel TDV.

Vozidlo Titus

Nový Pandur se vyznačuje vysokou úrovní balistické a protiminové ochrany. “Stroj disponuje nejen špičkovým elektronickým a komunikačním vybavením, ale například i systémem situačního povědomí. Ten je založený na technologii umělé inteligence a umožňuje osádkám vozidel lépe vnímat celkové dění na bojišti, vyhodnocovat bojové situace a zároveň poskytuje včasné varování před hrozbami,“ vysvětlil Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti TDV.

Při vývoji vozidla inženýři TDV uplatnili i aktuální zkušenosti z bojiště na Ukrajině. Obrněnec se dokáže bránit dronům prostřednictvím vlastního kanónu, který může využívat různé druhy munice, a také díky systému Iron Fist, který dokáže likvidovat nejen protitankové střely, ale i útočné drony.

