Jiří Hynek: Evropa nemá náboje ani na třicet dní. Ukrajině už těžko víc pomůžeme

Česko dodalo Ukrajině za rok války s Ruskem výzbroj a munici asi za dvacet miliard korun, říká Jiří Hynek, šéf Asociace obranného a zbrojního průmyslu ČR. Z hlediska zbrojní pomoci Ukrajině je český příspěvek významný. Kolik přesně tanků či houfnic dodal stát nebo české firmy však nechce odhalovat. Evropa je podle Hynka nyní na hranici svých schopností dodávat na Ukrajinu vojenskou techniku. Zle podle něj zanedbala zbrojní průmysl. Pokud by nastal třeba konflikt s Ruskem, Evropa by byla načapána v nedbalkách.

Jaká je celková česká vojenská pomoc Ukrajině od doby, kdy před rokem Rusové vtrhli na Ukrajinu?

Čísla ještě nejsou úplně známá, ještě je nezná ani ministerstvo průmyslu a obchodu. Budou v polovině roku. My odhadujeme, že na Ukrajinu šlo vojenského materiálu za zhruba dvacet miliard korun. Největším procentem se na tom podílelo to, co je nejdražší. To znamená těžká technika, tanky, raketomety, houfnice, ale i speciální podvozky Tatra. Na ty si Ukrajinci montovali vlastní nástavby.

Když se na to podívám z pohledu objemu, nejvíc jsme dodávali munici, hlavně velkorážovou. Tím myslím munici do houfnic a do raketometů. Ne všechno se vyrábělo v České republice. Z těch dvaceti miliard byla výrazná část tvořena tím, co se našim obchodníků podařilo někde sehnat, zvláště sovětské ráže. Na tom je postaveno gro ukrajinské techniky. Nám se podařilo ve světě sehnat volné zásoby a dodat je na Ukrajinu. Obchodně je to zajímavé, pro Ukrajinu důležité, ale těch dvacet miliard nevypovídá o schopnostech výroby v České republice.

Těch dvacet miliard korun, to jsou tržní ceny? Nebo je v tom i nějaká část „charity“, dodávek za jiné než tržní ceny?

Co dodáváme mi, jsou opravdu reálné ceny. Co dodává ministerstvo obrany, neumím říct, zda šlo o nějaké zásobové ceny. Co dodali čeští výrobci, bylo za peníze, ukrajinská strana to platí. Od českého průmyslu tam byly také dary. Ale na druhou stranu, zaměstnanci chtějí výplatu, dodavatelé energií chtějí zaplatit energie, dodavatelé materiálu chtějí zaplatit materiál. Čeští výrobci to nemohou dávat zadarmo. Můžeme dávat Ukrajině velice příjemné ceny.

Kolik těžké techniky jsme dodali na Ukrajinu? Kolik tanků či děl?

Většina smluv je pod dohodou o utajení. Nechceme, aby protistrana věděla, čím se Ukrajinci vybavili. Přesné počty prostě není dobré zveřejňovat.

Ukrajina hlásila potřebu dělostřelecké munice kalibru 155 milimetrů. Jsme schopni tuto potřebu naplnit?

Sto padesát pětka je standard NATO. Nemyslím si, že by na Ukrajině bylo tolik systémů této ráže, jsou to spíš desítky těchto houfnic. Ukrajinci mají mnoho houfnic ráže 152 milimetrů, což je stará sovětská ráže. Pokud vím, potřebují dodávky právě této ráže.

To je Česko schopné dodávat?

Něco jsme dodávali, ale z toho, co se nám podařilo sehnat někde ve světě. Výrobní schopnost máme především na sto padesát pětku, protože používáme standardy NATO.

Dá se český příspěvek nějak konkretizovat? Přestože, jak říkáte, existují informační embarga.

Většina výrobních kapacit České republiky v oblasti munice, té velkorážové, je směřována na Ukrajinu. Něco jde i do Polska, ale tam si nejsme jistí, zda to také neskončí na Ukrajině. Poláci hodně cvičí ukrajinské vojáky. Berou toho relativně hodně z „Česko Slovenska“. Střely se vyrábí na Slovensku, my dodáváme jen část náboje. My nemáme schopnost vyrábět úplně všechno. Česko-Slovensko tvoří jeden výrobní celek.

Jak velký je český podíl dodávek zbraní na Ukrajinu v porovnání s celou Evropskou unií či celým světem?

Těžko říct. Kdybych počítal náš příspěvek v poměru na jednoho obyvatele, tak budeme patřit do popředí. Ale musíme si uvědomit, že česká výroba vojenského materiálu tvoří z celosvětového hlediska 0,2 procenta. Za první republiky jsme tvořili zhruba třicet procent celosvětové výroby. Ale když se současná produkce přepočte na jednoho obyvatele, je náš příspěvek dosti významný.

Česko je specialistou na ruční střelné zbraně, známá je například puška Bren. Míří i tyto produkty na Ukrajinu?

Dodáváme to tam v limitovaném množství. Pro speciální jednotky. Protože základ ukrajinské armády stále spočívá na útočné pušce Kalašnikov. Která se vyrábí v leckterých zemích světa kromě České republiky. K tomu je příslušný náboj 7,62, který se také v Česku nevyrábí. Něco jsme na Ukrajinu dodali, ale byly to většinou skladové zásoby.

Jakým způsobem zbraně na Ukrajinu putují? Je to tajné? Je to auty, po železnici? Přes Slovensko nebo přes Polsko?

Abych řekl pravdu, vlastně to ani nevím. Vím, že jsou speditérské firmy, které to umí. Ale nepátral jsem, jakým způsobem se to tam vozí. Lepší je to nevědět. Znám pár příběhů ze začátku války. Trasy byly velmi utajované. Vím, že jistá firma dostávala instrukce během cesty a nevěděla do poslední chvíle, kde se dostane na hranice. Jak to funguje dnes, neumím říct. Ale funguje to.

Ukrajinský prezident Zelenskyj nyní jezdí po Evropě a žádá další zbraně, aktuálně třeba stíhačky. Má Česko ještě co nabídnout, zejména pokud jde o tyto vyspělejší systémy?

Diskuse o vyspělejších technologiích mi trochu připadá jako utopie. Dovézt na Ukrajinu západní stíhačky, to znamená výcvik celého personálu, nejen pilotů. Zajištění servisu, logistiky, zbraňových systémů. Neumím si představit, jak by se to v reálné době dalo udělat. Představa, že by tam nyní někdo dodal letadla F-16 nebo F-35 je utopická. Dva roky byste museli budovat logistický systém. To není jednotlivá zbraň, která by se dala použít jen tak. Přemíra technologií spíš nyní dělá Ukrajincům vrásky na čele. Chybí logistika, výcvik na těch zbraních.

Čím by tedy nyní mohla Evropa Ukrajině pomoct, aby se dokázala bránit Rusku?

Když bych měl mluvit za český obranný průmysl, jedeme na maximum našich výrobních kapacit. Třeba některé speciální podvozky bychom mohli vyrábět víc, ale chybí nám na to lidi. Na Ukrajině jsou lidé, kteří by u nás uměli vyrábět. Je to o tom, zda se Česko dohodne s ukrajinskou stranou, aby tito lidé byli uvolněni pro výrobu v České republice. Nejedná se o tisíce lidí, spíš o několik set. Maximálně tisíc zaměstnanců, kteří by dočasně pomohli v Česku třeba montovat techniku, obrněné transportéry, možná i nějaké tanky. Ale představa, že by Evropa najednou zdvojnásobila výrobu munice, to je utopie. Nejsou suroviny, nejsou materiály. Ve výrobě munice jede Evropa na maximum svých kapacit.

To se týká i Česka?

V Evropě jsou jenom tři výrobci nitrocelulózy. Což je základní surovina k tomu, abyste mohl vyrábět munici. Jeden výrobce je ve Francii, a ten je momentálně mimo provoz, protože tam došlo k havárii. Jeden je v Česku, Synthesia v Pardubicích, a jeden je v Srbsku. Jiný významný výrobce nitrocelulózy v Evropě není.

Takže Evropa je na horní hranici svých kapacit, jak zbrojně pomoci Ukrajině?

Třicet let se evropské orgány a evropské vlády snaží poškodit svůj vlastní zbrojní průmysl. Protože si myslí, že bude mír. Snížily jeho výrobní kapacity, vyhánějí výrobce základních surovin mimo Evropskou unii. Najednou říkají, že by bylo potřeba zvýšit výrobu. A říká se, jak dlouho se něco ničí, tak dlouho se to napravuje. Neumím si představit, jak by se nyní mohla zvýšit třeba výroba základních surovin nutných pro výrobu střelného prachu, pro výrobu tanků nebo houfnic. A nikdo dosud nezměnil pravidla. Ještě před třemi roky by vám trvalo deset let, než byste vyřídili všechna povolení pro výstavbu továrny na munici.

Francie nyní slavnostně oznámila, že na Ukrajinu už dodala osmnáct houfnic Caesar. A že nyní finišuje výroba dalších dvanácti houfnic. Ale požadavek Ukrajiny je tisíc houfnic. Jednu z největších evropských armád má Francie. A ta nemá ani vlastní výrobu malometrážní munice.

Chcete naznačit, že Evropská unie není připravená na potenciální eskalaci konfliktu s Ruskem?

Není připravená. Zeptejte se jednotlivých evropských vlád, kolik munice mají na vedení boje. Standard je, že byste měl mít od všech druhů munice na třicet dní palebného průměru. Předpokládá se, že během těch třiceti dnů zmobilizujete vlastní zbrojní průmysl. Tipuji, že nyní mají evropské země zásobu munice na tři až sedm dní. Nikdo nemá třicet.

Jiří Hynek (62)

Je český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.