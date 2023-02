Dodávky zbraní na Ukrajinu válku neprodlužují, je tomu naopak, řekl kancléř Scholz

Dodávky zbraní na Ukrajinu, která už rok čelí ruské invazi, válku neprodlužují, je tomu naopak. Na úvod třídenní Mnichovské bezpečnostní konference to prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Ruský prezident Vladimir Putin podle kancléře nemůže se svými mocenskými ambicemi na úkor svých sousedů zvítězit, Ukrajina se proto může na Berlín v další podpoře spolehnout. Scholz zároveň vyzval západní spojence, aby se co nejrychleji připojili k německým dodávkám tanků na Ukrajinu.

Reklama

„Jsem si naprosto jistý, že Putin nikdy nečekal, že by se Západ mohl tak jednotně postavit ruské agresi,” řekl Scholz. Německá podpora Ukrajině včetně poskytování moderních zbraní bude podle kancléře pokračovat tak dlouho, dokud to bude třeba. „Vždy ale budeme jednat tak, abychom konflikt nevyhrotili,” uvedl. Berlín dlouhodobě ujišťuje, že rozšíření války do dalších zemí chce zabránit.

Rok ruské invaze na Ukrajinu. Jak vypadala očima českých i světových fotografů:

Zlatá horečka na největším staveništi světa. Západní firmy se chystají na riskantní obnovu Ukrajiny Money Stovky západních firem se v posledních týdnech účastní konferencí a výstav ve Francii, Polsku i jinde týkajících se možností podílet se na obnově ruskou invazí zničené Ukrajiny. Mluví se o nové „zlaté horečce na největším staveništi světa“ či dalším „Marshallově plánu“. Rekonstrukce země, která si příští týden připomene smutné roční výročí od zahájení invaze, si vyžádá stovky miliard dolarů. Ale není to bez rizika, píše deník The New York Times. duk Přečíst článek

„Putinův revizionismus nemůže zvítězit,” řekl. V projevu kancléř zdůraznil, že Německo od začátku invaze muselo překročit řadu omezení, které si ve své zahraniční politice v poválečných letech stanovilo. Tím hlavním bylo rozhodnutí Ukrajině vůbec zbraně poskytnout, což původně odmítalo. Scholz rovněž poukázal na to, že Německo patří v Evropě k zemím, které Ukrajině nejvíce pomáhají.

Reklama

Němci v ráži. Vláda povolila vývoz na Ukrajinu i starších tanků Leopard 1 Politika Německo vedle moderních tanků Leopard 2 v jednom případě povolilo i vývoz tanků staršího modelu Leopard 1 na Ukrajinu. Podle agentury DPA to řekl mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit. O kolik tanků jde, ale neuvedl. Veřejnoprávní televize ARD mezitím zveřejnila průzkum veřejného mínění, podle něhož s dodávkami německých tanků Ruskem napadené zemi souhlasí většina obyvatel spolkové republiky. ČTK Přečíst článek

Německo se rovněž rozhodlo předat Ukrajině moderní tanky Leopard 2. Tyto tanky přislíbily i další země. „Ti, kteří takové tanky dodat mohou, by tak nyní měli skutečně učinit,” řekl. Bez upřesnění uvedl, že předání prvních tanků očekává velmi brzy.

Uděláme to brzy, řekl Rutte

První dodávku německých tanků Leopard 1 pošle Nizozemsko na Ukrajinu co nejdřív, prohlásil v Kyjevě nizozemský premiér Mark Rutte. V ukrajinské metropoli jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Andor Šándor: Ukrajina nikdy nezíská Krym zpět. To by byla třetí světová válka Leaders Před rokem, pár dní po ruské invazi na Ukrajinu, jsme válečnou situaci rozebírali s generálem a bezpečnostním expertem Andorem Šándorem. Tehdy Šándor tvrdil, že Rusové během prvních dnů sice nedosáhli cílených výsledků, nicméně nepředvedli všechno, co dovedou. Za poslední rok toho už předvedli mnohem víc. Zničili ukrajinskou energetickou infrastrukturu, mohutně mobilizovali. Především však ukázali, jak dokážou bez mrknutí oka obětovat tisíce vlastních vojáků. Jaká je podle Šándora situace na bojišti nyní, kdy Rusové podnikají na Donbase rozsáhlou ofenzivu? Dalibor Martínek Přečíst článek

„Hned, jak bude první skupina (tanků Leopard) připravená k boji, dodáme ji Ukrajině, chceme tak učinit co nejdřív,” řekl Rutte.