Ještě bude veselo. Mnoho západních společností po invazi na Ukrajinu v roce 2022 muselo prodat své provozy. Smlouvy často obsahovaly pojistku, dohody o zpětném odkupu, aby se po změně situace mohly na lukrativní trh vrátit. Nový zákon jde proti tomu.

Vypadá to, že majitelé značek jako McDonalds, Starbucks a dalších, kteří museli opustit kvůli západním sankcím ruský trh, brzy ostrouhají. Podniky a provozy totiž před třemi lety museli prodat domácím firmám, většinou vlastněnými či řízenými vlivnými Rusy z Putinova kruhu. A ti se jich nechtěíj vzdát. Proto prosazují zákon, který by znemožnil dodržet opce na zpětný odkup nuceně prodaných firem.

Nový zákon by však mohl tyto dohody zrušit a trvale zablokovat návrat zahraničních firem do Ruska.

V čele snah stojí řetězec Vkusno i točka, což v překladu znamená „Chutně a tečka“. Tento fastfood nahradil McDonald's poté, co americký gigant v roce 2022 opustil ruský trh.

Dluhy platí zbabělci, Putin ne

Na podnikatelském setkání v Kremlu s prezidentem Vladimirem Putinem na konci minulého měsíce řekl podle magazínu Business Insider generální ředitel Oleg Parojev, že návrat McDonald's by znehodnotil roky práce na rozvoji ruské značky.

„Vytvořili jsme vlastní IT systémy, vlastní kuchyňské vybavení, vlastní inovace — a pokud se značka vrátí, všechno to znovu bude cizí. Práce našich ruských partnerů by do určité míry přišla vniveč,“ uvedl.

Putin na to reagoval jízlivým vtipem: „Dluhy platí jen zbabělci. Tady to platí taky.“

Několik dní před jednáním v Kremlu postoupili do dalšího čtení ruští poslanci návrh zákona, který by ztížil — nebo dokonce znemožnil — západním firmám znovuzískání provozů, které opustily.

Odchod stovek firem

Více než tři roky od začátku války na Ukrajině opustilo ruský trh téměř 500 zahraničních firem, uvádí databáze Leave Russia při Kyjevské ekonomické škole. Mnoho z nich prodalo své místní podniky ruským kupcům, často s výraznou slevou, někdy s opcemi na zpětné odkupy, které umožňovaly případný návrat. Nový návrh zákona by dal úřadům pravomoc tyto dohody zrušit, zejména pokud by se cena zpětného odkupu dostala pod aktuální tržní hodnotu. Tato legislativa by formalizovala širší snahu Kremlu trvale zablokovat přístup zahraničních firem a chránit ruské podniky.

Nejhlasitější podporu návrhu zákona vyjadřují ruské firmy, které nahradily globální značky — a nyní těží z jejich nepřítomnosti. Majitel Vkusno i točka, Alexandr Govor, koupil celou ruskou divizi McDonald's poté, co americký gigant v roce 2022 opustil Rusko.

Řetězec uvádí, že v současnosti provozuje zhruba 930 poboček, které denně obslouží 2 miliony zákazníků, a v roce 2024 vygeneroval tržby ve výši 187 miliard rublů (2,4 miliardy dolarů) — více než dvojnásobek toho, co McDonald's vydělal ve svém posledním roce v Rusku. Je jasné, že firmy těží z toho, že jim zmizela západní konkurence.

K podobným protekcionistickým opatřením na summitu vyzývali i další ředitelé. Stanislav Jodkovskij, šéf společnosti IVA Technologies, ruské firmy zabývající se videokonferencemi a komunikací, prosazoval nová dovozní cla a omezení pro zahraniční technologické firmy, jako jsou Zoom a Microsoft.

Maria Gechtová, ředitelka společnosti Rusido, ruské osivářské firmy, vyzvala Kreml, aby zachoval omezení dovozu západních osiv, čímž by pomohl domácím producentům rozšířit výrobu.

I když se administrativa Donalda Trumpa snaží dojednat s Moskvou příměří na Ukrajině, což vyvolává diskuse o možném návratu západních firem do Ruska, Putin minulý měsíc tento postoj ještě více zostřil.

„Uvedli všechny do těžké situace a utekli,“ řekl na adresu odchodu západních značek z Ruska. „A teď, když se chtějí vrátit, máme jim snad uvolnit cestu? Samozřejmě že ne.“