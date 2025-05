Kreml vyšle delegaci do Istanbulu. O jejím složení zatím mlží

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve středu uvedl, že Rusko určitě vyšle delegaci na čtvrteční jednání s Ukrajinou v Istanbulu. Její složení však podle něj prý dosud nebylo stanoveno. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.

„Ruská delegace bude čekat na ukrajinskou delegaci v Istanbulu 15. května,“ řekl mluvčí. Ohledně složení delegace se podle něj čeká na příslušný pokyn prezidenta Vladimira Putina.

Putin, na jehož příkaz Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, v noci na neděli projevil ochotu vést přímá jednání s Ukrajinou ve čtvrtek v Istanbulu. Nejprve se podle něj mají konat jednání o „základních příčinách“ konfliktu a až během nich pak bude případně možné dosáhnout dohody o klidu zbraní.

Ruský prezident tak nepřímo reagoval na výzvu Ukrajiny a vrcholných představitelů klíčových evropských zemí na třicetidenní bezpodmínečné příměří, které mělo začít v pondělí. V případě, že by Rusko termín nedodrželo, pohrozili mu dalšími sankcemi. Uvedli přitom, že tento postup má podporu Spojených států a prezidenta Donalda Trumpa. Rusko podle Kyjeva své útoky neomezilo, jen za dnešní noc ale vyslalo na Ukrajinu 145 dronů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Putinův návrh na přímé rozhovory uvedl, že ve čtvrtek bude v Turecku osobně a bude tam čekat na Putina. O možnosti přicestovat do Istanbulu se v pondělí zmínil americký prezident Trump, který se příměří mezi Ruskem a Ukrajinou snaží zprostředkovat.

