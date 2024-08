Ruský oligarcha žádá po Lucembursku stamiliardové odškodné

Ruský miliardář Michail Fridman (na snímku) žádá po Lucembursku 16 miliard dolarů (361 miliard korun). Soudní dvůr Evropské unie totiž v dubnu rozhodl, že Fridman byl zapsán na unijní sankční seznam bezdůvodně. Požadovaná částka podle Fridmana představuje hodnotu zmrazeného majetku a odškodné, píše deník Le Monde. Požadavky ruského podnikatele, jehož mnohé aktivity měly sídlo právě v Lucemburku, teď lucemburské úřady prověřují.

„Pan Michail Fridman zahájil arbitrážní spor. Lucemburská vláda se svými právními poradci nyní provádí analýzu žádosti a zvažuje další kroky,“ uvedli zástupci kabinetu lucemburského premiéra Luca Friedena.

Z Lucemburska Fridman řídil své investiční aktivity i v jiných zemích, šlo například o investiční společnost LetterOne. Uplatněním sankcí Lucembursko podle Fridmana porušilo smlouvu o ochraně investic, kterou podepsalo v roce 1989 s tehdejším Sovětským svazem, píší lucemburská média.

Fridmana ve sporu zastupují významné západní advokátní kanceláře včetně společnosti Omnia Strategy, kterou vede manželka britského expremiéra Cherie Blairová.

Pro Lucembursko požadovaná suma podle místního tisku představuje více než polovinu státního rozpočtu. Je to také podstatná část hrubého domácího produktu, který loni činil zhruba 79 miliard eur.

Soudní dvůr EU v dubnu rozhodl, že ruští miliardáři Michail Fridman a Pjotr Aven byli v únoru 2022, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu, zahrnuti na unijní sankční seznam bezdůvodně. Proti rozhodnutí soudu bylo možné se odvolat a podle deníku Le Monde je Fridmanův majetek v EU nadále zmrazený. Se zrušením sankcí musí souhlasit zástupci všech členských zemí.

