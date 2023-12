Jak poskytnout Ukrajině miliardy i bez souhlasu Maďarska? EU má plán

Evropská unie připravuje záložní plán, jak poskytnout Ukrajině, která se brání ruské ozbrojené agresi, 20 miliard eur (přes 490 miliard korun), a to i bez maďarského souhlasu. S odvoláním na nejmenované představitele zapojené do projednávání plánu to uvedl deník Financial Times.

Evropská unie podle listu hledá alternativní řešení poté, co maďarský premiér Viktor Orbán tento měsíc zablokoval finanční pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur, kterou se zbytek členských států snaží zahrnout do unijního rozpočtu na příští čtyři roky.

Aktuálně rozpracovávaný záložní plán se podle unijních představitelů jeví jako nejefektivnější způsob, jak Ukrajině poskytnout prostředky v případě, že Orbán se na plánovaném unijním summitu 1. února rozhodne své veto zopakovat. Podle tohoto plánu by zapojené členské státy poskytly evropskému rozpočtu záruky, díky nimž by si Evropská komise na kapitálových trzích mohla v příštím roce pro Kyjev půjčit až 20 miliard eur, sdělily deníku jeho zdroje.

Takové řešení by nevyžadovalo záruky od všech 27 členských států EU a hlavními účastníky by byly ty země, které mají nejvyšší ratingy úvěryschopnosti. Zároveň by pro plán nebylo zapotřebí jednomyslné podpory všech členských států.

Jednou z nevýhod tohoto řešení oproti původnímu plánu je, že by pomoc Ukrajině sestávala pouze z půjček a nezahrnovala dotace. Unijní představitelé se tak podle deníku FT stále kloní k původnímu plánu, který v současnosti blokuje Maďarsko.