Blíží se exodus čínských miliardářů. Prezident Si zpřísňuje podmínky vycestování

Migrační právníci potvrzují, že v posledních měsících se situace ztížila, protože se prodloužila doba zpracování pasů a zpřísnily požadavky na dokumentaci. Těžší je také přesun velkých peněžních částek z Číny.

Šanghajský restauratér Harry Hu se chystá udělat něco, co dříve považoval za nemyslitelné: vzít své peníze a odstěhovat se ze země. Stejný plán mají podle zprávy agentury Bloomberg tisíce dalších bohatých Číňanů, kterým se nelíbily přísné koronavirové uzávěry v zemi. K jejich rozhodnutí odejít z Číny ale přispívá i zpomalování ekonomiky země. Velkou otázkou však zůstává, zda jim vláda prezidenta Si Ťin-pchinga umožní takový krok zrealizovat.

Společnost Henley & Partners, která radí lidem v oblasti investiční migrace, odhaduje, že jich může být kolem deseti tisíc. Dohromady disponují majetkem za 48 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). Předpokládá se, že by to byl po Rusku druhý největší odliv bohatství a lidí z jedné země.

Komplikace při vycestování

Čínské úřady sice výslovně nezpřísnily omezení pro vystěhování, migrační právníci ale říkají, že v posledních měsících se situace ztížila, protože se prodloužila doba zpracování pasů a zpřísnily požadavky na dokumentaci. Těžší je také přesun velkých peněžních částek z Číny.

Hu je ale navzdory překážkám odhodlaný přesídlit do Kanady. „Dovedete si představit, že jsem na začátku uzávěry v nejrozvinutějším městě Číny málem zemřel hlady?“ říká 46letý muž. Nedávno prodal většinu svého majoritního podílu ve dvou špičkových šanghajských restauracích za 20 milionů jüanů (72 milionů korun) a najal si migračního právníka a správce majetku, aby mu pomohli se stěhováním. „Jsem velmi smutný, ale je čas odejít,“ konstatuje.

Do USA nebo do Singapuru

Poradci a právníci v oblasti migrace v Číně uvádějí, že se počet dotazů na jaře, když byla Šanghaj v karanténě, zvýšil meziročně trojnásobně až pětinásobně. Podle rozhovorů, které Bloomberg vedl se sedmi bankéři, počet dotazů týkajících se přesunu peněz ze země vzrostl exponenciálně.

„Mnozí se skutečně domnívali, že vzhledem ke koronavirové uzávěře nemají žádné jiné možnosti,“ říká konzultant pro migraci v Šanghaji Sumi, který nechtěl uvést své plné jméno. „Viděl jsem, jak se ti, kteří s emigrací váhali, tentokrát konečně rozhodli,“ řekl Bloombergu.

Mezi oblíbené destinace patří Spojené státy, Singapur, Austrálie, Kanada a některá místa v Evropě. Bohatí Číňané se ale musejí kromě překážek na straně cílových zemí potýkat i s nevolí domácích úřadů. Jeden privátní bankéř, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že klientka ze Šanghaje se nedávno pokusila získat svému dítěti singapurské vízum ke studiu, ale místní vládní agentura to zamítla.

Zpomalení ekonomiky

„Myslím, že čínská ekonomika bude čelit mnoha výzvám,“ říká 42letý konzultant David, který jako motivaci k odchodu uvedl zpomalující ekonomiku, covidovou politiku a geopolitické napětí. „USA budou pravděpodobně stále poskytovat více příležitostí, pokud jde o obchodní růst,“ dodává.

„V minulosti jsem několikrát přemýšlel o odchodu z Číny a vzdal jsem to, ale teď jsem rozhodnutý odejít,“ říká Hu. Před více než měsícem předložil doklady k žádosti o vízum a obnovení pasu, zatím se mu ale nikdo neozval.

