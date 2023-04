Bernard Arnault je opět na vrcholu, mezi dolarovými miliardáři je jedenáct Čechů

Nejbohatším člověkem na světě je letos podle 37. ročníku žebříčku časopisu Forbes šéf podniku na prodej luxusního zboží LVMH Bernard Arnault. Majetek tohoto francouzského podnikatele časopis vyčíslil na 211 miliard dolarů (4,5 bilionu korun). Seznam nejbohatších lidí z Česka vede Renáta Kellnerová, do světového žebříčku dolarových miliardářů se poprvé dostalo 11 Čechů.

Seznam, na kterém jsou lidé s majetkem alespoň za miliardu dolarů, je proti loňsku kratší. Arnault na druhou příčku odsunul šéfa americké automobilky Tesla Elona Muska, jeho majetek se ztenčil na 180 miliard z loňských 219 miliard dolarů.

Naopak lidí z České republiky je na něm více, dohromady 11. Seznam nejbohatších lidí z Česka vede Renáta Kellnerová s rodinou, která se s majetkem za 16,5 miliardy dolarů celosvětově umístila na 101. příčce a o tři místa si polepšila.

Pořadím v letošním roce zamíchal pokles cen akcií a růst úrokových sazeb, například majetek letošního vítěze byl loni o 53 miliard dolarů nižší. Počet lidí s majetkem vyšším než jedna miliarda dolarů, což je vstupenka na každoroční seznam, v letošním žebříčku činí 2640. Meziročně je tak žebříček o 28 pozic kratší. Jejich celkový majetek se navíc od loňského března snížil o půl bilionu na 12,2 bilionu dolarů.

Musk sestoupil na druhé místo kvůli nákupu společnosti Twitteru, za kterou loni na podzim zaplatil 44 miliard dolarů. Vliv na pokles Muskova majetku měl ale vliv i propad akcií Tesly. Třetí místo letos náleží zakladateli internetového obchodu Amazon Jeffu Bezosovi. Také on si meziročně pohoršil - jeho majetek se ztenčil na 114 miliard z loňských 171 miliard dolarů. Bezos se držel na vrcholu žebříčku čtyři roky po sobě až do loňska.

V celkovém pořadí Kellnerové patří 101. místo. Většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský je mezi světovými miliardáři na 208. pozici. Na druhé místo mezi Čechy mu pomohly hlavně rostoucí ceny energií, což se promítlo do znásobení ziskovosti jeho energetických firem. Loni druhé místo patřilo majiteli KKCG Karlu Komárkovi. Z nárůstu cen energií profitoval také majitel energetické a uhelné Sev.en Energy Pavel Tykač, jehož majetek činí osm miliard dolarů (172,6 miliardy korun) a který se mezi Čechy dostal na čtvrté místo. „Stal se skokanem roku s největším meziročním nárůstem výše majetku,” uvedl Forbes.

Deset nejbohatších lidí světa

Pořadí Jméno Majetek* Hlavní zdroj majetku Občanství 1. Bernard Arnault s rodinou 211 LVMH Francie 2. Elon Musk 180 Tesla Motors, SpaceX USA 3. Jeff Bezos 114 Amazon USA 4. Larry Ellison 107 Oracle USA 5. Warren Buffett 106 Berkshire Hathaway USA 6. Bill Gates 104 Microsoft USA 7. Michael Bloomberg 94,5 Bloomberg LP USA 8. Carlos Slim Helú s rodinou 93 América Móvil Mexiko 9. Mukéš Ambání 83,4 Reliance Industries Ltd. Indie 10. Steve Ballmer 80,7 Microsoft USA

* v miliardách USD

Nejbohatší Češi

Jméno a pořadí mezi Čechy Původ majetku Společnost Pořadí ve světovém žebříčku Výše majetku (v dolarech) 1. Renáta Kellnerová s rodinou finance, telekomunikace PPF 101 16,5 miliardy 2. Daniel Křetínský energetika EPH 208 9,2 3. Karel Komárek loterie, energetika KKCG 256 8,1 4. Pavel Tykač energetika Sev.en 261 8 5. Radovan Vítek reality CPIPG 390 6,5 6. Andrej Babiš zemědělství, potraviny, chemie Agrofert 679 4,1 7.–9. Michal Strnad zbrojní průmysl CSG 1516 2 7.–9. Aleš Zavoral retail Alza 1516 2 7.–9. Pavel Baudiš IT Gen Digital 1516 2 10. Marek Dospiva investice Penta 1725 1,7 11. Eduard Kučera IT Gen Digital 2133 1,3

Zdroj: Forbes