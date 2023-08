Bez péče o duši je úspěch vyloučen, říká spolumajitelka Moseru, která hostí klubové setkání žen

Úspěch přichází až s duševní rovnováhou. Nezáleží jen na intelektuálních schopnostech ale také na tělesné zdatnosti a emocionální vyrovnanosti, míní Kateřina Zapletalová spolumajitelka sklárny Moser. Úspěšná manažerka a spoluzakladatelka nadačního fondu Flaminia, který podporuje duševní zdraví teenagerů, hostí další ze setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen.

Reklama

Další ze setkání členek klubu a pozvaných inspirativních osobností se uskuteční v úterý 22. srpna v prodejní galerii Moser. Pozvané dámy si budou moci vyslechnout nejen inspirativní příběh hostitelky, ale dozví se také o jejích filantropických aktivitách a podpoře teenagerů.

Akce bude spojená se sbírkou pro Nadační fond Flaminia, který Zapletalová spoluzaložila. Pro klubové setkání si hostitelka připravila sady dvou skleniček Moser za speciální cenu. Polovina výtěžku z jejích akčního prodeje půjde ve prospěch konkrétního projektu „Zázemí pro duši“. Fond spolupracuje i s platformou Nevypusť duši.

Součástí klubového setkání bude také minikoncert na tibetské mísy a skleničky Moser, na které zahraje sama hostitelka.

video Mónica Sofia Duarte: Moje mise jsou Kapverdy. A taky chci přinášet radost Newstream TV „Vše co dělám, je s myšlenkou na Kapverdy. Chci jim pomoci rozvíjet se,“ říká úspěšná modelka a hlavně podnikatelka Mónica Sofia Duarte. V pořadu Newstreamu Značka: Osobně vzpomíná, že se nenarodila do privilegované rodiny a úspěch nemá zadarmo. Mónica Sofia vyrůstala v chatrči na jenom z Kapverdských ostrovů v srdci Atlantiku jako sirotek, do školy chodila jako mnoho dalších afrických dětí pěšky i několik hodin. Přes to všechno je z ní dnes úspěšná realitní byznysmenka. A Česko na její cestě sehrálo velmi významnou roli. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

„Již nějaký čas se věnuji hře na gong a himalájské mísy, které mohou být i ze skla. Napadlo mě, zda by se v takový rezonanční léčivý nástroj nemohly proměnit i obří křišťálové číše Moser. A zní to skvěle,“ říká spolumajitelka a členka představenstva sklárny Moser.

Kateřina zastává myšlenku, že pro dosažení úspěchu a spokojenosti je nutná duševní a fyzická rovnováha. „Věřím v účinek působení rezonance na harmonizaci lidského těla, tak jsem se rozhodla udělat v rámci našeho setkání i takovou mini ochutnávku hry na rezonanční nástroje. Je to moje hudební premiéra a jsem na sebe sama zvědavá,“ říká s úsměvem.

Akce je pouze pro zvané.

Záměrem Newstream Business Clubu českých a slovenských žen je zviditelňování žen v médiích, jejich podpora a navazování nových kontaktů.

Filantropka: Charita bez byznysu nejde. Podnikám, abych mohla pomáhat Filantropie Samoživitelky bez příjmů, africké vdovy s malými dětmi, sociální pracovníci nebo lidé s mnoha půjčkami, to vše jsou lidé, kteří jsou dnes ve společnosti často zcela neviditelní. Proto je třeba o nich hovořit a pomáhat jim, aby se nestávali těmi dalšími, kteří plavou mimo sociální záchranný systém, zaznělo opakovaně v diskusích dalšího klubového setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen. Květnové setkání inspirativních žen se uskutečnilo v prostorách Česko-kapverdské obchodní komory a Nadačního fondu Naděje Cabo Verde pod záštitou členky klubu a šéfky této obchodní komory Móniky Sofie Duarte. Věra Tůmová Přečíst článek

Bakalovi byli v Česku, potkali se se studenty Filantropie Nadace rodiny Bakalových vybírá stipendisty do 14. ročníku programu Scholarship, který podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí. nst Přečíst článek