Silke Horáková: Impaktové investování už je v kursu, děláme větší fond

Venture kapitálový fond Tilia investorky Silke Horákové a partnerů bude mít brzy mladšího bratra, Tilia 2. Bude v něm více peněz.

Reklama

Silke Horáková se s pojmem impaktové investování, tedy investování s pozitivním dopadem, setkala v Londýně na venture kapitálové konferenci v roce 2010. A jak říká, změnilo jí to život. „Je to koncept, ve kterém se dá kombinovat návratnost investic a společenské dobro,“ vysvětluje. Koncept byl tehdy úplně na začátku, nejprve v Británii a USA.

Jak popisuje v novém díle seriálu Jiný peníze, v Česku v té době nic takového nebylo. „Začali jsme tu budovat ekosystém, akcelerátory, aby bylo do čeho investovat,“ říká s tím, že nejprve se soustředila na firmy ze sektoru sociálního podnikání, které ji vždycky fascinovalo. Akcelerátorem prošly stovky podniků, záměrem bylo, aby byly firmy do budoucna životaschopné, rostoucí.

V roce 2018 založila Tilia Impact Ventures a testoval se trh, zda na to investoři slyší, zda se podaří naraisovat kapitál. V regionu jiný impaktový fond nebyl. „Z toho vznikl pilotní relativně malý fond, který je již nyní nainvestovaný, a budeme zakládat další, větší, Tilia Ventures 2, který cílí na velikost 30 milionů eur,“ uvedla Silke Horáková.

Během posledních pěti let se situace výrazně změnila, přišel covid, Green Deal, rozinul se trend ESG, proto je oblast impakt investování známější a pro investory lépe uchopitelnější. Do nového fondu Tilia 2 bude pravděpodobně investovat i Evropský investiční fond. „Jednáme i s dalšími institucionálními investory, ale i individuálními, jako jsou family offices. Jsme těsně před uzavřením, čekáme na duben,“ doplnila investorka. Z institucionálních investorů byly v prvním fondu Nadace České spořitelny a Nadace Karla Janečka, investoval tam například i Ondřej Bartoš.

Není to filantropie, dá se tam vydělat

Silke impaktové investování nevnímá jako filantropii, které se sice také hodně věnuje, ale myšlenka na impaktový fond z ní nevzešla. „Já to více vnímám jako investování, jako venture kapitál, jde tam o investiční strategii a s filantropií to má společné jen to, že se projekty zaměřují na řešení společenských či enviromentálních problémů,“ říká s tím, že výnosnost impaktového fondu je srovnatelná s „normálními“ venture kapitálovými fondy.

Reklama

Při posuzování, kam investovat, se dívá na to, jaký konkrétní přínos má projekt k řešení enviromentálních či sociálních problémů a zda je škálovatelný.

Do fondu Tilia 1 tak patří například firma Cyrcl ze sektoru cirkulární ekonomiky, provozuje odpadové tržiště pro firmy a poskytuje konzultace v odpadovém managementu. Loni v létě fond investoval do polského projektu The Village - co-investorem je Credo Ventures - což je projekt v oblasti předškolního vzdělávání. „Globální problém je, že je ve školkách málo míst, a The Village toto řeší a zároveň dávají možnost založit vlastní podnik,“ vysvětluje investorka. Dalším projektem ve fondu je DatLab, která vylepšuje zadávání veřejných zakázek.

Silke Horáková dodává, že obecně impakt investing na rozdíl od ESG investování není tolik o minimalizování negativních dopadů, ale o nalézání pozitivních řešení.

Co je impaktové investování? Cítí se více jako filantropka nebo jako investorka? Jak diskutují o investiční strategii v rodině? Jak se z Albatrosu stalo rodinné podnikání místo investice?

Dozvíte se v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové, který se natáčí v prostorách malostranského hotelu Augustine Luxury Collection.

Podívejte se na předchozí epizody seriálu Jiný peníze

video Ondřej Fryc: Většina lidí na investice do start-upů prostě nemá Newstream TV Investování do start-upů je obrovsky riziková věc, většinou se to nepovede, start-up to nevydělá zpátky, říká v pořadu Jiný peníze Ondřej Fryc, zakladatel venture kapitálové společnost Reflex Capital. Tereza Zavadilová Přečíst článek