Bakalovi byli v Česku, potkali se se studenty

Nadace rodiny Bakalových vybírá stipendisty do 14. ročníku programu Scholarship, který podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí.

Reklama

Slavnostní sklenkou vína završila rodinná nadace Bakala Foundation letošní výběr nových stipendistů. Přátelské setkání večer 7. června v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně bylo již tradiční tečkou za dvoudenním maratonem pohovorů odborné komise s uchazeči o studium na zahraničních univerzitách. Zakladatelé nadace Michaela a Zdeněk Bakala přišli studentům připít na jejich studijní a životní sny, uvedla mluvčí Bakala Capital Šárka Samková.

Bakala Foundation Bakala Capital/užito se svolením

Přestože tou dobou ještě nebylo známo, kdo v rámci 14. ročníku programu Scholarship získá finanční podporu na studium v zahraničí, bylo podle ní na co připíjet. „Rozhovory se studenty jsem si jako obvykle nesmírně užila. Je skvělé vidět, že dnešní studenti se nebojí jít svou vlastní cestou. Jsme nadšeni z jejich odvahy a pracovitosti. Umí si vybrat a případně i změnit školu, která jim pomůže naplnit jejich sny. Sledujeme také, že jsou studenti otevřeni sebevzdělávání, doplňují si vědomosti svými individuálními aktivitami a nečekají, že je vše naučí škola,“ řekla na úvod večera Michaela Bakala, předsedkyně správní rady rodinné nadace a také členka komise, která se rozhovorů se studenty pravidelně účastní. „Od roku 2010 jsme za kvalitním vzděláním poslali již 196 studentů. Naši stipendisté studují či již absolovali studia na 57 univerzitách po celém světě. Mám radost, že se tato skupina ještě rozšíří,” dodala Michaela Bakala.

Komárkova nadace pošle do lidušek piana za 10 milionů Filantropie Už druhé kolo sbírky Piana do škol Nadace Karel Komárek Family Foundation, které odstartovalo v prosinci loňského roku, má podpořit i pětice benefičních koncertů. Sérii odstartuje koncert slovenské kapely No Name na Bořislavce. pej Přečíst článek

Zakladatel nadace Zdeněk Bakala zase připomněl přínos studia v zahraničí: „Studium na špičkové univerzitě formuje nadání a inspiruje v dalším rozvoji a kariéře. Ač se kvalita českých vysokých škol zvyšuje, a za to jsem moc rád, zahraniční univerzity stále nabízí větší možnosti kombinace více oborů dle specifického zájmu studenta. Studenti se na nich mohou učit od světových kapacit a dostanou se i k úžasným výzkumům a do skvěle vybavených laboratoří. V neposlední řadě se zahraniční univerzity úzce propojují s businessem a svým studentům pomáhají zajišťovat smysluplné stáže, absolventům pak s nastartováním kariéry. Naši absolventi se vrací zpět se skvělými znalostmi i mezinárodními kontakty. Snoubí se v nich zdravé ambice s pokorou.”

Celková částka, kterou na stipendia k dnešnímu dni Bakala Foundation věnovala, čítá zhruba 168 milionů korun. Noví stipedisté budou na základě výsledků rozhovorů vyhlášeni v nejbližších dnech.