Věda dobře ví, kde bude zemětřesení. Jenom neví kdy

Zní to krutě: ničivé zemětřesení, které v pondělí zasáhlo jižní Turecko a severní Sýrii, bylo nevyhnutelné. Věda ví, že v tamním regionu velká zemětřesení byla a budou. Jenom neví, kdy k nim dojde. A kdy přijde na řadu třeba Istanbul.

Reklama

Geofyzika vysvětluje, že nejničivější zemětřesení se odehrávají na hranicích takzvaných tektonických desek. To jsou povrchové části zemské kůry, leží pod kontinenty i pod oceány a sahají zhruba do hloubky sta kilometrů. Některé desky jsou obrovské, na Eurasijské desce se rozkládá téměř celá Evropa a Asie. Jiné jsou menší – na Anatolskou desku, na jejímž východním konci se nynější zemětřesení odehrálo, se vejde necelé Turecko. Na jejím severním okraji leží Istanbul. I tam zemětřesení jednou zase udeří. Jenom není jasné kdy.

V ohrožení je Kalifornie i Středomoří

Desky se pohybují vůči sobě rychlostí pár centimetrů za rok. To stačí k postupnému hromadění energie, až se horninové bloky náhle posunou a energie se během několika vteřin uvolní. Velká zemětřesení se proto vyskytují především na styčných plochách desek.

Kde to konkrétně je? Silná zemětřesení ohrožují hlavně lidi žijící při pobřeží Tichého oceánu (v Japonsku, Indonésii, Chile, Mexiku, Kalifornii či na Aljašce). V Evropě je typickou oblastí pro zemětřesení právě Středomoří, kde se stýkají Eurasijská a Africká deska, a ohroženy jsou Řecko, Turecko, Itálie, Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko a Albánie.

Zemětřesení má 11 tisíc obětí. Lidé kritizují pomalou pomoc, čekají desítky hodin Politika Zemětřesení, které v pondělí otřáslo Tureckem a Sýrií, si vyžádalo už přes 11.000 obětí, z toho na 2600 na syrské straně hranice. Uvedly to dnes zahraniční agentury s odvoláním na oficiální statistiky obou zemí. Na místě jsou také desítky tisíc zraněných. ČTK Přečíst článek

Reklama

Odstěhovat se není snadné

Co s touto znalostí dělat? Vystěhovat se ze Středomoří? To nejde. Kam by tamní obyvatelé šli? Nejezdit do Středomoří na dovolenou? Tím se připravíme o příjemné prožitky.

A co Kalifornie? Právě tudy vede zlom San Andreas, který vytyčuje hranici mezi Pacifickou deskou na západě a Severoamerickou na východě. Protíná Kalifornii od mexických hranic k severu, je dlouhý 1 200 kilometrů a vede poblíž měst Los Angeles a San Francisco. Proto je Kalifornie místem častých zemětřesení. Ale je současně domovem nejmodernějšího byznysu.

Lidé prostě musejí se zemětřesením žít. Ale nejde to snadno.

Genetická úprava umožňuje bakterii vyrábět léky ještě efektivněji než dosud Enjoy Běžní Američané se jí hodně bojí, běžní Evropané se jí bojí trochu, zato světový biotechnologický a farmaceutický průmysl je z této bakterie nadšený, protože s její pomocí vyrábí léky. A teď vědci bakterii E. coli geneticky upravili tak, že je ještě odolnější proti virovému napadení, takže může pracovat v továrnách o to efektivněji, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek

Bohatí se připraví, chudí ne

V Japonsku se už školní děti učí, jak se mají při zemětřesení chovat. Firmy trénují, co má každý zaměstnanec v takové situaci samostatně dělat. Existují tu sklady s trvanlivými potravinami a zdravotnickým materiálem pro případ nouze.

Požadavky na kvalitu staveb jsou v tektonických oblastech vysoké. V chudších oblastech, jako je Turecko, a v oblastech celkově nestabilních, jako je Sýrie zmítaná občanskou válkou, se ovšem nedá čekat, že domy budou postaveny kvalitně, aby hodně vydržely. A to je teď poznat.

Airbus vyvíjí systém, který by mohl nahradit drahé piloty. A zlevnit letenky Enjoy Evropský letecký výrobce Airbus testuje autopilota, který nejenomže udrží letadlo ve vzduchu, ale v případě potřeby, například když piloti nejsou z nějakého důvodu schopni akce, sám vybere nejvhodnější blízké letiště, přistane na něm a doroluje k terminálu. Josef Tuček Přečíst článek

Neurčené riziko tolik neděsí

Vědci už zkoumali řadu nápadů, jak zemětřesení včas předpovědět. Jednoduše shrnuto: žádný nefunguje. Momentálně hodně pracují s umělou inteligencí – „krmí“ počítačové systémy daty o zemětřeseních a doufají, že se podaří najít nějaký vzorec jejich vzniku. Jenomže velká zemětřesení mívají přestávky dlouhé desítky let. Takže nasbíraných dobře změřených dat ještě není dost. A výsledek stejně není zaručený.

A tak výzkumníci navrhují aspoň jiné možnosti. Například: seismické vlny, jimiž se šíří zemětřesení, jsou pomalejší než rádiové signály. Pokud vznikne ohnisko zemětřesení asi sto kilometrů od města, dorazí tam nejničivější vlny za nějakých třicet čtyřicet sekund. Rádiové vlny se šíří rychlostí světla, takže informaci od seismografu přenesou prakticky okamžitě. Lidský dispečer nestihne nic, ale automatické systémy mohou zastavit vlaky, aby nevykolejily. Mohou přerušit přívod plynu, který by mohl způsobit výbuch a požáry. Mohou zastavit výtah v nejbližším patře. Spustí varovné signály pro lidi, aby byli připraveni, vyběhli ven z domu nebo se aspoň postavili do dveří v nosné zdi, která by neměla tak snadno spadnout.

Takovéto systémy se však v praxi nepoužívají. Vyžadovaly by velké investice na zavedení a další peníze na údržbu. Užitečné by sice mohly být už zítra, ale třeba až za desítky let. Takové riziko příliš neděsí...

Musk vypnul Ukrajině satelity pro navádění dronů. K válečným účelům Starlink není, tvrdí Money Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska podnikla kroky k tomu, aby zabránila ukrajinské armádě využívat satelitní internetovou službu Starlink k ovládání bezpilotních letounů. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla prezidentka firmy Gwynne Shotwellová. Systém Starlink podle ní neměl nikdy sloužit jako zbraň. Ukrajina se už téměř rok brání ruské vojenské agresi. ČTK Přečíst článek