Zemětřesení má 11 tisíc obětí. Lidé kritizují pomalou pomoc, čekají desítky hodin

Zemětřesení, které v pondělí otřáslo Tureckem a Sýrií, si vyžádalo už přes 11.000 obětí, z toho na 2600 na syrské straně hranice. Uvedly to dnes zahraniční agentury s odvoláním na oficiální statistiky obou zemí. Na místě jsou také desítky tisíc zraněných.

Reklama

Záchranné týmy pracovaly v oblasti přes noc ve snaze vyprostit ze sutin budov přeživší, šance na záchranu zasypaných jsou ale i vzhledem k mrazivým teplotám stále menší.

Hasiči vyrazí do Turecka, pomůžou s hledáním lidí v sutinách Politika Do Turecka, které nad ránem zasáhlo ničivé zemětřesení, odletí 68členný tým českých hasičů. Země už nabídku pomoci přijala. Na místo vyrazí tým příslušníků hasičského sboru Prahy a Moravskoslezského kraje, informovali hasiči na twitteru. Pomoc přislíbil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Katastrofa v Turecku si podle aktuálních informací vyžádala přes tisíc obětí. Číslo pravděpodobně poroste. ČTK Přečíst článek

V Turecku katastrofa připravila o život nejméně 8574 lidí, řekl při dnešní návštěvě postižených oblastí prezident Recep Tayyip Erdogan. Zraněných je podle něj přes 49 tisíc, zřítilo se více než 6000 budov.

Desítky hodin čekání na záchranu

Místní obyvatelé podle agentury AFP stále častěji vyjadřují nespokojenost s tím, jak státní instituce řídí pomoc postiženým a tvrdí, že na některých místech zoufalí lidé čekali na záchranáře i desítky hodin.

FOTOGALERIE: Letošnímu Czech Press Photo dominuje válka na Ukrajině. Ale nejen ona Enjoy Ruská invaze na Ukrajině, pohřeb královny Alžběty II., požár v Českém Švýcarsku i volby do sněmovny a předvolební prezidentská kampaň-nekampaň Andreje Babiše patří mezi témata fotografií, které letos ocenila mezinárodní odborná porota soutěže Czech Press Photo. Za fotografii roku 2022 vybrala snímek ze série fotografií Vojtěcha Dárvíka Mácy (na hlavním snímku), který na Ukrajině dokumentoval válečné události ve městech Buča a Irpiň. Podívejte se na výběr oceněných snímků ve fotogalerii. duk Přečíst článek

Reklama

Podle reportérů, kteří v postižené oblasti mluvili s přeživšími, zaznívají často hlasy, že některá místa zůstala dlouho bez pomoci a velmi pomalu tam míří i humanitární zásilky, které v mrazivém počasí nutně potřebují desítky tisíc lidí bez střechy nad hlavou.

Erdogan připustil potíže

Erdogan připustil, že v prvním dni po katastrofě byly určité problémy ohledně pomoci zasaženým, nyní podle něj záchranné operace běží na plné obrátky. Podle úřadů se do záchranných operací zapojilo skoro 100 tisíc lidí.

Reakce Ankary na spálený korán. Turecko nebude jednat o vstupu Finska a Švédska do NATO Politika Turecko zrušilo únorové jednání se Švédskem a Finskem o vstupu těchto severských zemí do NATO, aniž stanovilo náhradní termín. Píší to dnes turecká státní média s odkazem na diplomatické zdroje. Rozhodnutí přichází den poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Stockholmu sdělil, že nemůže počítat s tureckou podporou při vstupu do Severoatlantické aliance kvůli víkendovým demonstracím prokurdských skupin a odpůrců islámu. ČTK Přečíst článek

V Sýrii v oblastech pod kontrolou opozice i vlády zahynulo 2662 lidí. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby dnes informovala o nejméně 1400 mrtvých v oblastech na severozápadě Sýrie, které ovládají povstalci. Zraněných je na 5000 lidí.

"Očekává se, že číslo významně vzroste, protože pod sutinami jsou stovky rodin, více než 50 hodin po zemětřesení," uvedla organizace.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně udeřilo na jihozápadě Turecka nedaleko hranic se Sýrií v noci z neděle na pondělí. Následovaly další otřesy. Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let od chvíle, kdy v roce 2011 zahynulo v japonské prefektuře Mijagi téměř 20 tisíc lidí.