Obyčejný byznys: Marmeláda je dřina, ale dala mi svobodu, říká MarmeLinda

Škoda, že na webové stránky zatím nejdou vložit chutě a vůně. To jsou totiž hlavní atributy produktů pocházejících z manufaktury MarmeLinda. Tu před osmi lety vytvořila Linda Kamarádová.

Linda s vařením marmelád začala o víkendech ráno, kdy její rodina ještě spala. Od malička měla marmelády ráda a vzpomnínala, jak kuchyně voněla, když je babička vařila z veškerého dostupného ovoce. Vaření ovocných dobrot se Linda první tři roky věnovala rekreačně. Odreagovávala se u toho od permanentního tlaku v práci. Profesí byla manažerkou a věnovala se cenným papírům.

„V té době jsem se cítila vyždímaná. Stres by příliš velký, tak jsem se rozhodla opustit kancelář a pustit se jen do vymýšlení receptů a vaření marmelád. Založila jsem si živnost a začala podnikat,“ vzpomíná na riskantní tah. Ten ovšem vyšel a vznikla prestižní značka, jejíž majitelka má bezpočet mezinárodních ocenění. Ty nejprestižnější jsou v podstatě Michelinskými hvězdami v jejím oboru. „Ocenění beru jako zpětnou reakci na svou práci od opravdových odborníků.

„V současné době se ještě vzpamatováváme z covidové doby, takže tržby jsou o něco menší, ale situaci zachraňují firmy, které objednávají dárkové balíčky. Byznys sice mírně zpomalil, ale díky svému renomé se nemusím bát konkurence. To podporuje kvalita práce i zmíněných ocenění. Protože to dělám v malém, jedná se o luxusní zboží, ale mám stálé zákazníky a velké objednávky od firem, nyní na vánoční dárky. To je momentálně hlavní část mé práce,” říká.

Výroba v manufaktuře je sezónní, protože se vaří zejména z čerstvého ovoce. Ale jak říká, celý rok je co vařit. Ročně jí pod rukama projede tisíce marmelád, které přijdou do různě velkých unikátních sklenic vlastního designu. Jedná se tak minimálně o tunu marmelád.

Loni Lindu pořihlásili přátelé z networkingu do soutěže Živnostník roku, kde vyhrála pražské kolo a následně postoupila mezi pět nejúspěšnějších v celorepublikového výběru. V počátcích, když na tento titul ani nemyslela, produkci nabízela na farmářských trzích, které neopustila dodnes. Zároveň hned v počátku podnikání poslala svou marmeládu do soutěže v Británii, kde vyhrála zlatou medaili a další v průběhu let následovaly, že je již ani nedokáže přesně spočítat. Podnikatelka, která bude letos sedět v porotě sotěže Podnikatel roku, myslí i na budoucnost, a proto už přemýšlí o svých nástupkyních. Má dvě studující dcery, ale obchod nechává pouze na jejich volbě. Jejich myšlenky pouze mírně koriguje.

Z úvah o budoucnosti se ale ještě vraťme k úplnému startu podnikání. „Začalo to zvláštně, na podzim 2014 s hruškami a jablky. Další, tehdejší až nepochopitelná volba byl pomeranč. Všechny recepty jedu z vlastní hlavy, tak jsem vzala pomeranč a přemýšlela, jak na to. Pomeranč je neuvěřitelně záludné ovoce a na marmeládě se dá pokazit celá řada věcí, ale stálo při mně štěstí. A v současné době tvoří pomerančové a citronové věci až třetinu mého sortimentu,“ popisuje chutě zákazníků.

Pomerančové marmelády totiž dělá úplně jinak, než jak je tomu v Británii. Český zákazník je za to rád, protože nejsou ani sladké, ani kyselé, či hořké. Je v nich opravdu cítit dužina. Poté v době největšího rozmachu sortiment manufaktury, kde Linda pracuje stále sama, čítal čtyřicet druhů marmelád. Nyní do její produkce spadají i slané věci, o které je také velký zájem. „Co je jeden rok, nemusí být druhý. Vyhodnocuji, o co je největší zájem, takže sortiment i redukuji, aby se zákazník necítil zmatený. Oceněné stálice jsou cibulády, tedy marmeláda z karamelizované cibule. Je sladko slano kyselá,” popisuje Linda její chuť.

Sice nepracuje tak, aby byla naprosto přepracovaná, ale někdy se to stane. „Přesto žiji i svůj vlastní život, k němuž práce patří, a kdyby to už bylo neúnosné, tak raději někoho zaučím, ale celý provoz nepředám, přemítá. Zatím, ale stále sama marmelády vaří, i prodává na farmářských trzích. Je to takové One Woman Show uzavírá MarmeLinda své vyprávění.