Umělá inteligence umí vyšetřit srdce líp než specialisté

Umělá inteligence je lepší než lidé při vyhodnocení vyšetření srdce ultrazvukem, vyplynulo z nové americké studie. Zatímco předchozí průzkumy ukázaly potenciální sílu umělé inteligence, pokud jde o výsledky vyšetření rentgenem, ultrazvukem či na magnetické rezonanci, nejnovější klinická studie se zaměřila jen na srdce, uvedla agentura AFP.

Podle jednoho z autorů studie, kardiologa Davida Ouyanga z Los Angeles, výsledky úspěšného průzkumu ukázaly, kde všude by se umělá inteligence do budoucna dala velmi dobře využít. Takzvaná echokardiografie (ECHO) se používá k vyšetření srdečních funkcí a parametrů jednotlivých srdečních oddílů. Vyšetření provádějí u pacientů specialisté v oblasti sonografie, kteří obvykle snímek ještě před předáním kardiologovi vyhodnotí.

Nová studie, zveřejněná v časopise Nature, postavila vedle sebe tyto specialisty a umělou inteligenci a sledovala, kdo poskytne nejpřesnější počáteční hodnocení. Obě skupiny hodnotily takzvaný LVEF, neboli ejekční frakci levé (srdeční) komory. Jde o test, který je měřítkem schopnosti srdce pumpovat krev. Používá se ke zjištění, zda pacienti prodělali srdeční záchvat nebo i zda mohou podstoupit operaci implantace defibrilátoru.

Pro studii bylo použito téměř 3500 ultrazvukových vyšetření srdce, které byli náhodně rozděleny mezi lidské experty a umělou inteligenci. Jejich hodnocení bylo následně posouzeno kardiology, kteří nevěděli, které pocházejí od lidí a které od druhé skupiny.

Kardiologové přitom učinili podstatné změny ve více než 27 procentech hodnocení provedených lidmi a v téměř 17 procentech hodnocení, které provedla umělá inteligence, stojí ve studii. „Umělá inteligence byla rychlejší, přesnější a kardiologové ji nerozpoznali,“ uvedl David Ouyang. Jak dodal, ve Spojených státech, ale i po celém světě, je nedostatek expertů v oblasti sonografie a využití umělé inteligence by jim ušetřilo drahocenný čas.

Model umělé inteligence byl vycvičen na téměř 145 tisících echokardiogramech a pro zpracování velkého množství dat používá takzvané hluboké učení (Deep Learning), což je disciplína spadající do kategorie strojového učení.

Výzkumníci nyní žádají Americký úřad pro výživu a léky (FDA) o schválení používání metody. Doufají, že brzy se tak stane i v Evropské unii a jinde na světě, doplnil kardiolog z Los Angeles. Francouzský kardiolog Florian Zores studii ocenil jako dobře provedenou, nicméně ve Francii by podle něj umělá inteligence nenašla v tomto případě tolik využití, protože počáteční vyšetření ultrazvuku srdce zde provádějí již přímo kardiologové.

