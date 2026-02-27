Třicet let Pokémonů: z dětské zábavy miliardový byznys i investiční horečka
Když bylo Bensonovi Luovi šestáct let, propadl Pokémonům. Dnes je mu šestadvacet a jeho nadšení nepolevilo. Mobilní hru hraje každý den, pravidelně sleduje animovaný seriál a každý týden navštěvuje hernu na předměstí Los Angeles, kde se hraje karetní hra Pokémon. Jeho sbírka má hodnotu téměř 1,44 milionu korun. A není zdaleka sám. Třicet let od vzniku značky Pokémon její popularita neklesá, naopak. Uvádí agentura AP.
Série odstartovala v roce 1996 vydáním her Pokémon Red a Pokémon Green pro konzoli společnosti Nintendo. Z původně nenápadné videohry pro Game Boy se stal globální fenomén, který dnes zahrnuje televizní seriály, filmy, merchandising i mobilní aplikace včetně hitu Pokémon Go. Podle agentury AP je právě kombinace silného světa, výrazných postav a mezigenerační nostalgie hlavním důvodem, proč značka přežila tři dekády a stále oslovuje nové fanoušky.
Zásadní roli v novodobé popularitě hrají sběratelské karty. Z dětského koníčku se stal trh, na kterém se točí miliony dolarů. Agentura AP připomíná případ amerického influencera Logana Paula, který koupil vzácnou kartu Pikachu Illustrator s hodnocením PSA 10 za 5,3 milionu dolarů a později ji prodal za rekordních 16,5 milionu dolarů (přes 338 milionů korun). Hodnotu a pravost karet určují specializované firmy, například Professional Sports Authenticator (PSA) či Beckett Grading Services, které udělují známky od jedné do deseti. Nejvyšší hodnocení výrazně zvyšuje cenu na trhu.
Rostoucí hodnota karet však přináší i odvrácenou stranu. V jižní Kalifornii v posledních měsících došlo k sérii vloupání do obchodů se sběratelskými kartami Pokémon. Podle AP se škody pohybují ve stovkách tisíc dolarů a v některých případech pachatelé použili i střelné zbraně. Obchod Do-We Collectibles v kalifornském Anaheimu byl vykraden opakovaně, přičemž při jednom z posledních incidentů zmizely karty za více než 80 tisíc dolarů. Majitel obchodu Duy Pham upozornil, že finanční motivace překupníků mění atmosféru komunity, která byla dříve především o sdíleném nadšení.
Samotné sbírání karet přitom může připomínat hazard. Standardní balíček deseti náhodných karet stojí přibližně pět dolarů, ale jeho obsah může mít výrazně nižší hodnotu. Agentura AP uvádí příklad sedmnáctiletého fanouška, který utratil tisíc dolarů za balíčky, jejichž tržní cena po rozbalení činila jen asi 60 dolarů. Sběratelé tak stojí před volbou, zda riskovat při nákupu balíčků, nebo investovat vyšší částku do konkrétní vybrané karty na sekundárním trhu.
Navzdory milionovým částkám ale podle AP zůstává hlavním motorem fenoménu nostalgie a komunita. Benson Lu své karty neprodává, i když jejich hodnota přesahuje milion korun. Obává se, že by už stejné nikdy nezískal zpět. „Pokémony mám rád už od dětství a mám je rád pořád stejně,“ říká.
