OBRAZEM: Kde stojí ty největší, nejzdobnější nebo nejstarší komíny v Česku

Mizí rychle a moc se jich nestaví. Komínů je nyní v Česku něco přes 11 tisíc, za rok to bude zřejmě zase o pár desítek méně. Některé z těch nejzajímavějších jsme pro vás vybrali jako tip na víkendovou procházku.

Reklama

Nejdřív to byl znak prosperity. Kdo měl komín, byl úspěšný. Tak to absolutně platilo v devatenáctém století. Když měla nějaká vesnice vysoký komín, znamenalo to, že tam je výroba, lidé mají práci, nosí domů peníze, živí rodinu. Komín byl symbolem prosperity. A vytvořit architektonicky hezký, nějak jiný a ozvláštněný komín, když se továrníkovi povedlo sehnat dobrého architekta, to bylo teprve něco. Vznikla spousta architektonicky unikátních komínů.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si zajímavé komíny v Česku

Řada z nich už padla. Doba se změnila. V současnosti je komín spíš synonymem znečišťování ovzduší, zkázy planety, emisí oxidu uhličitého. Komín, dříve milovaný, je nyní nepřítelem lidstva. Komíny, to jsou nyní emise, zánik. I proto rychle mizí. Staré padají, nové nevznikají.

Celý text o komínech čtěte v novém vydání magazínu Realitní Club. Magazín je v tištěné verzi k dostání v síti PNS nebo online i ve formě předplatného. Elektronickou verzi aktuálního čísla zakoupíte i v našem e-shopu.

OBRAZEM: Nadšenci zrekonstruovali řopík u Liberce, má i původní výzbroj včetně kulometů Reality Do původní podoby z roku 1938 zrekonstruovali loni nadšenci v Krásné Studánce na okraji Liberce objekt lehkého opevnění zvaný řopík. Je v něm i původní výzbroj včetně kulometů. V libereckém regionu jde zřejmě o jediné takové muzeum. Dovnitř se zájemci dostanou jen několikrát do roka. ČTK Přečíst článek

Newstream vydává první letošní číslo magazínu Realitní Club, tématem je růst Reality Zpravodajský server zaměřený na byznys Newstream vydává tento týden první letošní číslo tištěného magazínu Realitní Club. nst Přečíst článek

Newstream vydává třetí číslo magazínu newstream CLUB. Tématem je odkaz, hvězdou František Kinský Leaders Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází. Na obálce je František Kinský, hvězdami čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková, Luděk Sekyra, Zbyněk Frolík nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák. nst Přečíst článek