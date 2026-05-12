Superhvězdy současné malby se představují v pražské DSC Gallery
DSC Gallery představuje výstavu Kde se svět zastaví, která propojuje díla čtyř výrazných současných autorů: Dennise Scholla, Norberta Ștefana, Lucy Sáry Rózsy a Laurenta Prouxe. „Výstava Kde se svět zastaví zkoumá dialog mezi hmotným a pomíjivým, mezi lidským rozměrem a přírodním řádem. Osciluje mezi ideálním a podivuhodným ve snaze uchopit někdy brutální narušení antropocénu,“ vysvětluje svůj přístup kurátor Domenico de Chirico.
Pražská DSC Gallery pokračuje v tom, co jí jde mimořádně dobře: českému publiku a sběratelům představuje autory současné evropské i světové extratřídy. Výstava Kde se svět zastaví nabízí malby a kresby čtveřice autorů, kteří slaví úspěch v Berlíně a dalších mezinárodních scénách, například Dennis Scholl se pak s mimořádným úspěchem ukázal již dříve právě v pražské DSC na samostatné výstavě.
„Tvorba Dennise Scholla je založena na radikálním přehodnocení proporcí a vztahů mezi jednotlivými prvky obrazu. Lidské tělo, krajina i anatomický detail se v jeho malbě slévají do proměnlivého celku, v němž se krása a krutost, zrození i zranění vzájemně prostupují. Scholl vytváří svět, kde žádná forma neexistuje sama pro sebe, ale vždy je součástí širšího rytmu přeměn, energií a vzájemné závislosti. Jeho nová série se pohybuje mezi pastorální scénou a symbolickou vizí, v níž se péče, oběť, něha i ztráta stávají součástí jednoho jemně zneklidňujícího obrazového řádu,“ komentuje kurátor Domenico de Chirico.
Dialog čtyř výrazných osobností
Expozice v pražské DSC je ale nejsilnější v dialogu všech čtyř tvůrců. „Každé dílo se zde stává zavěšeným okamžikem, v němž se svět zdánlivě zastavuje a nabízí obnovené vnímání času, prostoru a materiálnosti. Výstava se tak rozvíjí jako poetická i konceptuální scéna, v níž se setkávají proměny forem, prolínání lidského a nelidského, napětí mezi viditelným a neviditelným i plynutí různých stavů vědomí. Jednotlivé obrazy a kresby nevytvářejí uzavřený celek, ale spíše soustavu vrstevnatých obrazů a významů, které se navzájem dotýkají, zpochybňují a doplňují,“ dodává kurátor.
U Norberta Ștefana tak návštěvník vstupuje do prostoru fragmentů, deformovaných forem a zbytků tělesnosti, které se zdají být v permanentním pohybu a proměně.
Malby Lucy Sáry Rózsy rozvíjejí existenciální i symbolický jazyk, v němž se život ukazuje jako cyklický proces růstu, zániku a obnovy. Laurent Proux zkoumá ve své tvorbě napětí mezi figurací a abstrakcí, mezi realitou a metaforou, mezi průmyslovým prostředím a organickým světem.
„Lidské tělo se v jeho obrazech proměňuje v křehký, někdy až strojový útvar, pohybující se mezi fascinací, zranitelností a odcizením. Prostřednictvím deformací, kolidujících plánů, umělých barev a fragmentovaných siluet vytváří Proux obrazy, v nichž se současná lidská zkušenost odhaluje jako nestabilní pole mezi rutinou a instinktem, ochranou a ohrožením, úpadkem a nadějí. Jeho díla vracejí realitu v její rozporné, ale intenzivně živé podobě,“ říká Domenico de Chirico.
Výstava Kde se svět zastaví probíhá v pražské DSC Gallery v Dlouhé a bude přístupná do 26. června.
