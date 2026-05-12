Superhvězdy současné malby se představují v pražské DSC Gallery

Nová výstava v DSC Gallery Kde se svět zastaví
Stanislav Šulc
DSC Gallery představuje výstavu Kde se svět zastaví, která propojuje díla čtyř výrazných současných autorů: Dennise Scholla, Norberta Ștefana, Lucy Sáry Rózsy a Laurenta Prouxe. „Výstava Kde se svět zastaví zkoumá dialog mezi hmotným a pomíjivým, mezi lidským rozměrem a přírodním řádem. Osciluje mezi ideálním a podivuhodným ve snaze uchopit někdy brutální narušení antropocénu,“ vysvětluje svůj přístup kurátor Domenico de Chirico.

Pražská DSC Gallery pokračuje v tom, co jí jde mimořádně dobře: českému publiku a sběratelům představuje autory současné evropské i světové extratřídy. Výstava Kde se svět zastaví nabízí malby a kresby čtveřice autorů, kteří slaví úspěch v Berlíně a dalších mezinárodních scénách, například Dennis Scholl se pak s mimořádným úspěchem ukázal již dříve právě v pražské DSC na samostatné výstavě.

„Tvorba Dennise Scholla je založena na radikálním přehodnocení proporcí a vztahů mezi jednotlivými prvky obrazu. Lidské tělo, krajina i anatomický detail se v jeho malbě slévají do proměnlivého celku, v němž se krása a krutost, zrození i zranění vzájemně prostupují. Scholl vytváří svět, kde žádná forma neexistuje sama pro sebe, ale vždy je součástí širšího rytmu přeměn, energií a vzájemné závislosti. Jeho nová série se pohybuje mezi pastorální scénou a symbolickou vizí, v níž se péče, oběť, něha i ztráta stávají součástí jednoho jemně zneklidňujícího obrazového řádu,“ komentuje kurátor Domenico de Chirico.

Dialog čtyř výrazných osobností

Expozice v pražské DSC je ale nejsilnější v dialogu všech čtyř tvůrců. „Každé dílo se zde stává zavěšeným okamžikem, v němž se svět zdánlivě zastavuje a nabízí obnovené vnímání času, prostoru a materiálnosti. Výstava se tak rozvíjí jako poetická i konceptuální scéna, v níž se setkávají proměny forem, prolínání lidského a nelidského, napětí mezi viditelným a neviditelným i plynutí různých stavů vědomí. Jednotlivé obrazy a kresby nevytvářejí uzavřený celek, ale spíše soustavu vrstevnatých obrazů a významů, které se navzájem dotýkají, zpochybňují a doplňují,“ dodává kurátor.

U Norberta Ștefana tak návštěvník vstupuje do prostoru fragmentů, deformovaných forem a zbytků tělesnosti, které se zdají být v permanentním pohybu a proměně.

Malby Lucy Sáry Rózsy rozvíjejí existenciální i symbolický jazyk, v němž se život ukazuje jako cyklický proces růstu, zániku a obnovy. Laurent Proux zkoumá ve své tvorbě napětí mezi figurací a abstrakcí, mezi realitou a metaforou, mezi průmyslovým prostředím a organickým světem.

„Lidské tělo se v jeho obrazech proměňuje v křehký, někdy až strojový útvar, pohybující se mezi fascinací, zranitelností a odcizením. Prostřednictvím deformací, kolidujících plánů, umělých barev a fragmentovaných siluet vytváří Proux obrazy, v nichž se současná lidská zkušenost odhaluje jako nestabilní pole mezi rutinou a instinktem, ochranou a ohrožením, úpadkem a nadějí. Jeho díla vracejí realitu v její rozporné, ale intenzivně živé podobě,“ říká Domenico de Chirico.

Výstava Kde se svět zastaví probíhá v pražské DSC Gallery v Dlouhé a bude přístupná do 26. června.

Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Laureen Höllge
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

Pojďte si se mnou připomenout, jak začátkem letošního roku vypadal výhled finančních a investičních odborníků pro rok 2026. Jen málokdo předpokládal, že se bude opakovat překotný růst akciových trhů z předchozích let. Naopak predikce byly kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, zhoršujícím se obchodním vztahům i inflačním tlakům přinejmenším velmi opatrné. Nejinak jsem tehdy situaci veřejně komentovala i já. 

Do určité míry se skepticismus naplnil. Když se podíváme na index S&P 500, tak v lednu a únoru růst o něco zpomalil, aby se v březnu křivka vydala směrem dolů v reakci na krizi v Hormuzském průlivu. Experti JPMorgan Chase, Goldman Sachs i další tehdy vyjadřovali obavy, že americké akcie klesnou mnohem víc, zejména pokud se provoz v průlivu brzy neobnoví. 

A teď jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak. 

Není to jediný paradox pozitivního překvapení na investičních trzích: americké akcie vyslaly vzhůru nečekaně pozitivní výsledky technologických firem za první čtvrtletí letošního roku, zejména pak výsledky jejich aktivit na poli umělé inteligence – tedy segmentu, kvůli kterému je mnozí v poslední době považovali za přeceněné a jako reálnou hrozbu v podobě AI bubliny, která co nevidět praskne.  

Ani to se očividně nestalo a nastal pravý opak. Cloudová divize AWS v prvním čtvrtletí 2026 překonala všechna očekávání, když vykázala 28procentní růst tržeb na 37,6 miliardy dolarů. Divize Google Cloud vykázala nevídaný 63procentní růst tržeb. Tržby Nvidie k prvnímu čtvrtletí 2026 meziročně vzrostly o více než 70 procent s tím, že hlavním tahounem byl právě AI segment. Zkrátka optimismus plynoucí z toho, že investice do AI se vracejí, přebil negativa, kterým trh čelí. 

Rok 2026 je jinak zatím perfektní lekcí toho, jak investiční trhy fungují a jak těžko předvídatelné jsou i pro lidi, kteří se jejich analýzou živí. Kdo začátkem roku v reakci na nevalné předpovědi vyčkával nebo kdo v reakci na novinové titulky po propuknutí krize v Hormuzském průlivu znejistěl a své pozice opouštěl, tak teď dobře ví, že snaha o „časování trhu“ a odhadování jeho budoucích propadů či růstu se nemusí vyplácet. 

A už tuplem ne, pokud investuji například do převážně akciových ETF fondů a můj investiční horizont je ještě dlouhá léta či desetiletí daleko. Pak jsou poslední měsíce i roky důkazem, že stačí investovat pasivně bez aktivní správy, nastavit trvalý příkaz a na rozmary trhu raději zapomenout. Přirozeně je těžké nesledovat, co všechno zrovna mé portfolio ohrožuje. Hodnota trhu ale v průběhu času stále roste a na alarmistické okamžiky se vždy rychle zapomene. 

Autorkou je Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee

Válka v Íránu zatím Spojené státy vyšla přibližně na 29 miliard dolarů, tedy asi 600 miliard korun. Uvedl to vysoce postavený činitel Pentagonu. Podle agentury Reuters je aktuální částka o čtyři miliardy dolarů vyšší než odhad z konce dubna.

Představitel ministerstva obrany Jules Hurst, který má na starosti kontrolu financí, zákonodárcům řekl, že do celkové sumy patří provozní náklady, výdaje na opravy techniky i nákup nového vybavení.

Už při dubnovém vystoupení před výborem pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Hurst uvedl, že největší část peněz armáda vydala za munici. Další náklady podle něj směřovaly na provoz a obnovu vybavení.

CNN uvedla vyšší odhad

Televize CNN ale den po dubnovém slyšení přišla s vyšším odhadem. S odkazem na tři zdroje uvedla, že náklady na válku proti Íránu byly už tehdy výrazně vyšší a dosahovaly 40 až 50 miliard dolarů, tedy zhruba 834 miliard až 1,04 bilionu korun.

Podle zdrojů CNN totiž údaj Pentagonu nezahrnuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které Írán poškodil při odvetných úderech.

Írán podle CNN na začátku války, kterou koncem února odstartovaly americké a izraelské útoky, zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru.

