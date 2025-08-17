Proč monstra líbají lépe? DSC Gallery láká na světové autory i české studenty
Do konce srpna můžete navštívit DSC Gallery v pražské Dlouhé ulici, kde svá díla vystavují desítky světových i českých autorů. Majitelka galerie a kurátorka aktuální výstavy Olga Trčková na expozici Kiss / Monsters kissing better sestavila provokativní, ale zároveň fascinující mix smyslný děl.
DSC Gallery uvádí letní výstavní projekt s názvem Kiss / Monsters kissing better, který propojuje témata lidské intimity, nových identit a posthumanistické estetiky. Výstava otevírá prostor pro zkoumání současné figurace v celé její mnohotvárnosti – mezi emocí a algoritmem, krásou a groteskou, něhou a hybridností.
Expozice nabízí díla téměř tří desítek autorů napříč světem i generacemi. V DSC Gallery tak uvidíte vedle sebe tvorbu výrazných českých osobností Josefa Bolfa či Barbory Šlapetové, světových hvězd typu Martina Edera, Anselma Reyleho, Justina Mortimera, Michaela Kunze či Alexandera Tineie, a k tomu také tvůrců, kteří se na špici teprve derou, ať už jsou ze školy teprve pár let, nebo dokonce ještě studují.
„Chtěla jsem, aby výstava působila jako organický organismus – ne jako katalog či přehlídka, ale jako živý dialog. To znamená spojit autory různých generací i přístupů,“ říká majitelka DSC Gallery a kurátorka výstavy Olga Trčková.
Lákavá monstra
Kurátorský výběr se pohybuje v širokém spektru vizuálních jazyků – od klasické malby přes objekty až po hybridní formy inspirované virtuální realitou. Umělci skrze postavy, přízraky a avatary reflektují proměnlivost identity v době, kdy je naše tělo stále častěji propojeno s technologickým rozhraním. Například talentovaný Jan Slanina odkazuje na dílo Karla Čapka R.U.R. a vytvořil fascinující technologii využívající neon, plexisklo a rotační mechanismus.
K vrcholům výstavy patří bezesporu úžasná malba Study for a sitting woman od Alexandra Tineie a Gender Bender od Martina Edera. Oba obrazy jsou klasické figurální malby, ovšem ve zcela aktuálním formálním i tematickém pojetí.
„Dlouhodobě mě zajímá figurace – především ve chvíli, kdy se komplikuje, když přestává být pouze reprezentací těla a stává se určitým kódem nebo projekcí. Fascinují mě výjevy, které nejsou doslovné, ale vrstvené,“ uvádí Trčková. „Téma Monsters kissing better v sobě nese napětí mezi něhou a výstředností, krásou a groteskou. Polibek je ve výstavě momentem – často něžným, ale někdy destruktivním. Stejně jako monstrozita není jen temná, ale i zranitelná. To jsou přesně ty vrstvy, které mě jako galeristku přitahují,“ dodává.
