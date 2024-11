Plněné knedlíky. Češi představí Japoncům na světové výstavě tradiční gastronomii

Knedlík lepší než-li květina. Tohoto japonského rčení se bude držet restaurace v českém pavilonu na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace. „Návštěvníkům nabídneme plněné knedlíky ze tří druhů těst s různými náplněmi. Jedná se o tradiční receptury, jen knedlíky budou menší, aby je Japonští návštěvníci mohli konzumovat hůlkami,” říká k jídelnímu lístku kulinářský kurátor Tomáš Reger, který menu navrhoval.

Restaurace v českém pavilonu na světové výstavě bude 13. dubna využívat venkovní prostor u přímořské promenády a vnitřní sál pro zhruba sedm desítek hostí. Své využití pro gastronomii nabídne i střecha spirálovitého pavilonu. Zde bude umístěn vyhlídkový bar.

Nabídku knedlíčků s trhaným kachním masem a povidlovou omáčkou, klasickým uzeným a zelím s cibulkou, či divokými houbami v nabídce rychlého občerstvení doplní zavináče ze pstruhů, uzený jazyk a tlačenka.

„Český pavilon je tentokrát umístěn na překrásném místě v areálu na umělém ostrově, který v Ósace vystavěli. Máme již zkušenosti s gastronomií na minulé světové výstavě v Dubaji. Krom výdejního okna chceme v restauraci vytvořit i týdenní nabídky a osvěžovat menu ve vnitřní restauraci,” popsal strategii pohostinství Petr Brož, šéf společnosti Gastroinvest Internacional s tím, že cenovou politiku budou finálně ladit až na místě.

Český kulinářský koncept na světové výstavě doplní tradiční Plzeňský Prazdroj, jehož mateřská společnost Asahi je partnerem celé výstavy. „Máme radost, že můžeme naše pivo v Japonsku osobně představit. Do Japonska standardně vyvážíme, takže trh a zvyky místních známe. Do české restaurace dovezeme pivo v sudech z Plzně, ale čepovat ho budou proškolení japonští výčepní,” uvedl k nápojové nabídce tiskový mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Pořadatelé očekávají, že světovou výstavu v Ósace v průběhu tří měsíců konání navštíví třicet milionů diváků. K účasti se přihlásilo 161 států. Tématem českého zastoupení je Talent a kreativita pro život.

Výtvarnou podobu a obsah návštěvnické cesty, kterou budou hosté po spirále procházet, dostal na starost profesor ateliéru skla na pražské UMPRUM Rony Plesl. „Je to srdce pavilonu, má za úkol vyvolat emoce a bude to koncepční projekt. Ukáže to nejlepší, co v Česku máme, tedy umění, hudbu, architekturu, malířství. Chceme v expozici jít proti proudu a vsadit na tradici, preciznost a řemeslo,” řekl k projektu Plesl s tím, že návštěvnická cesta bude obsahovat i řadu interaktivních a digitálních prvků, které osloví mladé lidi.

Návštěvnická cesta českým pavilonem tak hosty osloví umem a lidskou prací. „Věci, které zde vystavíme budou mít hloubku, formu i obsah,” popsal Plesl svou vizi.

