Skončila nadvláda Kodaně, nejlepší restauraci na světě má poprvé peruánská Lima

V čele žebříčku nejlepších restaurací na světě The World's 50 Best Restaurants je poprvé podnik z Latinské Ameriky. Píše to deník El País. První místo v letošním hodnocení získala restaurace Central v peruánské metropoli Limě. Nejlepším podnikem v Evropě je podle hodnocení barcelonská restaurace Disfrutar. Česká republika ve výběru nejlepších 50 gastronomických podniků na světě letos chybí.

Vítězstvím peruánské restaurace skončila dominance kodaňských restaurací Noma a Geranium, jež se umístily v čele hodnocení v posledních letech. Letošní vítěz však v hodnocení není rozhodně žádným nováčkem. V loňském roce skončil na druhém místě a řadu let před tím byl v první desítce nejlepších podniků.

Central nabízí fúzi peruánské kuchyně s mezinárodní gastronomií. Jedním z klíčových elementů podniku šéfkuchařů Virgilia Martíneze a Piy Léonové jsou nadmořské výšky, které výrazně ovlivňují peruánské ingredience.

Velký úspěch španělských restaurací

Letošní hodnocení zaznamenalo velký úspěch španělských restaurací, které obsadily tři místa v první čtveřici. Kromě barcelonské restaurace Disfrutar uspěly také madridská restaurace Diverxo a baskický podnik Asador Etxebarri.

The World's 50 Best Restaurants patří k nejsledovanějším gastronomickým žebříčkům na světě. Kvůli ne zcela transparentnímu způsobu hlasování ho však doprovázejí i kontroverze, dodává deník El País.