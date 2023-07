Messi začne hrát v Americe. Cena lístku na jeden zápas bude astronomická

Americký fotbalový klub Inter Miami oficiálně ukázal svou nejnovější posilu. Tým, za nímž mimo jiné stojí David Beckham, před plným stadionem představil Lionela Messiho, který od nové sezony oblékne dres s číslem 10 v klubových barvách. Fanoušci jásali. Jásat může i klub, který bude moci zvýšit cenu vstupenky, protože již nyní se na sekundárních trzích prodávají lístky na Messiho za astronomické sumy. A jásat může i Messi, který si může přijít na stovky milionů dolarů.

Nejlepší fotbalista planety Lionel Messi se chystá dobýt Ameriku. V noci na pondělí středoevropského času se představil v dresu klubu Inter Miami, který si od nové posily slibuje pořádný výkonnostní nárůst. Za to je ochoten kapitánovi mistrů světa z Kataru zaplatit za dva a půl roku 150 milionů dolarů, uvádí agentura Bloomberg.

Ačkoli jde o obří sumu, pro Messiho má tato částka poněkud zvláštní příchuť. Kvůli nabídce od spolumajitele miamského klubu Davida Beckhama totiž odmítl ještě vyšší částku. Saúdskoarabský klub Al-Hilal mu podle informací z tisku totiž nabízel 400 milionů dolarů. Ročně. Podle portálu Sportico se díky aktuální smlouvě s Inter Miami celkové Messiho kariérní příjmy vyšplhají k částce 1,6 miliardy dolarů.

Messi však raději vsadil na americkou ligu. Součástí dealu jsou totiž také klubové akcie a možnost podílet se na tržbách plynoucích z lukrativních smluv s takovými firmami, jako jsou Apple nebo Adidas.

Drahý jako Taylor Swift

Lionel Messi by si podle spekulací médií mohl za Inter Miami zahrát již 21. července proti mexickému klubu Cruz Azul. Půjde totiž o první zápas Interu Miami na domácí půdě po letním přestupovém oknu.

A ceny vstupenek na tento zápas se na sekundárním trhu stávají horkým zbožím. Podle agentury Bloomberg se průměrná cena vstupenky na toto utkání na platformě SeatGeek vyšplhala na částku 2600 dolarů, tedy podle aktuálního kurzu na 55 tisíc korun. Bloomberg dodává, že tím se Messi zařadil mezi nejdražší hvězdy Ameriky. Tou aktuální je totiž Taylor Swift, na níž se lístky na poslední chvíli prodávají za 2625 dolarů.

Nejlevnější lístek přitom aktuálně stojí 950 dolarů. Bloomberg připomíná, že například vstupenka na sváteční utkání, které Inter Miami 4. července sehrálo proti Columbus Crew, stála 29 dolarů. Jedná se tedy nárůst v rádu tisíců procent.

Klub v problémech

Zlákání Lionela Messiho je pro Inter Miami klíčová sázka na budoucnost. Messi jako spolumajitel klubu totiž může přilákat jeho známé spoluhráče. Odborníci se shodují, že by klub mohli posílit například Sergio Busquets nebo Luis Suarez.

Tím by se mohla ještě zvýšit hodnota klubu. Ten byl na konci loňského roku portálem Sportico naceněn na 585 milionů dolarů a patřil tak mezi desítku nejcennějších klubů Major League Soccer, tedy americké fotbalové ligy. Jde tak o výrazný nárůst hodnoty, protože David Beckham jej po odchodu do hráčského důchodu odkoupil za 25 milionů dolarů. V současnosti má britská fotbalová legenda v klubu již jen minoritní podíl.

Vstup Lionela Messiho do americké ligy by pak měl být i událostí pro cenou Major League Soccer. Ta totiž stále bojuje o diváky a fanoušky a ztrácí proti lize amerického fotbalu, baseballové lize, NBA i NHL. Vedení ligy si tak slibuje, že příchod nejslavnějšího hráče planety by to mohl změnit.

