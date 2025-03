Recenze: Fish Beach Tavern, kousek Egejského moře v Dubaji

Podnik kombinuje středomořskou kuchyni s uvolněnou atmosférou přímo na pláži. Stylová výzdoba v modrobílých tónech, zvuk vln a čerstvé mořské plody poskytují únik od ruchu velkoměsta.

Koncept

Fish Beach Taverna, ukrytá v hotelovém resortu Le Méridien Mina Seyahi Beach v Dubaji, je známá pro svou kuchyni inspirovanou Středomořím a uvolněnou atmosféru u moře. Restaurace se nachází přímo na pláži, s výhledem na moře. Stačí následovat dlážděnou cestu, která nás přivádí do podniku pod otevřeným nebem.

Výzdoba je jednoduchá, ale vkusná – nábytek v zářivě bílé barvě s bílými a modrými polštáři vytvářejí neformální, ale stylovou atmosféru. Barevně ladí i do tyrkysové oděný personál. Když sedíte venku a posloucháte zvuk vln, snadno zapomenete, že jste uprostřed rušného velkoměsta, kterým Dubaj je. Ačkoliv je teprve únor, je přes 30 stupňů a jsem rád za vzrostlé palmy, které poskytují příjemný stín.

Taverna se dokonce objevila na seznamu podniků, které poctil svoji návštěvou vládce Dubaje - Muhammad bin Rašíd Al Maktúm. Logicky si tedy říkám, že když je to dobré pro šejka, nemohu sáhnout vedle.

K jídlu

I když výzdoba a použití bílé a modré evokují spíše řecké ostrovy, první pohled na menu hlásí něco trochu jiného – Turecko. I když to tyto dva národy nerady slyší, jejich kuchyně se velmi prolínají. Zprvu se v rozsáhlém menu cítím ztracený, ale rychle se zorientuji. Nabídka je totiž velmi široká a jídla nejsou členěna na předkrmy a hlavní chody, namísto toho jsou tu kategorie jako studené či teplé talíře, saláty, ryby a mořské plody, dušená masa či pokrmy z grilu. Nechybí klasiky jako grilovaný halloumi či tzatziki, tedy pardon – cacik, jak se stejnému pokrmu říká Turecku.

Na začátek zkoušíme ještě řecký (či turecký) salát s feta sýrem, salát z chobotnice a grilovanou chobotnici. Chobotnice je křehká, jak by správně měla být. Hlavním tahákem je zde čerstvá ryba – například mořský vlk, který se připravuje na grilu na dřevěném uhlí. Toho si také dávám jako svůj hlavní chod. I přes grilování na uhlí je ryba vláčná. Na naléhání obsluhy nakonec podléhám a nechávám si donést dezert. Jde o pečenou dýni doplněnou tahini. Na dezert téměř bez cukru, který bych mohl každý den.

K pití

Nápojový lístek nabízí rozsáhlý vinný výběr a dobrý výběr koktejlů se zaměřením na lehké, citrusové chutě, které dobře ladí s mořskými plody. Vzhledem k teplému nedělnímu odpoledni zůstávám u koktejlů. Nabídka originálních „signature cocktails“ je obsáhlá. Postupně tak zkouším spritz s ginem, tequilu s bazalkou, šťávu z melounu s vodkou nebo Jacka Danielse. K uvolněnému obědu na pláži ideální kombinace.

Verdikt

Ačkoliv místo i menu působí výjimečně, atmosféra je dostatečně uvolněná na to, aby si člověk mohl dopřát i neformální jídlo. Co Fish Beach Tavernu odlišuje, je právě to prostředí. Kombinace čerstvých mořských plodů, výhledu na moře a nenucené atmosféry vytváří pocit, jako byste se na chvíli ocitli u Egejského moře – přímo v srdci Dubaje. Kdo se nebude hlídat, musí ale počítat s tím, že takový pohodový oběd mu ulehčí klidně o pět tisíc korun na osobu.