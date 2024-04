Ráj pro fanoušky letectví. Jak se cestuje private jetem Cessna Citation Longitude za stamiliony?

Když chcete pohodlí a soukromí, musíte si počkat. V případě private jetů to platí dvojnásob. Zákazníci na ně čekají několik let. Například u letounu Cessna Citation Longitude, který si představíme, je čekací doba zhruba dva roky. A cena kolem 710 milionů korun zájemce neodrazuje. Jak se v letadle létá? Odpověď na tuto otázku začíná na letišti v Praze. Konkrétně na Terminálu 3.

Ten připomíná malá provinční letiště ve Spojených státech či Austrálii. Personál vám hned po příjezdu pomůže se zavazadly a diskrétně zařídí odbavení, během kterého je v odbavovacím prostoru k dispozici čaj, voda či káva. Tato nabídka spíše než luxusní cestu soukromým letadlem evokuje zastávku u dálniční benzínky, ale dobře. Počítá se s tím, že tady se nikdo moc nezdržuje. Čas jsou peníze. I proto můžete být za čtvrt hodinu od příjezdu k Terminálu 3 ve vzduchu. Na sezení v salonku za uzobávání brambůrků tu není prostor.

Ovládání iPadem

Tentokrát mě čeká let s letadlem Cessna Citation Longitude od výrobce Textron Aviation, které patří ve svém segmentu ke špičce. Jen v USA drží Cessna 35procentní podíl na trhu private jetů. Letoun získal certifikaci v září 2019 a loni na podzim byl doručen stý kus. Za chvíli sedíme v letadle a po krátkém taxi máme zelenou k odletu. Výhodou malých letadel je možnost mnohem strmějšího stoupání do letové hladiny, které ve větších komerčních strojích zažít nelze. Maximální letová hladina je ve výšce 13,7 kilometru při rychlosti 895 kilometrů za hodinu.

Ovládání kabiny letadle funguje skvěle přes iPad, který nacházím vedle svého sedala. Lze jím ovládat například hudbu v kabině či všechny okenní rolety nebo sledovat trasu vašeho letu. Ráj pro fanoušky letectví.

V maximální konfiguraci Longitude „uveze“ až 12 pasažérů, ale většina strojů má menší kapacitu pro 8 či 9 lidí. Stejně tak jako konkrétní letoun, ve kterém sedím. Podle Textronu letounem většinou létají stejně jen čtyři lidé. Na delší cesty je možné sedadla proměnit v lehátka, ale budou maximálně čtyři. Při plné obsazenosti si na delším letu nikdo nelehne. Při zmíněných čtyřech cestujících doletí stroj téměř 6500 kilometrů daleko. Při vyšší obsazenosti dolet klesá.

A to se vyplatí

Cena nové Cessny Citation Longitude se pohybuje okolo 28 milionů eur. O soukromé tryskáče je stále zájem a na nové se čeká několik let. Na Longitude jsou to třeba dva roky. „Kdyby někdo na čekací listině svoji objednávku zrušil, jeho letoun přeprodáme ještě tentýž den,“ uvedl Duncan Van De Velde, prezident pro prodej Textronu v Evropě.

Van De Velde argumentuje, že cesta soukromým letadlem může být levnější než komerčními. To určitě platí při cestě osmi vysoce postavených manažerů z malého letiště na jiné malé letiště, mezi kterými neexistují přímé komerční spoje a cesta s přestupy by trvala 5 či 10 hodin, zatímco přímý let jen hodinu či dvě. Tady totiž nejde jen o cenu letenek, i když ty v byznys třídě pro osm lidí budou stát podobně jako náklady na soukromé letadlo, ale také o ceně času vysoce postavených manažerů. Ti při cestě soukromým letounem mohou více času věnovat práci a méně přesunu z místa na místo.

Konkurence?

Provozní náklady jsou 2200 eur (zhruba 55 tisíc korun) za hodinu provozu. Tato částka ale nezahrnuje mzdy posádky a další poplatky. Reálně lze tedy počítat spíše s částkou 70 až 90 tisíc korun. I kdyby jednodenní zpáteční výlet manažerů do hodinu vzdáleného místa vyšel na 200 tisíc, jejich zaměstnavateli se to stále vyplatí.

Mezi přímé konkurenty Longitude patří Bombardier Challenger 350, Dassault Falcon 2000S, Embraer Praetor 600, and Gulfstream G280. Žádný z nich ale nenabízí delší dolet ani vyšší cestovní rychlost a nižší náklady. Longitude je koncipován tak, aby měl nejdelší intervaly údržby - 800 hodin nebo 18 měsíců.