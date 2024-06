Praha obnovila přímé lety do Pekingu. Česko láká čínské turisty

Praha má znovu přímé letecké spojení s pevninskou Čínou. Každé pondělí, středu a pátek zajistí společnost Hainan Airlines pravidelné lety mezi českou metropolí a Pekingem. Zájem turistů z Číny o Česko roste.

Aktuální data za první čtvrtletí letošního roku potvrzují, že počet zahraničních turistů, kteří se rozhodli navštívit Česko, roste, i když ještě stále nedosahuje úrovně z roku 2019. Cizinci na cestách do a po Česku utrácejí více než domácí cestovatelé.

„V tomto ohledu hrají zásadní roli přímé lety ze vzdálených destinací. Dokazuje to i praxe. Tak třeba pozitivně se podepsalo zahájení linky mezi Prahou a Soulem v loňském roce. Na základě této zkušenosti můžeme očekávat, že obdobný přínos bude mít také znovuobnovené přímé letecké spojení s Pekingem,“ uvádí ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Číňané mají chuť cestovat

Tento krok podpoří příjezdový cestovní ruch v Česku. „Turisté ze vzdálených destinací, včetně Číny, pokračují dále a cestují po Evropě. Z Česka míří například do Rakouska, Německa, Francie či třeba Itálie. Je to logické, pokud už absolvují dlouhý let, chtějí poznat více destinací najednou. Přímé spojení Praha – Peking tak bude v konečném důsledku přínosem pro celý evropský turismus,” dodává.

Právě obnova dálkových linek je dlouhodobou prioritou i Letiště Praha. Asie tak představuje velmi důležitý zdrojový trh. Zatímco v roce 2019 dorazilo do Česka více než 1,7 milionu turistů z Asie, v loňském roce to bylo 776 tisíc. „Pevně věřím, že právě obnovená přímá linka do Pekingu bude tím správným stimulem pro oživení a další rozvoj příjezdového cestovního ruchu z Číny. Spojení do Pekingu bude také skvělou příležitostí pro české turisty nejen k poznávání čínské metropole, ale díky navazujícím letům také celé Číny a Asie,” doplňuje předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Na zahájení přímého spojení naváže marketingová kampaň, jež bude propagovat Česko jako zemi, která opravdu stojí za návštěvu. CzechTourism také připravuje ve spolupráci s Hainan Airlines velký fam trip pro zástupce významných cestovních kanceláří z regionu.

Hainan Airlines vznikla v lednu 1993 a je jednou z nejrychleji rostoucích leteckých společností v Číně. Provozuje více než 40 mezinárodních a regionálních tras. V rámci spojení Praha – Peking a Peking – Praha bude provozovat tři lety týdně. Z pražského letiště Václava Havla bude spoj do Pekingu odlétat ve 14:00 hodin, zpět do Česka z Beijing Capital International Airport pak ve 2:30 místního času.

