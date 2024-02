Mandarin Oriental: Výhled do londýnského Hyde Parku za 120 tisíc za noc

Budova londýnského hotelu Mandarin Oriental funguje jako hotel již 122 let. Nabízí perfektní lokalitu v Knightsbridge hned u Hyde Parku.

Londýnský Mandarin Oriental Hyde Park se chlubí jedním významným unikátem. Je jediným hotelem, který je hned u slavného Hyde Parku. Vlastně téměř v něm. I prestižní hotely na slavné Park Lane jsou od parku odděleny plotem a šestiproudou dopravní tepnou.

Historie Mandarinu sahá až do roku 1889, ale v nedávné historii zažil hotel těžké časy. V roce 2018, krátce po ukončení rozsáhlé dvouleté rekonstrukce, byl nucen kvůli závažnému požáru zavřít na dalších devět měsíců. Necelý rok po znovuotevření, které proběhlo v dubnu 2019, přišla covidová pandemie. Ta na další roky ochromila hotelový byznys nejen v britské metropoli.

Mandarin Oriental Hyde Park Zdeněk Pečený, Newstream

To vše seale nyní zdá jako vzdálená vzpomínka, pozice jednoho z nejhonosnějších londýnských hotelů zůstává neohrožena. Po vstupu do edvardiánské budovy návštěvníka obklopí sytě barevný mramor téměř kam oko dohlédne. Jde o osm druhů mramoru z osmi zemí, který byl až do konce 70. let minulého století schovaný pod tapetou.

Pod současnou podobou hotelu je podepsána designérka Joyce Wanga, díky ní se motiv Hyde Parku objevuje v celém hotelu. Například na stropech se objevují diagramy pěších cest v parku.

Kudy chodila historie

Když byla budova hotelu dostavěna, šlo s 12 patry o nejvyšší stavbu Londýna. Nejdříve v něm sídlil pánský klub, kterých byl Londýn koncem předminulého století plný. V roce 1902 otevřel Hyde Park Hotel, který fungoval až do roku 1996, kdy hotel koupila skupina Mandarin Oriental.

Za první světové války byla v tanečním sále vybudována ubytovna pro vojáky, kteří neměli kam jít. Během druhé světové války tu pobýval i premiér Winston Churchill.

Od začátku byl hotel oblíbený mezi celebritami. Například tři tenoři (superskupina složená z Itala Luciana Pavarottiho a Španělů Plácida Dominga a Josého Carrerase) zde bydleli během svého koncertu ve Wembley v roce 1996. Luciano Pavarotti byl pravidelným hostem. Zpěvák RobbieWilliams v hotelu dokonce pobýval i během zmíněného požáru v červnu 2018.

Zatímco, když Hype Park Hotel otevřel před 122 lety, měl 268 pokojů, Mandarin dnes nabízí 181 pokojů a apartmánů. Nejlevnější pokoj se dá pořídit zhruba od 25 tisíc korun, apartmá Hyde Park Suite z naší galerie za necelých 120 tisíc a prezidentské apartmá za 170 tisíc korun.