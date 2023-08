První třída British Airways je spíš business class. Solidní šampaňské, ale žádný kaviár

Vlajkový dopravce Velké Británie je často terčem posměchu za to, že jeho první třída spíše připomíná povedenou byznys třídu. A možná oprávněně. Sedadla svým designem opravdu evokují byznys třídu. Oslnivý luxus, na který lákají jiné aerolinky, se tu nekoná. Stejně tak chybí kaviár. Málo aerolinek v první třídě neservíruje kaviár. British Airways je bohužel jednou z nich.

Pozitivem ale bývá dobrá (cenová) dostupnost sedadel v první třídě. Letenky do Severní Ameriky se z Evropy s přestupem na londýnském letišti Heathrow se dají pořídit i pod 60 tisíc korun. Na stejné trase vyjde letenka první třídy společností Lufthansa, Swiss či Air France na dvojnásobek či více. Dalším plusem je, že British Airways v první třídě i v salonku první třídy, který nese jméno nejslavnějšího dopravního letadla – Concorde Room – servírují šampaňské Laurent-Perrier Grand Siècle. Cenově je srovnatelné s Dom Perignon, ale není tolik zprofanované a chuťově se slavnému konkurentovi přinejmenším vyrovná.

Abych měl dostatek času vyzkoušet všechny aspekty první třídy, od jídla a servisu až po pohodlí postele, vyrazil jsem rovnou na nejdelší let operovaný britskou aerolinkou. Z londýnského Heathrow do chilského Santiaga. Tuto cestu jsem musel kvůli pandemii koronaviru několikrát odložit. Od rezervace pro konečný let uplynulo téměř rok a půl. Stálo to čekání za to?

Na letišti

Cestu do Jižní Ameriky jsem tradičně začal na pražském letišti. Odbavení zde bylo noční můrou. Hodinu a půl před odletem letu do Londýna se fronta před odbavovacími přepážkami zdála nekonečná. Vypadalo to, že cestující se nemohou stihnout včas odbavit. Naštěstí z druhé strany je přepážka pro cestující v byznys třidě. Jak jsem ale vzápětí zjistil, ani ta by rekord v rychlosti odbavovaní nepokořila. Po asi půlhodině na mě konečně přišla řada. Tohle byl můj moment, chtěl jsem zkusit, zda mi kufr odbaví až do Santiaga, ačkoliv můj navazující let byl na separátní letence.

Pracovník za přepážkou ale ani nechápal, co po něm chci. To potvrdil reakcí: „Ale my nemůžeme poslat kufr letem, kterým vy neletíte.“ Zopakoval jsem teda svoji situaci a zdůraznil, že tím letem ale poletím také. Žádost nepadla na úrodnou půdu. V tu chvíli mi došlo, že on je tím slabým článkem, který zdržuje všechny ve frontě. Možná by nebylo od věci na přepážku pro cestující v prémiové třídě posadit někoho zkušenějšího než chlapce, co včera skončil zaškolení. Vzdal jsem to, ale mladík tomu ještě nasadil korunu, když se poté, co mi na kufr nalepil tag „LHR“ posílající ho pouze na Heathrow, zeptal, zda budu v Londýně opouštět tranzit. „Ne nebudu, ten kufr si vyzvednu cestou zpátky,” řekl jsem si v duchu.

To odbavení v Londýně na terminálu 5 bylo o poznání klidnější a sofistikovanější. Je tam separátní vchod pro cestující v první třídě, odkud se privátní bezpečností kontrolou vchází přímo do salonku. Jen cesta z terminálu 3 na terminál 5 s kufrem k opětovnému odbavení trvala přes hodinu.

Lounge

O Mastercard salonku na pražském letišti již asi není co říct. Hřeb programu přišel na letišti Heathrow. Exkluzivní salonek Concorde Room je vyhrazen pouze cestujícím v první třídě a držitelům ultraprestižní věrností karty. Její získání vyžaduje jednu až dvě cesty v byznys třídě do Severní Ameriky měsíčně. Aby salonek dostál svému jménu, je tu vystaven reálný nos z jednoho letounu Concorde.

Na exkluzivitě salonku přidává fakt, že zde není nic formou samoobsluhy. Vše se objednává u obsluhy. Restaurační část se skládá z privátních boxů poskytující dostatek soukromí i celebritám, se kterými se tu dveře netrhnou. Nechybí další typy sezení, křesla a gauče ve stylu obývacích pokojů, vysoké barové stolky. Mezi solo cestovateli jsou oblíbená místa rovnou na baru.

K večeři jsem si dal uzeného lososa jako předkrm, mořského vlka jako hlavní chod a výběr sýrů jako dezert. Možná jsem to vše proložil příliš mnoha skleničkami Laurent-Perrier Grand Siècle, ale co se dá dělat. Čas letí, když se bavíte a po 9. večerní už byl čas zamířit k východu B33. Pro jednou se na mě usmálo štěstí a boarding začal právě ve chvíli, kdy jsem dorazil na gate.

Sedadlo a kabina

Po nástupu do letadla mě posádka ochotně dovedla k mému sedadlu 1A – ne že bych ho sám nenašel – kde již čekala malá deka, polštář a sluchátka. Kabina první třídy má pouze osm sedadel, rozmístěných ve dvou řadách v uspořádání 1-2-1. Sedadla a jejich vybavení, takzvaný „hard product“ vypadá velmi pěkně. Kabina působí stylově a elegantně, nechybí například stylová lampička na čtení.

Sedadla jsou prostorná s velkou obrazovkou zábavního systému. Nevýhodou je nutnost systém ovládat ovladačem. Nelze ho ovládat přímo na obrazovce. Každé sedadlo má vlastní skříňku s ramínkem na odložení svršků. Krátce po nástupu se představil Martin, který se o „mou“ stranu první třídy staral, a donesl pyžamo, pantofle a kosmetickou tašku. V letadle byla k dispozici wifi síť. Pro cestující v první třidě je zdarma balíček v ceně 22 liber – tedy streamování po celou dobu letu. Nicméně zhruba 3-4 hodiny před přistáním přestala wifi fungovat.

Jídlo a pití

Zhruba 20 minut po odletu začal servis. Dorazila voda, kterou jsem si objednal před odletem a také nějaké kanapky – plněná paprika, kousky sýra či olivy. Čekání na předkrm trvalo téměř další hodinu. Vybral jsem si krevety. Ty se podávaly na talíři podélně rozkrojené na půl, aby to opticky vypadalo jako vetší porce. Nicméně chuťově byly dobré. Jako hlavni chod jsem si dal vegetariánské jídlo. Přece jen v salonku toho jídla a pití bylo dost a touto dobou již bylo v Londýně po půlnoci.

Květák, který se podával s harissou a uzenými rajčaty, bylo super vegetariánské jídlo. Asi 2,5 hodiny po odletu jsem si nechal rozestlat postel s tím, že zkusím chvíli spát. Než jsem se převlékl do pyžama, posádka nachystala postel. Po 4,5 hodinách lehkého spátnku jsem se vzbudil s tím, že půjdu najít takzvanou ‘Club Kitchen’. To má být samoobslužná kuchyňka pro cestující v první a byznys třídě. Ta byla dost velkým zklamaným, protože krom pár balíčků kešu ořechů a sušenek, tam nic nebylo. Posádce jsem si řekl o malou láhev vody a šel ještě spát.

Spánek to nebyl nijak kvalitní, ale s přestávkami jsem spal 8 hodin. Sedadlo první třídy je rozhodně prostornější než nové sedadlo British Airways v byznys třídě (link na recenzi). Nakonec jsem se vzbudil, když jsme se nad Brazílií blížili k paraguayské hranici a zbývaly ještě 3 hodiny letu. Řekl jsem si o kávu a začal mít hlad. Naštěstí se vzápětí začala podávat snídaně.

Z nějakého důvodu jsem ale byl ale obsloužen jako poslední. První část snídaně dorazila téměř hodinu poté, co jsem se probudil. Objednal jsem si birchem müsli a čerstvé ovoce. Müsli bylo dobré, nakrájené ovoce docela oschlé, jako by už bylo nakrájené týden. K piti se podávalo smoothie z jablek, celeru a máty. O chvíli později dorazil hlavní chod, zvolil jsem shakshuku. Rajčatová omáčka byla dobrá, ale pošírované vejce hrozně převařené.

Verdikt

První třída na palubách British Airways se sice nemůže rovnat první třídě aerolinek jako Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines či Air France, její dostupnější cena zvládne poskytnout dostatek odpovídajícího pohodlí. Jídlo i posádka ale může být naprostý hit, ale také úplný propadák.