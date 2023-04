Přechod k ekologickému palivu zdraží letenky a zpomalí nárůst poptávky

Náklady na dekarbonizaci letecké dopravy povedou k růstu cen letenek. Počet cestujících v letecké dopravě by se však měl v příštích letech přesto dál zvyšovat. S odkazem na zprávu aliance britského leteckého průmyslu to uvedla stanice BBC. Sustainable Aviation, která zahrnuje například leteckou společnosti British Airways, londýnské letiště Heathrow či výrobce letadel Airbus. Lidé podle aliance budou stále chtít létat, a to navzdory „mírně vyšším nákladům".

Klíčovou součástí cesty leteckého průmyslu k uhlíkové neutralitě budou podle aliance udržitelná letecká paliva (SAF). Sustainable Aviation předpokládá, že tato paliva se budou do roku 2050 na celkové spotřebě paliv při letech v Británii podílet minimálně třemi čtvrtinami.

Ekologické palivo je dosud mnohokrát dražší

SAF se vyrábějí z obnovitelných zdrojů, jako je zemědělský odpad, a snižují uhlíkové emise o 70 procent ve srovnání s tradičními palivy. Náklady na jejich výrobu jsou ale v současnosti několikanásobně vyšší a podle aliance tyto náklady budou muset být přeneseny.

Předseda aliance Matthew Gorman uvedl, že „ekologický příplatek" bude mít určitý dopad na budoucí poptávku po letecké dopravě. Dodal nicméně, že letecký průmysl by nadále mohl zažívat výrazný růst, protože většina lidí „ráda zaplatí za cestování o trochu více". Do roku 2050 proto stále očekává nárůst počtu cestujících o téměř 250 milionů ročně.

Sustainable Aviation rovněž tvrdí, že přechod k ekologičtější letecké dopravě představuje velkou příležitost pro Británii, která má jednu z největších sítí pro globální leteckou dopravu. V Británii se nyní plánuje až pět továren na výrobu paliv SAF, do jejichž rozvoje investuje i britská vláda. Aliance se nicméně obává, že investory by mohly z Británie odlákat výrazné daňové úlevy v jiných evropských zemích a Spojených státech a vyzývá britskou vládu k opatřením, jež by zmírnila cenový rozdíl mez SAF a tradičními palivy.

