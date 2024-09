Obraz Antonína Slavíčka Zlatá ulička se vydražil za 12,3 milionu

Za 12,3 milionu včetně aukční přirážky se v nedělní on-line aukci vydražil obraz Antonína Slavíčka Zlatá ulička. Na dílo přihodil jeden zájemce, takže jej získal za vyvolávací cenu. Uvedl to Pavel Urban, ředitel Galerie Ustar, která plátno dražila.

Reklama

Podle Urbana jde o Slavíčkovu čtvrtou nejdražší olejomalbu prodanou v aukci. Autorský aukční rekord drží Slavíčkovo dílo Na lavičce z roku 1899, které se v aukci v listopadu 2016 vydražilo za 18 milionů korun.

„Slavíčkovo dílo Zlatá ulička, jedno z nejvýznamnějších děl českého impresionismu, bylo prodáno za konečnou cenu 12 276 000 korun včetně aukční přirážky. Jedná se o čtvrtou nejvyšší prodejní cenu za Slavíčkovu olejomalbu prodanou na aukci. Tento výsledek považuji za úspěch, a celkově lze aukci hodnotit jako velmi úspěšnou,“ uvedl Urban. Druhým nejdražším dílem, které se na aukci prodalo, byl Pařížský karneval Tavíka Františka Šimona za 850 tisíc korun.

Unikátní Slavíček jde do aukce. Zájemci budou muset sáhnout hluboko do kapsy Enjoy Aukční podzim se pozvolna rozjíždí a hned jedna z prvních větších dražeb nabídne skutečný unikát - olej Zlatá ulička od Antonína Slavíčka, který patřil do významné sbírky Jindřicha Waldese. Odpovídá tomu také vyvolávací cena: 9,9 milionu korun. sta Přečíst článek

Dílo z druhé poloviny září 1906 zachycující malebné domky v areálu Pražského hradu bylo v historii mnohokrát vystaveno. Do roku 1939 bylo dílo součástí sbírky továrníka Jindřicha Waldese, poté jej zabavilo gestapo. Následně bylo téměř 60 let ve sbírkách Národní galerie, až v roce 1996 ho restituce vrátily Waldesovým dědicům.

Reklama

Historička umění Rea Michalová uvedla, že je Zlatá ulička skvostné dílo nejznámějšího českého moderního krajináře. „Jedná se o obraz mistrně provedený impresivní fakturou drobných barevných skvrn, jejichž živé kladení Slavíčkovi umožnilo dokonale vyjádřit to, co viděl, i to, co si o viděném myslel,“ uvedla v posudku díla.

Michalová dále napsala, že pražská Zlatá ulička odjakživa přitahovala umělce, nějaký čas zde bydlel i Franz Kafka. „Zlatá ulička je opředená i pověstmi o alchymistech z doby Rudolfa II., jejich snažení mělo přinést rozluštění tajemství výroby zlata, aby byla zaplněna královská pokladna. Slavíčka námět 'uličky alchymistů' zaujal nejvíce z celého Pražského hradu,“ uvedla Michalová.

V posudku také cituje Slavíčkův zápis o Zlaté uličce. „Znám už ty lidi tam, kteří bydlí v zelených, bílých a hnědých domečkách, slepených a nepravidelných – prostě takových, jak je potřeba a jak tehdejší pohodlí vyžadovalo. Hned bych se tam odstěhoval! A takovou z toho kouta mám radost. Jako by veliké město bylo několik hodin – ode mne,“ napsal malíř v roce 1906.

Autorský aukční rekord drží Slavíčkovo dílo Na lavičce z roku 1899, které se v aukci v listopadu 2016 vydražilo za 18 milionů korun. Další jeho slavné dílo Žně v Kraskově (1906) bylo v květnu 2017 vydraženo za 13,4 milionu korun.

Antonín Slavíček je jedním ze zakladatelů českého moderního malířství a je považovaný za nejvýznamnějšího českého impresionistu. Narodil se 16. května 1870 a přestože jeho tvůrčí zralé období trvalo pouze 15 let, stal se vůdčí osobností umělecké generace 90. let 19. století. Slavný krajinář dobrovolně ukončil svůj život v necelých 40 letech v únoru 1910, když se vzdal naděje na uzdravení po mrtvici.

Miliardář Leon Tsoukernik: Peníze nemají žádnou hodnotu. Kupovat umění na investici mě nezajímá Leaders O Leonu Tsoukernikovi je v poslední době hodně slyšet. Prodal svůj většinový podíl v hráčském impériu, chystá novou synagogu v Mariánských Lázních a dál rozšiřuje svou nevšední sbírku umění. Co nevšední, fantastickou, opulentní, neskutečně hodnotnou. V dnešních cenách jistě v mnohamiliardové. Právě její část, konkrétně tři desítky obrazů, představuje galerie Magnus Art v sídle J&T Banky. Jsou tu tři díla Emila Filly, jedna Toyen, Čapek, dva Zrzaví, Šíma, ale také obří dílo Damiena Hirsta nebo krásné obrazy Vasila Kandinského či Augusta Renoira. „Mám asi dva tisíce uměleckých děl. Nikdy nenakupuju na spekulaci,“ říká bývalý obchodník se starožitnostmi, pokerový hráč, zakladatel obřího kasina a dnes hlavně sběratel umění Tsoukernik. Stanislav Šulc Přečíst článek

Štýrského olejomalba se v aukci prodala za 6 milionů Enjoy Umělecká díla zhruba za 60 milionů korun se prodala při nedělní sálové aukci klasického a moderního umění v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Nejdražší položkou se stal poetický olej Hradčany a Malá Strana od vily dr. Kramáře Jindřicha Štyrského, který se vydražil za skoro 5,9 milionu korun. Za obraz Počínající se rýhování od Václava Boštíka zaplatí zájemce téměř 5,5 milionu korun včetně aukční přirážky. Prodalo se 77 procent z nabízených děl, uvedl Jiří Rybář ze společnosti 1. Art Consulting. ČTK Přečíst článek

Aukční rekord. Olejomalba od malíře Kupky se stala nejdražším obrazem v historii Česka Enjoy Olejomalba Františka Kupky nazvaná Conception/Danae (Početí) se v pražské aukci prodala za 115 milionů korun. ČTK Přečíst článek