Štýrského olejomalba se v aukci prodala za 6 milionů

Umělecká díla zhruba za 60 milionů korun se prodala při nedělní sálové aukci klasického a moderního umění v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Nejdražší položkou se stal poetický olej Hradčany a Malá Strana od vily dr. Kramáře Jindřicha Štyrského, který se vydražil za skoro 5,9 milionu korun. Za obraz Počínající se rýhování od Václava Boštíka zaplatí zájemce téměř 5,5 milionu korun včetně aukční přirážky. Prodalo se 77 procent z nabízených děl, uvedl Jiří Rybář ze společnosti 1. Art Consulting.

Štyrského olej zachycující Hradčany a Malou Stranu pochází z května roku 1922, tedy před jeho vstupem do umělecké skupiny Devětsil. „Obraz pochází z období, kdy se začal výrazně formovat moderní umělecký názor Jindřicha Štyrského, kdy si osvojoval velmi zjednodušené zásady kubismu,“ stojí v uměleckém posudku. Dílo také ovlivnil Štyrského pobyt v Dalmácii a na Korčule na jaře 1922, kde se setkal s Marií Čermínovou, která zanedlouho začala umělecky působit pod pseudonymem Toyen. Autorský rekord drží Štyrského obraz Utonulá, který se v roce 2017 prodal za 24,3 milionu korun.

Boštík, který je představitelem výtvarné abstrakce druhé poloviny 20. století, zachytil v díle Počínající se rýhování napětí mezi tvarem a nicotou. „Ukazuje k imanentním hodnotám, jež autor nalézal ve spojení duchovních a vesmírných energií,“ uvedla aukční síň v katalogu. Dílo pochází z let 1973-1974. Mezi milionová díla, která se dnes vydražila, patří i další Boštíkovo dílo Fantastická figura, za které majitel zaplatí 3,2 milionu korun včetně aukční přirážky.

Jeden ze dvou nabízených obrazů Josefa Šímy, který patří k významným osobnostem evropského moderního malířství, se prodal za 5,2 milionu korun. Raritní surrealistické dílo zakladatele Skupiny Ra Václava Zykmunda s názvem Hodiny, jejichž kyvadlem je noc, našlo majitele za 3,6 milionu korun.

„Největším překvapením byli současníci, byl to šok, šlo o milionové částky,“ uvedl Rybář. Mezi jinými jmenoval dílo Josefa Bolfa Remembring Beckwards, které se z vyvolávací částky 320 tisíc korun vyšplhalo na více než 1,4 milionu korun, nebo obraz s názvem Ateliér Daniela Pitína, jehož cena se z 280 tisíc korun vyhoupla na 1,2 milionu korun.

