Čeká se český aukční rekord. Kubištu sesadí Kokoschka

S vyvolávací cenou 200 milionů korun půjde v březnu do aukce obraz Oskara Kokoschky s názvem Frau mit dem Sklaven (Žena a otrok). Za pořádající aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery to sdělila Kateřina Sokolová. Malíř se na něm vyobrazil se svou někdejší milenkou Almou Mahlerovou.

Reklama

S tak vysokou cenou nebylo ještě umělecké dílo na aukci v ČR nabízeno a vyvolávací cena o desítky milionů korun přesahuje i aktuální rekord tuzemského aukčního žebříčku. Od loňska ho drží obraz Staropražský motiv od Bohumila Kubišty, který se prodal za 123,6 milionu korun.

Aukce, která nabídne rekordního Kokoschku, se uskuteční 19. března. Předaukční výstava, která bude otevřena každý den od 18. února až do doby konání aukce, bude čítat jen 52 vybraných položek. Podle pořadatele mají vysoký sběratelský a investiční potenciál a jejich vyvolávací cena začíná na 100 tisících korunách. Celková vyvolávací cena nabízených aukčních položek bude činit 365 milionů korun.

Obraz Žena a otrok z roku 1920 představuje bývalou Kokoschkovu přítelkyni Almu Mahlerovou jako otrokářku a Kokoschku jako otroka, podle organizátora aukce je Kokoschkovým uměleckým zúčtováním s jeho múzou a milenkou. Rakouský umělec měl v letech 1912 až 1914 s Mahlerovou, vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi, poměr. Tato záležitost hluboce ovlivnila jeho život a tvorbu.

Češi se v prostředí rekordní inflace přetahovali o umění. V aukcích utratili přes 1,6 miliardy Money Sběratelé a investoři na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili v končícím roce více než 1,6 miliardy korun. Obrat sálových aukcí v ČR se tak velmi pravděpodobně vyhoupne na nový rekord. Uvedl to Jan Stuchlík, šéfredaktor serveru Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním. Ve srovnání s loňským rokem, kdy obrat činil 1,46 miliardy korun, by tak měl být letošní obrat zhruba o deset procent vyšší. ČTK Přečíst článek

Nejdražší Kokoschkovo dílo, které se prodalo na aukci v ČR, je obraz Praha - Pohled z křižovnického kláštera, který se v roce 2019 vydražil za 78,5 milionu korun a stal se v té době rekordem českých aukcí.

Reklama

Za 15 milionů korun bude březnová aukce nabízet obraz Bohumila Kubišty Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka), které je portrétem ze zlomového období autora, kdy nastoupil svoji cestu ke kubismu. Kubišta obraz namaloval během svého druhého pobytu v Paříži. Představuje historika umění a blízkého Kubištova přítele, Antonína Matějčka (1889 až 1950), při čtení.

Za 8,4 milionu korun se bude nabízet dílo Josefa Šímy s názvem Le ciel de pierre (Kamenné nebe). Obraz pochází ze soukromé pařížské sbírky. Šíma jej namaloval ve svém závěrečném tvůrčím období v 60. letech 20. století. S cenou 13,5 milionu korun do aukce půjde obraz Emila Filly Zátiší se sokolem a podnosem.

Kurátorka Karolína Juřicová: Až pětina sběratelů začíná nákup umění na sociálních sítích Enjoy Jen letos se podílela na mimořádných výstavách Anselma Reyleho či Jiřího Petrboka a zároveň se Karolína Juřicová stala spolumajitelkou vlivné pražské DSC Gallery. Jak umění mění sociální sítě? Co obnáší spolupráce s impulsivními umělci? A jak složité je jednání se sběrateli z řad tuzemských miliardářů? „Je zajímavé, co vám na sebe lidé prozradí při sledování obrazu,“ popisuje Karolína Juřicová v rozhovoru pro newstream.cz , který proběhl v neveřejných prostorách DSC Gallery plných děl těch nejzvučnějších jmen českého i evropského umění. Stanislav Šulc Přečíst článek